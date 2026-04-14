Declarațiile controversate ale președintelui american Donald Trump, inclusiv amenințările dure la adresa Iranului și atacurile verbale la adresa Papei, au alimentat dezbateri aprinse în rândul experților și criticilor politici, unii dintre aceștia invocând posibilitatea aplicării Amendamentul 25 al Constituției SUA pe fondul îngrijorărilor legate de comportamentul și stabilitatea liderului american, arată The Independent.

În dimineața de Paște, președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social pe care criticii l-au calificat drept atât de „dezechilibrat” încât a reaprins dezbaterea privind sănătatea sa mintală.

„Deschideți naibii strâmtoarea, nebunilor, sau o să trăiți în iad”, le-a scris furios iranienilor pe platforma sa Truth Social, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

La mai puțin de 48 de ore, au apărut apeluri pentru invocarea celui de-al 25-lea Amendament - o măsură extremă care permite vicepreședintelui și majorității membrilor cabinetului să declare președintele inapt pentru funcție - după ce Trump a amenințat că va extermina 93.000 de oameni.

„O întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă la viață”, a scris Trump, care va împlini 80 de ani în iunie, pe 7 aprilie, înainte de termenul limită pentru ca Iranul să încheie un acord cu SUA. „Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla.”

Deși criticii susțin de mult timp că Trump este inapt din punct de vedere mental pentru a ocupa funcția, îngrijorarea cu privire la recentele sale ieșiri pe rețelele de socializare, care par să fi depășit fanfaronada sa obișnuită, a atins noi culmi pe fondul războiului cu Iranul.

„Unul dintre aspectele pe care trebuie să le luăm în considerare este faptul că el se îndreaptă tot mai mult către o stare naturală, fiind alimentat de lingăii din jurul său și dezvoltând un nivel de narcisism aproape delirant”, a declarat pentru The Independent dr. Geoff Grammer, psihiatru din Maryland și colonel în rezervă al Armatei.

„O iluzie de omnipotență”

Grammer, care se descrie ca fiind „anti-MAGA”, face parte dintr-un număr tot mai mare de profesioniști din domeniul sănătății mintale care trag semnalul de alarmă cu privire la comportamentul imprevizibil al lui Trump.

În ultimele zile, Trump l-a atacat pe papa Leon după ce pontiful născut în SUA a afirmat că o „iluzie de omnipotență” a declanșat războiul cu Iranul. O zi mai târziu, Donald Trump a fost nevoit să șteargă o imagine generată de inteligența artificială care părea să-l înfățișeze pe el ca fiind Iisus.

Președintele a forțat nota când a încercat să explice luni că a crezut că imaginea îl înfățișa ca pe un „doctor” - a șters-o după aproximativ 12 ore, confruntându-se cu reacții negative din partea unor personalități creștine de extremă dreapta.

Deși experții nu pot pune un diagnostic unei persoane pe care nu au evaluat-o niciodată, aceștia au sugerat că comportamentul recent al lui Trump ar putea avea la bază o nesiguranță mai profundă.

„Realitatea este că există o gamă largă de posibile explicații, inclusiv faptul că se simte prins în capcană și că dezvoltă o furie narcisistă”, a spus Grammer. „S-ar putea să devină dezinhibat, dar ar putea fi și cazul în care revine pur și simplu la felul său natural de a fi.”

Postarea vulgară a lui Trump de săptămâna trecută de pe Truth Social nu a fost prima înjurătură pe care a rostit-o public în al doilea mandat. În iunie anul trecut, Trump s-a descărcat în fața reporterilor cu privire la un armistițiu eșuat între Iran și Israel. „Practic avem două țări care se luptă de atâta timp și atât de intens încât nu mai știu ce dracu’ fac”, a spus el, părând exasperat.

În octombrie, când un reporter l-a întrebat pe Trump despre tensiunile cu Venezuela, Trump a spus despre liderul acesteia, Nicolas Maduro, acum destituit: „A oferit totul. Știți de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite.”

„Semne compatibile cu demența și declinul cognitiv”

Shari Botwin, terapeută specializată în traume și autoare din Philadelphia, a spus că folosirea de către președinte a injuriilor și a amenințărilor sugerează „unele posibile trăsături narcisiste”.

„Ar putea sugera că are o reactivitate emoțională accentuată, ceea ce ar putea indica faptul că se confruntă cu anxietate, frică sau propria frustrare”, a spus Botwin. „Amenințările sale de a distruge o civilizație demonstrează propria sa dorință de a-și menține puterea și controlul.” În cele din urmă, Botwin a afirmat că acest limbaj ar putea reflecta o „nevoie de validare și recunoaștere”.

