Scott Bessent, despre atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei: Generează o presiune ascendentă asupra prețurilor

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie la nivel mondial, a declarat miercuri, 2 septembrie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru Fox News, relatează Kyiv Independent.

„Ucraina a decis că dorește să distrugă instalațiile energetice și produsele rafinate ale Rusiei, ceea ce generează o presiune ascendentă asupra prețurilor la nivel global”, a declarat Bessent.

Kievul desfășoară o campanie de atacuri cu drone de lungă distanță împotriva rafinăriilor și depozitelor de petrol rusești, în încercarea de a reduce veniturile bugetare ale Moscovei și capacitatea acesteia de a duce un război total.

Șeful Trezoreriei SUA a afirmat că aceste atacuri, împreună cu perturbările cauzate de războiul dintre SUA și Iran, provoacă un „șoc energetic” la nivel mondial.

Declarațiile sale vin la câteva zile după ce s-a întâlnit cu ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, în cadrul unei reuniuni a G20 din SUA, unde a insistat pe lângă omologul său rus asupra necesității de a pune capăt războiului din Ucraina.

Numai în luna iulie, Ucraina a lansat cel puțin 30 de atacuri împotriva rafinăriilor și petrolierelor rusești. Analiștii citați de Bloomberg estimează că rata de prelucrare a țițeiului în Rusia a scăzut la aproximativ 3,6 milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel înregistrat din mai 2002.

Aceste perturbări au dus la cozi lungi la benzinăriile din Rusia și la penurie de combustibil în toată țara, precum și la impunerea unei interdicții privind exporturile de combustibil.

Criza combustibililor din Rusia coincide cu o creștere globală a prețurilor la energie, determinată de conflictul dintre SUA și Iran, care a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru comerțul mondial cu petrol.

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Editor : A.M.G.