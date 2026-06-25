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„Se descurcă bine”. Trump, schimbare radicală de abordare față de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski

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donald trump volodimir zelenski
Foto: Profimedia Images
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Președintele SUA, Donald Trump, a evaluat pozitiv acțiunile liderului ucrainean Vladimir Zelenski în războiul cu Rusia. „Oricum ai privi lucrurile, se descurcă destul de bine. Cel puțin, rezistă. Mulți oameni își pierd viața de ambele părți, dar cred că se descurcă bine”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, răspunzând la întrebarea dacă Zelenski este în prezent pe cale să câștige.

Șeful Casei Albe l-a numit, de asemenea, pe președintele Ucrainei „curajos”, subliniind că acesta dispune de „echipament excelent”, „oameni excelenți” și „luptători”.

Anterior, Trump s-a întâlnit cu Zelenski la summitul G7 din Franța. Potrivit unor surse citate de Financial Times, președintele american a fost „extrem de impresionat și încurajat” de atacurile ucrainene asupra Rusiei și a discutat îndelung despre acest subiect cu liderul ucrainean.

Interlocutorii Kyiv Independent au menționat că Trump i-a sfătuit lui Zelenski să acționeze „mai curajos” în ceea ce privește Rusia. În special, el a subliniat că Vladimir Putin nu va întreprinde probabil nimic în privința negocierilor de pace fără presiune.

Un oficial american a precizat, într-o discuție cu publicația, că Trump crede în principiul „pacea prin forță” . Surse ale Politico au raportat, de asemenea, că Trump a declarat la summitul G7 că este dispus să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei. La rândul lor, sursele Bloomberg au afirmat că, în prezent, președintele SUA și anturajul său consideră că Moscova nu va putea obține victoria pe câmpul de luptă, iar pozițiile Kievului se consolidează.

După aceasta, Zelenski a declarat că primirea ajutorului promis de parteneri la summitul G7 va permite Kievului să creeze rapid condițiile în care Rusia va fi nevoită să aleagă pacea. El a subliniat, de asemenea, că operațiunea Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) în Crimeea, în cadrul căreia peninsula este izolată de aprovizionarea din Rusia, este „bine planificată” și ar trebui să exercite presiune asupra Moscovei.

Putin, la rândul său, a decis să prezinte succesele tot mai mari ale Ucrainei în loviturile asupra obiectivelor energetice rusești ca un semn de slăbiciune al Kievului. Potrivit acestuia, pe măsură ce situația de pe front „se înrăutățește rapid”, forțele ucrainene încep să lovească mai puternic infrastructura civilă. În același timp, el a cerut Ministerului Apărării și guvernului să „reducă la zero” consecințele atacurilor ucrainene.

Editor : A.R.

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