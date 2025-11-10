Live TV

Analiză Se caută un candidat care să îi ia locul lui Donald Trump, în 2028. Marco Rubio se uită în direcția lui JD Vance (Politico)

Data publicării:
Vance - Trump - Rubio
Foto: Profimedia
Din articol
Alegerea lui Trump Entuziasm Vamce/Rubio

Secretarul de stat Marco Rubio a spus în privat, unor persoane de încredere, că JD Vance este favoritul pentru nominalizarea republicană din 2028 și că îl va susține pe vicepreședinte dacă acesta va decide să candideze, potrivit a două persoane apropiate administrației, informează Politico.

Comentariile private ale lui Rubio sunt un exemplu elocvent al modului în care unii republicani deja speculează asupra succesiunii lui Trump, la mai puțin de un an de la începutul mandatului președintelui.

„Marco a fost foarte clar că JD va fi candidatul republican dacă va dori acest lucru”, a declarat o persoană apropiată secretarului, menționând că Rubio și-a exprimat această opinie atât în privat, cât și public.

„Va face tot ce poate pentru a-l susține pe vicepreședinte în acest demers”, a declarat persoana apropiată lui Rubio, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a împărtăși conversațiile private ale secretarului de stat.

Citește și

O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor

Alegerea lui Trump

Președintele Donald Trump i-a numit în repetate rânduri pe Vance și Rubio drept cei mai probabili succesori ai săi, sugerând chiar săptămâna trecută că cei doi ar trebui să candideze pe același bilet. Ambii bărbați au insistat că sunt buni prieteni și că nu există rivalitate, chiar dacă speculațiile cu privire la cine va moșteni mantia MAGA sunt din ce în ce mai intense.

„Nimeni nu se așteaptă ca Marco să demisioneze din Cabinet și să înceapă să-l atace pe vicepreședintele în funcție”, a declarat o a doua persoană familiarizată cu dinamica și căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre această situație extrem de delicată. „Dincolo de asta, ei sunt prieteni.”

O a treia persoană apropiată de Casa Albă, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis, a declarat că „se așteaptă ca JD să fie [candidatul] și Rubio să fie vicepreședinte”.

Vance este favoritul principal printre cei care au votat pentru Trump în 2024, potrivit unui nou sondaj Politico realizat în perioada 18-21 octombrie. Treizeci și cinci la sută spun că el este persoana pe care ar dori cel mai mult să o vadă candidând la președinție în 2028.

În schimb, doar 2% l-au numit pe Rubio în răspunsul la întrebarea deschisă – un format care tinde să favorizeze legislatorii cu o recunoaștere puternică a numelui. Șaisprezece la sută au spus că nu știu pe cine ar dori să vadă candidând în 2028 sau pe nimeni, în timp ce 28% au spus Trump.

Entuziasm

Chestiunea succesiunii este deosebit de relevantă în urma rezultatelor alegerilor de marți, în care Partidul Republican a obținut rezultate slabe, ceea ce a dus la îngrijorarea generală că, fără Trump însuși pe buletinul de vot, republicanii nu sunt capabili să genereze suficient entuziasm pentru a câștiga.

James Blair, directorul politic al lui Trump pentru campania prezidențială din 2024, a sfătuit toți candidații pentru 2028 să se gândească mai întâi la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Dacă ești un republican care dorește să candideze în 2028, trebuie să te concentrezi pe menținerea republicanilor la putere în 2026. Cred că primul lucru pe care îl poate face toată lumea este să se concentreze pe echipă și să-și ajute echipa, nu să se concentreze pe ei înșiși”, a declarat Blair pentru Dasha Burns în cadrul emisiunii „The Conversation”.

„Alegătorii vor descoperi pe oricine pare să se concentreze pe propria persoană”, a spus Blair, care ocupă în prezent funcția de șef adjunct de cabinet.

Vamce/Rubio

Vance, în calitate de vicepreședinte, și Rubio, care a candidat la președinție în 2016, sunt alegeri firești pentru a-i succeda lui Trump. Cei doi au minimizat orice sugestie de conflict, iar oficialii administrației insistă că potențialii rivali sunt apropiați. Discuțiile lor politice o includ adesea pe Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump, care îi primește în biroul ei înaintea discuțiilor importante cu președintele.

Rubio, care a declarat public că Vance „ar fi un candidat excelent”, ar putea, desigur, să se răzgândească și să se alăture lungii liste de candidați la președinție care și-au schimbat cursul. Alegerile din 2028 sunt încă departe, iar sondajele și rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului vor schimba situația.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat și echipa lui Vance au refuzat să comenteze.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anagajati in costume care cara cutii de carton
Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și...
soldați participă la un exercițiu militar în cadrul parteneriatului Joint Expeditionary Force (JEF)
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din...
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
oameni si salvare langa tren accident
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Poliția descrie scena drept...
Ultimele știri
Elon Musk, din ce în ce mai orientat către extrema dreaptă internațională
Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Răspunsul lui Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?”
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA în Belarus: „A negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici”
Ahmad al-Sharaa-baschet
„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”. Imagini cu Ahmad al-Sharaa jucându-se baschet cu doi ofițeri ai armatei americane
donald trump capitoliu
Directorul BBC și-a dat demisia, după acuzațiile că postul public britanic a denaturat declarațiile lui Donald Trump din ianuarie 2021
dpnald trump cu ochii inchisi
„Sleepy Don s-a întors”. Imagini cu Trump care pare că doarme la un eveniment în Biroul Oval au devenit virale. Explicațiile Casei Albe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la...
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!”...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Cum verifici cât ai contribuit la pensie până în 2025? Primeşti informaţiile imediat
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...