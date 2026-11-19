Înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului pare să fi încurajat conducerea de la Teheran să adopte o poziție mai dură în negocierile cu Statele Unite. Oficialii americani și occidentali susțin că Iranul îl consideră pe Donald Trump slăbit politic și este pregătit să facă mai puține concesii. În același timp, Teheranul ar lua în calcul intensificarea atacurilor și folosirea controlului asupra Strâmtorii Ormuz pentru a pune presiune asupra Washingtonului, arată The New York Times într-o analiză.

Conducătorii iranieni și-au înăsprit poziția de negociere în relația cu Statele Unite după alegerile de la jumătatea mandatului, considerând înfrângerea republicanilor o sancțiune electorală pentru modul în care președintele Donald Trump a gestionat războiul. Potrivit unor oficiali americani, europeni și iranieni, Teheranul se simte încurajat de rezultatul scrutinului și este dispus să facă mai puține concesii în negocieri.

Atitudinea Iranului contrastează cu starea de spirit de la Washington, unde rezultatele alegerilor au provocat noi îngrijorări cu privire la următoarele decizii ale președintelui american.

Vicepreședintele JD Vance și alți republicani importanți au afirmat că războiul a contribuit la înfrângerea partidului lor. După aceste declarații, Trump l-a îndepărtat pe Vance din echipa de negociere, cerându-i să se concentreze asupra problemelor interne.

Una dintre întrebările care se pun acum este dacă Trump va încerca din nou să ajungă la un acord diplomatic, va relua atacurile sau se va retrage, retrăgând și forța militară masivă pe care Statele Unite au mobilizat-o în regiune.

Președintele american ar putea fi însă nevoit să acționeze în cazul unor atacuri unilaterale ale Israelului sau dacă Iranul ar lovi primul interesele SUA ori pe cele ale unui stat partener.

Oficialii americani și europeni sunt împărțiți în privința seriozității cu care Iranul dorește să negocieze încheierea războiului, declanșat de Statele Unite și Israel în urmă cu mai bine de opt luni. Agențiile de informații americane și europene consideră că guvernul iranian, deși încurajat de rezultatul alegerilor, rămâne deschis unui acord, dacă Washingtonul permite Teheranului să aibă acces la miliarde de dolari din activele înghețate.

Alți oficiali susțin însă că Iranul a elaborat planuri pentru intensificarea conflictului, în încercarea de a forța Statele Unite să revină la masa negocierilor. Acestea ar putea presupune noi atacuri sau intensificarea loviturilor asupra petrolierelor care nu plătesc o taxă guvernului iranian pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz. O asemenea evoluție ar putea duce la creșterea prețurilor la combustibili și la alte produse.

Iranul consideră că Trump este slăbit politic

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, deputatul democrat Jim Himes, din Connecticut, care urmează să devină anul viitor președintele Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților, a declarat că oficialii iranieni înțeleg foarte bine mecanismele politicii americane.

„Mesajul alegerilor nu va trece neobservat de regim”, a spus Himes. „Ei se simt mai puternici din punct de vedere strategic împotriva administrației Trump decât s-au simțit de multă vreme.”

Oficialii iranieni susțin că strategia Teheranului de a provoca dificultăți economice alegătorilor americani prin blocarea Strâmtorii Ormuz a dat rezultate.

Sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu erau autorizate să facă declarații publice, au afirmat că Iranul privește rezultatul alegerilor drept o victorie în confruntarea cu Washingtonul. În opinia lor, Teheranul este pregătit să adopte o atitudine mai provocatoare și să ofere mai puține concesii în negocieri.

Discuțiile indirecte continuă, în timp ce guvernele din regiune încearcă să împiedice reluarea unui război de amploare. Abbas Araghchi, principalul negociator iranian, s-a aflat duminică în Pakistan, iar luni a vizitat Omanul. Ambele țări au avut rol de mediatori în conflict.

Jim Himes a remarcat că presiunea militară exercitată de Statele Unite și sancțiunile financiare au redus drastic importurile Iranului și au provocat „o suferință economică cu adevărat severă”.

Regimul iranian seamănă cu un animal încolțit, a afirmat congresmanul american. „Acel animal încolțit ar putea încerca să negocieze, dar cred, de asemenea, că este probabil ca acel animal încolțit să reacționeze violent, poate chiar în scopul negocierii.”

