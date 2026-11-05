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Analiză Schimbare radicală în echipa lui Trump? Numele surpriză care l-ar putea înlocui pe Marco Rubio, după dezastrul din alegeri

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trump si rubio
Sursa foto: Profimedia Images
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Sergio Gor, originar din Uzbekistan și actualul ambasador al SUA în India, care dispune de relații extinse în administrația lui Donald Trump și este apropiat chiar de președinte, este considerat un candidat pentru funcții înalte după încheierea alegerilor pentru Congres. Una dintre acestea este funcția de secretar de stat, ocupată în prezent de Marco Rubio, scrie ziarul The Washington Sun, citând numeroase surse (ziar înființat recent de jurnaliști care și-au pierdut locul de muncă în urma reducerilor masive de personal de la The Washington Post).

Gore este o persoană de încredere a lui Rubio. Numele său a fost menționat ca posibil candidat pentru o serie de funcții influente, inclusiv cea de secretar de stat și de șef al administrației Casei Albe, au declarat pentru ziar persoane familiarizate cu desfășurarea discuțiilor interne. Nici Rubio, nici șefa administrației, Suzy Wiles, nu și-au declarat public intenția de a demisiona. Totuși, unii angajați ai Departamentului de Stat și reprezentanți ai Partidului Republican consideră că Rubio ar putea părăsi funcția pentru a se pregăti pentru campania prezidențială din 2028 sau 2032.

Până în prezent, Rubio și vicepreședintele J.D. Vance erau considerați principalii candidați potențiali pentru a-l succeda pe Trump. Președintele însuși, evaluându-le activitatea în privat, nu și-a exprimat public preferința pentru niciunul dintre ei.

În activitatea sa, Rubio a pus accentul pe consolidarea poziției Statelor Unite în emisfera vestică, în special pe subjugarea principalilor adversari ai Washingtonului din regiune – Venezuela și Cuba. În primul caz, acest lucru a reușit după capturarea dictatorului Nicolás Maduro de către forțele speciale americane, în ianuarie. Acum, Rubio conduce de fapt Venezuela, dând ordine vicepreședintei Delcy Rodríguez, care conduce țara în mod nominal, cu acordul Washingtonului.

Washingtonului nu i-a reușit încă să schimbe regimul cubanez prin presiune economică și blocadă, dar situația economică din țara comunistă a început să se schimbe rapid: relațiile de piață și întreprinderile mici joacă un rol din ce în ce mai important în aceasta.

Gor activează într-un domeniu cu totul diferit. Este considerat un intermediar-cheie între Washington și cea mai mare parte a Asiei. În calitate de ambasador, Gor a contribuit la organizarea unei serii de vizite la nivel înalt în India, printre care cea a lui Rubio (care a vizitat țara de două ori în acest an), a ministrului comerțului Howard Latnik și a fostului viceministru al apărării pentru probleme militare, Dan Driscoll. Gor a participat, de asemenea, la întâlniri cu înalți oficiali din afara Indiei, printre care și ministrul de externe al Chinei, Wang Yi.

„Uneori se creează impresia că ambasadorul Gor îndeplinește funcțiile unui secretar de stat adjunct”, a remarcat Samir Lalwani, cercetător principal în cadrul programului pentru Asia de Sud al Fundației Carnegie pentru Pace Internațională. De la numirea lui Gor în funcția de ambasador, în noiembrie 2025, acesta a călătorit frecvent alături de Rubio, iar cei doi au apărut împreună și la Atlanta, la summitul G20 de săptămâna trecută.

Dispunând de o rețea vastă de relații și având acces direct la Trump, Gor participă din ce în ce mai activ la reuniunile la cel mai înalt nivel, ceea ce îi asigură o influență care depășește cu mult sfera funcției sale de ambasador, scrie The Washington Sun. Gor îndeplinește, de asemenea, funcția de trimis special al SUA pentru Asia de Sud și Centrală. El a jucat un rol cheie în organizarea vizitei lui Rubio din octombrie în Uzbekistan, care a făcut parte din eforturile administrației Trump de a se apropia de țările din Asia Centrală, care dispun de rezerve semnificative de resurse naturale.

Gor s-a născut în Uzbekistan în perioada sovietică (deși anterior refuza să recunoască acest fapt). Potrivit celor două persoane care îl cunosc, Gor abordează afacerile internaționale la fel ca Trump: este interesat în primul rând de încheierea de acorduri și susține activ mediul de afaceri american. Potrivit unui oficial american, această metodă este foarte eficientă în Asia Centrală, deoarece politicienii locali o împărtășesc.

Această abordare ajută și familia lui Trump. Fiii săi sunt implicați în activitatea unei companii care intenționează să exploateze zăcămintele de tungsten din Kazahstan. Gor l-a invitat pe președintele țării, Kassym-Jomart Tokayev, la Casa Albă pentru o întâlnire cu Trump și alți șefi de stat din Asia Centrală.

Întrebarea dacă noul Congres democrat va susține candidatura lui Gore pentru funcția de secretar de stat rămâne deschisă, notează The Washington Sun. Toți democrații au votat împotriva numirii sale în funcția de ambasador în India, în cadrul unui pachet mai amplu de numiri.

Editor : Alexandru Rotaru

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