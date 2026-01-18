Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că este „foarte puțin probabil” ca instanța supremă din Statele Unite să anuleze utilizarea de către președintele Donald Trump a prerogativelor de a impune tarife, o eventuală decizie a curții fiind așteptată încă din această săptămână, anunță NBC News. Întrebat ce urgență națională justifică tarifele împotriva țărilor care se opun ambițiilor lui Trump privind Groenlanda, Bessent a susținut că „urgența națională este... evitarea unei urgențe naționale”. „Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere”, a punctat oficialul american.

Scott Bessent a vorbit cu moderatorii NBC News despre amenințarea lui Donald Trump cu impunerea de tarife asupra Groenlandei.

Întrebat în ce fel o acțiune prin care SUA ar cuceri Groenlanda cu forța ar diferi de anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, secretarul Trezoreriei SUA a răspuns: „Cred că europenii vor înțelege că acest lucru este cel mai bun pentru Groenlanda, pentru Europa și pentru Statele Unite”.

El a continuat spunând că Trump „crede cu tărie că nu putem externaliza securitatea noastră”.

„Această luptă pentru Arctica este reală, ne-am menține garanțiile NATO și, dacă ar exista un atac asupra Rusiei sau din altă zonă, am fi implicați”, a spus el. „Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere.”

Întrebat dacă acțiunea militară a SUA este încă în discuție, Bessent a spus că nu a purtat această discuție cu Trump.

„Din nou, cred că europenii vor înțelege că cel mai bun rezultat este ca SUA să mențină sau să preia controlul asupra Groenlandei”, a adăugat el.

„Este o decizie strategică a președintelui”, a spus Bessent. „Este o decizie geopolitică, iar el poate folosi puterea economică a SUA pentru a evita un război.”

Trump a declarat sâmbătă că va aplica importurilor din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda o taxă vamală de 10%, care, potrivit lui, va crește la 25% pe 1 iunie dacă nu se ajunge la un acord pentru achiziționarea teritoriului.

Trump a declarat anterior că SUA vor avea Groenlanda „într-un fel sau altul”.

