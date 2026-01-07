Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri că Statele Unite vor vinde petrolul venezuelean „pe termen nelimitat” după ce vor finaliza vânzarea țițeiului acumulat în prezent în depozitele din această țară. Wright a afirmat că veniturile obținute din aceste vânzări vor fi „depozitate în conturi controlate de guvernul SUA” și apoi „vor reveni în Venezuela în beneficiul poporului venezuelean”. Wright a făcut aceste declarații chiar în dimineața în care Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rus care avea legături cu Venezuela, anunță Politico.

„În loc să blocăm petrolul, așa cum se întâmplă în prezent, vom permite ca petrolul să curgă... către rafinăriile din Statele Unite și din întreaga lume, pentru a asigura un aprovizionare mai bună cu petrol, dar aceste vânzări vor fi efectuate de guvernul SUA”, a declarat el la Conferința Goldman Sachs privind energia, tehnologiile curate și utilitățile.

„Vom comercializa țițeiul provenit din Venezuela, mai întâi petrolul stocat în rezervă, iar apoi, pe termen nelimitat, vom vinde pe piață producția provenită din Venezuela”, a adăugat Wright.

Această măsură ar reprezenta un pas uriaș în eforturile administrației Trump de a exercita presiuni asupra guvernului interimar al Venezuelei și, în esență, de a determina Statele Unite să preia controlul asupra industriei petroliere a țării, anunță Politico.

Președintele Donald Trump a declarat marți seara că Wright va conduce un plan al SUA de a vinde până la 50 de milioane de barili de țiței venezuelean sancționat, predat Statelor Unite de către autoritățile interimare ale țării, o cantitate care, potrivit estimărilor analiștilor de piață, ar putea genera până la 2,5 miliarde de dolari.

Wright a spus că a purtat discuții cu companiile petroliere americane cu privire la condițiile pe care le vor impune pentru a se întoarce în Venezuela, recunoscând că restabilirea nivelurilor istorice de producție în țară va necesita „zeci de milioane de dolari și mult timp”.

Cu toate acestea, industria rămâne ezitantă, având în vedere capitalul necesar – estimat de analiști la miliarde de dolari – și riscul necesar pentru a revigora sectorul petrolier în ruină al Venezuelei.

Wright a declarat că SUA vor furniza inițial substanțele chimice necesare pentru a repune în funcțiune producția de țiței din Venezuela și că intenționează să colaboreze cu guvernul pentru a trimite proviziile și echipamentele necesare pentru o revitalizare la scară mai largă.

Chris Wright este așteptat să se întâlnească vineri la Casa Albă cu reprezentanții companiilor petroliere, alături de Trump și de alți înalți oficiali ai administrației.

Editor : C.A.