Live TV

Scott Bessent, despre atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei: Generează o presiune ascendentă asupra prețurilor

Data publicării:
Scott Bessent
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei. Foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie la nivel mondial, a declarat miercuri, 2 septembrie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru Fox News, relatează Kyiv Independent.

„Ucraina a decis că dorește să distrugă instalațiile energetice și produsele rafinate ale Rusiei, ceea ce generează o presiune ascendentă asupra prețurilor la nivel global”, a declarat Bessent.

Kievul desfășoară o campanie de atacuri cu drone de lungă distanță împotriva rafinăriilor și depozitelor de petrol rusești, în încercarea de a reduce veniturile bugetare ale Moscovei și capacitatea acesteia de a duce un război total.

Șeful Trezoreriei SUA a afirmat că aceste atacuri, împreună cu perturbările cauzate de războiul dintre SUA și Iran, provoacă un „șoc energetic” la nivel mondial.

Declarațiile sale vin la câteva zile după ce s-a întâlnit cu ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, în cadrul unei reuniuni a G20 din SUA, unde a insistat pe lângă omologul său rus asupra necesității de a pune capăt războiului din Ucraina.

Numai în luna iulie, Ucraina a lansat cel puțin 30 de atacuri împotriva rafinăriilor și petrolierelor rusești. Analiștii citați de Bloomberg estimează că rata de prelucrare a țițeiului în Rusia a scăzut la aproximativ 3,6 milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel înregistrat din mai 2002.

Aceste perturbări au dus la cozi lungi la benzinăriile din Rusia și la penurie de combustibil în toată țara, precum și la impunerea unei interdicții privind exporturile de combustibil.

Criza combustibililor din Rusia coincide cu o creștere globală a prețurilor la energie, determinată de conflictul dintre SUA și Iran, care a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru comerțul mondial cu petrol.

Citește și: 

G20 începe sub presiunea datoriilor globale. Scott Bessent: „Lumea e înglodată în datorii, singura cale este să creştem”

Scott Bessent, test de diplomație economică la G20. SUA cer reducerea dezechilibrelor comerciale și izolarea Iranului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Vladimir Putin
2
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Angela Merkel
3
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Foto Getty Images
5
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iris-t de apărare antiaeriană
Rachete Iris-T și mii de drone. Germania crește substanțial ajutorul acordat Ucrainei după incidentul din Leipzig
profimedia-1119475806
Răni vechi, tensiuni noi: de ce masacrele din 1943 pun la încercare relația Poloniei cu Ucraina în plin conflict cu Rusia
Moscow Bids Farewell To Former Russian Defence Minister Ivanov
Dmitri Medvedev dă de înțeles că trenul care transportă lideri europeni la Kiev ar putea deveni ţinta unor atacuri ruseşti
Ursula von der Leyen and Mark Rutte hold joint media briefing on EU-NATO defense ties
UE și NATO, după atacul Rusiei la Leipzig: „Europenii se confruntă cu un adevăr dur. Aceasta este noua normalitate”
Dronă Leizpig
Dronă cu exploziv la aeroportul din Leipzig: UE vorbește despre un act de „terorism susținut de un stat”
Recomandările redacţiei
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate...
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după...
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Opțiunile Iranului privind riposta odată cu reluarea războiului...
pompa de carburant
Scăderea prețului la motorină a fost spulberată într-o singură zi...
Ultimele știri
Europa vrea să trimită astronauți în spațiu pe cont propriu: ce planuri are ESA după retragerea SUA din proiectele lunare
Donald Trump sugerează redenumirea Strâmtorii Ormuz: „La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată”
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile dispozitive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica...
Fanatik.ro
Sancțiuni-record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv
Adevărul
Sondaj: 1 din 2 români ar pleca din România. Aproape jumătate cred că educația publică s-a deteriorat
Playtech
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: 30.000.000 € pentru transferul lui Andrei Rațiu și decizie pe loc!
Pro FM
Fiul lui John Lennon a devenit tată la 50 de ani. Imagini adorabile cu bebelușul lui Sean Ono Lennon: „Am...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Proiectele strategice ale României, atacate din umbră: „Nu este o speculație”
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...