Lipsa de empatie care transpare din postările sale poate fi îngrijorătoare și poate indica faptul că nu îi pasă de suferința celorlalți. În multe cazuri, atunci când cineva folosește o retorică agresivă, aceasta servește adesea ca mecanism de apărare pentru a-și masca propria vulnerabilitate sau nesiguranță. Limbajul provocator pe care îl folosește sugerează, de asemenea, unele posibile trăsături narcisiste prin care atrage atenția asupra sa și ignoră posibilele consecințe ale mesajelor sale

Democrați proeminenți au lansat săptămâna trecută noi apeluri pentru invocarea celui de-al 25-lea Amendament. Reprezentantul Jamie Raskin, liderul democraților dintr-o comisie cheie de supraveghere a Congresului, l-a îndemnat pe medicul Casei Albe, căpitanul Sean Barbabella, să efectueze imediat o evaluare cognitivă cuprinzătoare a președintelui, după ce congresmanul a semnalat semne de avertizare că președintele „a manifestat semne compatibile cu demența și declinul cognitiv”.

Iar într-o scrisoare adresată vicepreședintelui JD Vance săptămâna trecută, deputata Jasmine Crockett a afirmat că președintele este „deranjat mintal, probabil suferă de demență și a adus acum Statele Unite în pragul comiterii uneia dintre cele mai mari crime de război din istoria modernă”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, i-a luat în vizor pe Raskin și pe predecesorul lui Trump într-o declarație pentru The Independent.

„Jamie Raskin, un om fără greutate, este ideea unei persoane stupide despre o persoană inteligentă”, a spus Ingle.

Perspicacitatea, energia de neegalat și accesibilitatea fără precedent a președintelui Trump stau în contrast izbitor cu ceea ce am văzut în ultimii patru ani, când democrați precum Raskin au ascuns în mod intenționat de poporul american gravul declin fizic și mental al lui Joe Biden

Între timp, experții în rezolvarea conflictelor au afirmat că președintele s-a pus singur într-o situație fără ieșire în ceea ce privește Iranul.

Limbajul său „extrem” ar putea fi interpretat ca un semn de „frustrare” față de faptul că acest conflict nu s-a desfășurat la fel de fără probleme ca operațiunea militară din ianuarie din Venezuela, a declarat Paul Fritch, fost diplomat american și înalt funcționar al NATO.

„Cred că putem interpreta limbajul din ce în ce mai extrem al președintelui ca un semn de frustrare, întrucât se află implicat într-o criză pe care nu are capacitatea de a o încheia în mod unilateral”, a declarat Fritch pentru The Independent. „De asemenea, el a petrecut o mare parte din ultimul an demontând tocmai instrumentele diplomatice care ar fi cele mai utile pentru găsirea unei strategii de ieșire”, a spus Fritch, adăugând că reducerile de personal din cadrul administrației federale au jucat un rol în acest sens.

„Serviciul diplomatic profesionist a fost redus cu peste 20 la sută, iar birourile dedicate colaborării cu societatea civilă iraniană și combaterii dezinformării din partea Teheranului au fost eliminate”, a explicat el. „Desființarea USAID a dus la încetarea unui program de furnizare a accesului la internet și a VPN-urilor pentru disidenții iranieni.

Negocierile nucleare care au încercat să prevină conflictul, precum și discuțiile de weekendul trecut din Pakistan care au încercat să-l încheie, nu au inclus experți regionali de la Departamentul de Stat sau experți nucleari de la Departamentul Energiei”, a adăugat Fritch.

„Acest lucru îl face să se bazeze excesiv pe amenințări militare și pe măsuri coercitive, care nu sunt potrivite pentru atingerea principalelor obiective strategice: redeschiderea Strâmtorii Hormuz și ținerea sub control a ambițiilor nucleare ale Iranului”, a concluzionat Fritch, în prezent cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Elveția și la Centrul pentru Politica de Securitate din Geneva.

Unii susțin că Trump se adresează bazei sale electorale și folosește „teoria nebunului” în negocierile cu Iranul. Dar Trump a declarat el însuși că era gata să pună în aplicare amenințarea de a distruge civilizația iraniană.

„Cred că avem o armată fenomenală, pe care am reconstruit-o în timpul primului meu mandat și pe care am folosit-o în al doilea mandat, și eram dispus să o folosesc”, a declarat el pentru The New York Post. „Eram dispus să o fac.”

