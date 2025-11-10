Secretarul de stat Marco Rubio a spus în privat, unor persoane de încredere, că JD Vance este favoritul pentru nominalizarea republicană din 2028 și că îl va susține pe vicepreședinte dacă acesta va decide să candideze, potrivit a două persoane apropiate administrației, informează Politico.

Comentariile private ale lui Rubio sunt un exemplu elocvent al modului în care unii republicani deja speculează asupra succesiunii lui Trump, la mai puțin de un an de la începutul mandatului președintelui.

„Marco a fost foarte clar că JD va fi candidatul republican dacă va dori acest lucru”, a declarat o persoană apropiată secretarului, menționând că Rubio și-a exprimat această opinie atât în privat, cât și public.

„Va face tot ce poate pentru a-l susține pe vicepreședinte în acest demers”, a declarat persoana apropiată lui Rubio, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a împărtăși conversațiile private ale secretarului de stat.

Citește și

O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor

Alegerea lui Trump

Președintele Donald Trump i-a numit în repetate rânduri pe Vance și Rubio drept cei mai probabili succesori ai săi, sugerând chiar săptămâna trecută că cei doi ar trebui să candideze pe același bilet. Ambii bărbați au insistat că sunt buni prieteni și că nu există rivalitate, chiar dacă speculațiile cu privire la cine va moșteni mantia MAGA sunt din ce în ce mai intense.

„Nimeni nu se așteaptă ca Marco să demisioneze din Cabinet și să înceapă să-l atace pe vicepreședintele în funcție”, a declarat o a doua persoană familiarizată cu dinamica și căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre această situație extrem de delicată. „Dincolo de asta, ei sunt prieteni.”

O a treia persoană apropiată de Casa Albă, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis, a declarat că „se așteaptă ca JD să fie [candidatul] și Rubio să fie vicepreședinte”.

Vance este favoritul principal printre cei care au votat pentru Trump în 2024, potrivit unui nou sondaj Politico realizat în perioada 18-21 octombrie. Treizeci și cinci la sută spun că el este persoana pe care ar dori cel mai mult să o vadă candidând la președinție în 2028.

În schimb, doar 2% l-au numit pe Rubio în răspunsul la întrebarea deschisă – un format care tinde să favorizeze legislatorii cu o recunoaștere puternică a numelui. Șaisprezece la sută au spus că nu știu pe cine ar dori să vadă candidând în 2028 sau pe nimeni, în timp ce 28% au spus Trump.

Entuziasm

Chestiunea succesiunii este deosebit de relevantă în urma rezultatelor alegerilor de marți, în care Partidul Republican a obținut rezultate slabe, ceea ce a dus la îngrijorarea generală că, fără Trump însuși pe buletinul de vot, republicanii nu sunt capabili să genereze suficient entuziasm pentru a câștiga.

James Blair, directorul politic al lui Trump pentru campania prezidențială din 2024, a sfătuit toți candidații pentru 2028 să se gândească mai întâi la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Dacă ești un republican care dorește să candideze în 2028, trebuie să te concentrezi pe menținerea republicanilor la putere în 2026. Cred că primul lucru pe care îl poate face toată lumea este să se concentreze pe echipă și să-și ajute echipa, nu să se concentreze pe ei înșiși”, a declarat Blair pentru Dasha Burns în cadrul emisiunii „The Conversation”.

„Alegătorii vor descoperi pe oricine pare să se concentreze pe propria persoană”, a spus Blair, care ocupă în prezent funcția de șef adjunct de cabinet.

Vamce/Rubio

Vance, în calitate de vicepreședinte, și Rubio, care a candidat la președinție în 2016, sunt alegeri firești pentru a-i succeda lui Trump. Cei doi au minimizat orice sugestie de conflict, iar oficialii administrației insistă că potențialii rivali sunt apropiați. Discuțiile lor politice o includ adesea pe Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump, care îi primește în biroul ei înaintea discuțiilor importante cu președintele.

Rubio, care a declarat public că Vance „ar fi un candidat excelent”, ar putea, desigur, să se răzgândească și să se alăture lungii liste de candidați la președinție care și-au schimbat cursul. Alegerile din 2028 sunt încă departe, iar sondajele și rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului vor schimba situația.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat și echipa lui Vance au refuzat să comenteze.

Editor : Sebastian Eduard