Unii oficiali americani consideră că o nouă rundă de atacuri militare ar putea împinge economia Iranului și mai aproape de colaps, în special dacă ar fi vizată infrastructura energetică. Alții susțin însă că previziunile anterioare privind prăbușirea economiei iraniene s-au dovedit greșite.

Programul nuclear, un alt punct de tensiune

Pe tot parcursul războiului, Donald Trump a afirmat că principalul motiv pentru declanșarea conflictului a fost împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară.

În iulie, The New York Times a relatat că agențiile de informații americane considerau că noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, era mult mai interesat decât tatăl și predecesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, să obțină o armă nucleară. Ali Khamenei a fost ucis la începutul războiului, într-un atac israelian susținut de serviciile de informații americane.

Deși Iranul deține o influență considerabilă asupra Strâmtorii Ormuz, prin atacurile asupra navelor care tranzitează această rută, Jim Himes consideră că această capacitate de presiune ar putea scădea în timp.

Arabia Saudită construiește mai multe conducte care să permită transportul petrolului fără traversarea strâmtorii. Pe măsură ce aceste alternative vor deveni disponibile, capacitatea Iranului de a influența piețele internaționale de petrol ar putea să se reducă, a explicat congresmanul american. În opinia sa, acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care Teheranul s-ar orienta către obținerea unei arme nucleare.

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În interiorul Iranului se înmulțesc apelurile unor membri ai clerului și ai Parlamentului pentru construirea unei arme nucleare, considerată de aceștia o modalitate de a preveni viitoare atacuri. Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, generalul Mohsen Rezaei, a declarat luna aceasta, într-un discurs transmis de televiziunea de stat, că țara nu intenționează să-și schimbe doctrina nucleară și nici să-și militarizeze programul, despre care susține că are scopuri civile.

Încă din primele săptămâni ale războiului, oficialii occidentali au afirmat că Garda Revoluționară Islamică și-a consolidat controlul asupra Iranului. Au existat, de asemenea, speculații cu privire la cât de ferm își exercită autoritatea noul lider suprem și chiar dacă acesta a fost grav rănit sau ucis.

Oficialii serviciilor de informații occidentale consideră că opiniile lui Mojtaba Khamenei sunt apropiate de cele ale facțiunilor radicale, dar apreciază acum că liderul iranian nu este doar o figură simbolică.

Jim Himes a declarat că nu știe în ce mod își transmite Khamenei ordinele, dar este convins că acesta nu a fost ucis. „Liderul suprem este în viață și își exercită funcțiile”, a afirmat congresmanul american.

Strâmtoarea Ormuz, principalul punct de blocaj al negocierilor

Reluarea atacurilor iraniene ar putea obliga administrația Trump să reacționeze. Statele Unite și Israelul au obținut informații potrivit cărora oficiali iranieni au discutat despre posibilitatea de a utiliza arme chimice sau de a lansa alte atacuri neconvenționale. Unii oficiali americani și-au exprimat însă scepticismul cu privire la credibilitatea acestor informații.

Unul dintre principalele puncte de blocaj în negocieri este redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Actuali și foști oficiali americani au declarat că Iranul a cerut ridicarea sancțiunilor și efectuarea unor plăți de către țările arabe înainte de a permite reluarea traficului maritim.

Statele Unite au insistat, în schimb, ca Iranul să înceteze atacurile asupra navelor înainte de deblocarea oricăror fonduri sau de ridicarea sancțiunilor.

Ordinea în care ar urma să fie îndeplinite condițiile unui eventual acord diplomatic a dus deja la eșecul unor runde anterioare de negocieri. Oficialii se tem că același scenariu s-ar putea repeta, în condițiile în care negociatorii iranieni își mențin poziția, considerând că se confruntă cu un Donald Trump slăbit politic.

Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului au devenit un subiect important în emisiunile politice ale televiziunii de stat iraniene și în presa de la Teheran. „Începutul căderii”, titra una dintre publicații, în timp ce alta vorbea despre „un avertisment istoric”.

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Oficialii iranieni au susținut că declarațiile lui JD Vance de după scrutin, prin care vicepreședintele a pus înfrângerea republicanilor pe seama războiului, au scos la iveală diviziuni profunde la Casa Albă.

„Iranul consideră că Trump se află sub presiunea alegătorilor săi și a partidului său pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Așadar, nu vor renunța. S-au încurajat și se simt foarte încrezători în acest moment”, a declarat Peiman Salehi, un analist din Teheran apropiat de guvern, într-un interviu telefonic.