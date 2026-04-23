Secretarul Marinei SUA, John Phelan, își părăsește funcția „cu efect imediat”, anunță Pentagonul: „Îi urăm mult succes”

Secretarul Marinei SUA, John Phelan, părăsește administrația Trump, a anunțat miercuri Pentagonul. Plecarea sa va intra „în vigoare imediat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o postare pe rețelele sociale, relatează BBC.

Subsecretarul Marinei, Hung Cao, va ocupa funcția de secretar interimar, a adăugat Parnell.

Phelan este cel mai recent lider militar de rang înalt care părăsește administrația în ultimele luni. Plecarea sa are loc pe fondul conflictului SUA - Israel cu Iranul și al blocadei menținute de SUA asupra Strâmtorii Ormuz.

„În numele secretarului de război și al secretarului adjunct de război, îi mulțumim secretarului Phelan pentru contribuția sa în cadrul Departamentului și al Marinei Statelor Unite”, a scris Parnell. „Îi urăm mult succes în proiectele sale viitoare.”

Marina nu a oferit niciun motiv pentru plecarea lui Phelan. Acest lucru survine la doar câteva săptămâni după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut șefului Statului Major al Armatei, Randy George, să demisioneze.

Alți doi oficiali ai Armatei, generalul David Hodne și generalul-maior William Green, au fost, de asemenea, demiși recent din funcțiile lor. De la preluarea funcției la Pentagon, Hegseth a demis peste zece ofițeri superiori, printre care șeful operațiunilor navale și viceșeful de stat major al Forțelor Aeriene.

Rolul secretarului este în mare parte administrativ și include elaborarea politicilor, recrutarea, instruirea și echiparea Marinei, precum și supravegherea bugetului și a aspectelor logistice, cum ar fi construcția și repararea navelor și a instalațiilor navale.

Phelan, un civil care nu avusese anterior experiență militară, a depus jurământul în funcția de secretar al Marinei în martie 2025, după ce fusese nominalizat de președintele Donald Trump în 2024. Omul de afaceri a fost unul dintre principalii donatori ai campaniei lui Trump.

Cei doi au apărut împreună la Mar-a-Lago în decembrie anul trecut, când Trump a anunțat că SUA vor pune în funcțiune o nouă serie de nave de război ale Marinei, puternic înarmate, care vor purta numele său – parte a unei „Flote de Aur” reînnoite, susținută de Phelan.

Andrew Peek, fost secretar adjunct adjunct al Departamentului de Stat, a declarat pentru BBC că președintele a afirmat clar că dorește extinderea flotei comerciale și civile a țării.

„În cele din urmă, cineva trebuia să-și asume vina pentru lipsa de progres în această privință. Aș paria că asta reprezintă aproximativ 30% din situație”, a spus Peek. „Restul de 70% – înlocuitorul lui Phelan este foarte bine cunoscut de susținătorii mișcării MAGA; aș paria că este vorba pur și simplu de o înlocuire cu cineva pe care el îl apreciază și în care are mai multă încredere”, a adăugat el.

Înlocuitorul lui Phelan, Cao, a devenit subsecretar în octombrie 2025 și are o vechime de 25 de ani în Marina Militară.

În 2024, a condus o campanie electorală eșuată pentru Senatul SUA în statul Virginia, susținut de Trump, împotriva senatorului democrat în funcție, Tim Kaine. În timpul unei dezbateri din campanie, el a criticat inițiativele armatei privind diversitatea, echitatea și incluziunea.

Vorbind despre recrutarea în Marina Militară în timpul dezbaterii, Cao a spus: „Avem nevoie de bărbați și femei alfa care să-și scoată propriile măruntaie, să le mănânce și să ceară încă o porție. Aceștia sunt tinerii și tinerele care vor câștiga războaiele”, a raportat AP.

Schimbarea conducerii Marinei survine în contextul în care Trump a declarat că blocada americană asupra porturilor iraniene va continua, în ciuda încetării focului în război. Ciocnirile au continuat în Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă globală vitală care asigură o mare parte din aprovizionarea mondială cu petrol, Iranul anunțând că a „capturat” două nave în strâmtoare.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele este „mulțumit” de blocada navală americană în curs asupra porturilor iraniene și „înțelege că Iranul se află într-o poziție foarte slabă”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef al Iranului în cadrul discuțiilor cu SUA, a declarat miercuri că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este „imposibilă” din cauza „încălcărilor flagrante ale armistițiului” comise de SUA și Israel.

Citește și:

Editor : A.M.G.