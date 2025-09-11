Live TV

Se împlinesc 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Ce s-a construit în locul Turnurilor Gemene din SUA

24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Foto Getty Images
24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Foto Getty Images
11 septembrie 2001: Ziua care a schimbat lumea Ce a însemnat tragedia de la 11 septembrie 2001 Ce s-a construit în locul Turnurilor Gemene

Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a marcat sfârșitul unei epoci de siguranță aparentă.

Cu aproape 3.000 de victime, 11 septembrie rămâne cea mai sângeroasă zi din istoria Americii în timp de pace.

11 septembrie 2001: Ziua care a schimbat lumea

Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost lovite de cele mai grave atacuri teroriste din istoria lor. Patru avioane de linie au fost deturnate de membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Două dintre ele s-au prăbușit intenționat în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, unul a lovit clădirea Pentagonului, iar al patrulea, vizat probabil către Capitoliu sau Casa Albă, s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să recucerească avionul.

Atacurile s-au soldat cu aproximativ 3.000 de morți și peste 25.000 de răniți, devenind un moment definitoriu pentru începutul secolului XXI. Imaginile cu turnurile în flăcări și prăbușirea lor au rămas gravate în memoria colectivă globală.

Ce a însemnat tragedia de la 11 septembrie 2001

American Airlines Zborul 11, primul impact

La ora 8:46 (ora locală a New York0ului) un Boeing 767 al companiei American Airlines, care decolase din Boston cu destinația Los Angeles, s-a prăbușit intenționat în Turnul de Nord al World Trade Center. La bord se aflau 92 de persoane: 81 de pasageri (inclusiv cei 5 teroriști) și 11 membri ai echipajului. Nimeni nu a supraviețuit. Impactul a ucis instantaneu și sute de oameni aflați în clădire.

United Airlines Zborul 175 - momentul live al tragediei

17 minute mai târziu, la 9:03, un al doilea avion, un alt Boeing 767, aparținând companiei United Airlines, s-a izbit cu viteză uriașă în Turnul de Sud al World Trade Center. Aeronava plecase tot din Boston, cu destinația Los Angeles.

La bord erau 65 de persoane, 56 de pasageri (inclusiv 5 teroriști) și 9 membri ai echipajului. De această dată, televiziunile din întreaga lume transmiteau deja live incendiul de la primul turn, iar imaginile cu al doilea impact au devenit simbolul vizual al zilei de 11 septembrie.

American Airlines Zborul 77 - lovitura de la Pentagon

La ora 9:37, un Boeing 757 al American Airlines, care decolase din Washington Dulles spre Los Angeles, a fost prăbușit direct în clădirea Pentagonului, sediul central al armatei SUA. La bord se aflau 64 de persoane, 58 de pasageri (inclusiv 5 teroriști) și 6 membri ai echipajului. Toți au murit pe loc, împreună cu peste 100 de angajați ai Pentagonului.

United Airlines Zborul 93 - eroismul pasagerilor

Ultimul avion, un Boeing 757 al companiei United Airlines, decolase din Newark (New Jersey) cu destinația San Francisco. La bord se aflau 44 de persoane, 37 de pasageri (inclusiv 4 teroriști) și 7 membri ai echipajului.

Ținta probabilă: Casa Albă sau Capitoliul. Însă planul teroriștilor a fost dejucat de pasagerii care, după ce au aflat la telefon ce se întâmplase la New York, au încercat să recucerească avionul. La ora 10:03, aeronava s-a prăbușit pe un câmp din Shanksville, Pennsylvania. Toți cei aflați la bord au murit.

Bilanțul zilei de 11 septembrie 2001

În total, cele patru avioane au ucis peste 240 de persoane la bord (inclusiv cei 19 teroriști). La sol, în New York și Washington, alte aproximativ 3.000 de victime au fost confirmate, ceea ce face ca acea zi să fie cea mai sângeroasă din istoria Statelor Unite în timp de pace.

Ce știm astăzi, 24 de ani mai târziu

În 2025, atentatele de la 11 septembrie rămân un subiect sensibil și încărcat emoțional. Osama bin Laden, autorul moral al atacurilor, a fost ucis în 2011 de forțele speciale americane.

An de an, la New York, Washington și Shanksville, se țin ceremonii de comemorare. Clopotele bat, numele victimelor sunt rostite, iar minutele de reculegere marchează momentele exacte ale impactului.

În fiecare an, la ora 8:46 dimineața, momentul în care avionul s-a izbit de Turnul de Nord, răsună clopotele bisericilor din New York. În Ground Zero, rudele victimelor rostesc numele celor aflați la bord și depun flori albe la Memorialul 9/11.

Impactul celui de-al doilea avion, la 9:03, este comemorat printr-un moment de reculegere național. La Memorialul din New York, o fotografie uriașă cu Turnurile Gemene în flăcări amintește lumii de clipele când milioane de oameni au văzut, în direct la televizor, prăbușirea unei epoci.

La Washington, în fiecare an, la 9:37, are loc ceremonia solemnă din fața Pentagonul. În Pennsylvania, la Shanksville, există un memorial național dedicat eroilor din Zborul 93.

Ce s-a construit în locul Turnurilor Gemene

Zona Ground Zero din New York a fost transformată într-un spațiu al memoriei și al renașterii, un simbol al rezilienței și al speranței.

One World Trade Center/WTC (cunoscut și ca „Freedom Tower”, un complex de mai multe clădiri, unde Turnurile Gemene (Twin Towers) erau cele două clădiri principale ale complexului) - inaugurat în 2014, este cel mai înalt zgârie-nori din emisfera vestică, având 541 de metri. Construit ca simbol al rezistenței și libertății, el domină acum orizontul Manhattanului. Complexul are un număr de șapte clădiri, fiecare purtând numele fostelor clădiri WTC.

Muzeul și Memorialul Național din 11 Septembrie (cunoscut și sub numele de 9/11 Memorial & Museum) - fac parte din complexul World Trade Center din New York City, creat pentru a comemora atacurile din 11 septembrie 2001, precum și atentatul cu bombă de la World Trade Center din 26 februarie 1993. Memorialul este situat pe amplasamentul World Trade Center, fosta locație a Turnurilor Gemene. Sunt două bazine imense, construite pe fundațiile fostelor turnuri, unde sunt înscrise numele victimelor. Muzeul subteran prezintă documente, mărturii și obiecte din acea zi istorică.

Transport Hub „Oculus” - este centrul de transport al World Trade Center din New York, o stație feroviară și un complex comercial subteran. „Oculus” este o stație terminală pentru servicii feroviare în Manhattan și servește și ca centru de acces la metrou și spații de retail.

