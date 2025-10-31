Secretarul Trezoreriei SUA, Scot Bessent, avertizează: „China a comis o greșeală gravă prin măsurile luate în privința metalelor rare”

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite (SUA), Scott Bessent, a declarat vineri pentru Financial Times că, în opinia sa, conducerea chineză a fost ușor alarmată de reacția negativă la nivel mondial față de controalele asupra exporturilor și că „totul s-a rezolvat în ceea ce privește autorizațiile și ar trebui să vedem o tranzacție foarte curând”.

China „a comis o greșeală gravă” amenințând că va opri exporturile de metale rare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în interviul acordat vineri publicației Financial Times.

Liderii SUA și Chinei au ajuns la un „echilibru”, dar au avertizat că China nu va mai putea folosi mineralele sale critice ca instrument de coerciție, a declarat Bessent pentru publicația cu profil economic.

„Cred că liderii chinezi au fost ușor alarmați de reacția globală la controalele lor asupra exporturilor. Există un acord că am ajuns la un echilibru și putem opera în cadrul acestui echilibru în următoarele 12 luni. Totul a fost rezolvat în ceea ce privește permisiunile și ar trebui să vedem o tranzacție foarte curând”, a spus Bessent.

În cadrul acordului pe un an, China a acceptat să amâne punerea în aplicare a regimului său privind „pământurile rare” și să cumpere cantități mari de soia din SUA.

În cadrul acordului pe un an, China permite totodată investitorilor americani să preia controlul asupra TikTok în SUA.

„SUA și China vor semna acordul în săptămâna următoare și sunt încrezător că acesta va fi respectat”, a punctat secretarul Trezoreriei SUA.

