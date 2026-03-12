Live TV

Securitate sporită la gala Premiilor Oscar, după o alertă FBI privind o posibilă ameninţare iraniană

Data actualizării: Data publicării:
Conan O’Brien
Conan O’Brien a dat o mână de ajutor la întinderea covorului roșu pentru Gala Oscar. Foto: Profimedia

Organizatorii galei Premiilor Oscar au sporit securitatea în acest an, după ce FBI a avertizat autorităţile californiene despre o posibilă ameninţare iraniană la adresa Coastei de Vest a SUA, potrivit mai multor publicaţii media locale, informează joi EFE.

The Hollywood Reporter şi Variety relatează că la ceremonia din acest an vor fi implementate mai multe măsuri de securitate din cauza acestei alerte, la care preşedintele american Donald Trump a făcut referire miercuri, scrie News.ro.

Potrivit preşedintelui american, guvernul analizează o afirmaţie neverificată despre un posibil complot iranian care implică utilizarea de drone lansate de pe o navă pentru a ataca ţinte din California.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a confirmat că oficiali federali au alertat statul cu privire la această posibilitate, dar a indicat, de asemenea, că nu există o „ameninţare iminentă”. Memorandumul FBI a menţionat că informaţiile primite nu au fost încă verificate sau dovedite.

În timpul unei conferinţe de presă susţinute miercuri de organizaţia premiilor Oscar, producătorii executivi ai galei, Katy Mullan şi Raj Kapoor, au anunţat că ceremonia va avea măsuri sporite de securitate, potrivit The Hollywood Reporter.

„Ne bizuim pe sprijinul FBI şi al Departamentului de Poliţie din Los Angeles şi este o colaborare strânsă”, a declarat Kapoor.

„Acest spectacol trebuie să funcţioneze perfect. Dar vrem ca toţi cei care vin la acest spectacol, toţi cei care îl urmăresc, chiar şi cei care sunt fani ai spectacolului atunci când sunt în afara barierelor, să se simtă în siguranţă, protejaţi şi bineveniţi, aşa că este treaba noastră, ca echipă de producţie, să ne asigurăm că acest lucru este reflectat” aşa cum trebuie, a explicat el.

Potrivit The Hollywood Reporter, producătorii nu au comentat direct presupusa alertă a FBI, dar remarcile lor au venit la scurt timp după ce s-a relatat că agenţia federală a avertizat forţele de ordine din California în ultimele zile cu privire la o astfel de ameninţare.

Potrivit surselor Variety, securitatea a fost sporită discret miercuri în zona unde va fi desfăşurat covorul roşu.

Cea de-a 98-a ediţie a Premiilor Oscar va avea loc duminică la Teatrul Dolby din Ovation Hollywood, într-o ceremonie prezentată de Conan O'Brien şi transmisă în direct pe ABC şi pe Hulu.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Serviciile americane de informații afirmă că guvernul iranian e încă solid și nu riscă să se prăbușească, potrivit surselor Reuters
remorcher nava stramtoarea ormuz
Economia Moscovei, avantajată de războiul din Iran și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz: „Barilii ruși sunt mai căutați”
delta force
Trupele de elită ale SUA ar putea lansa un „raid fulger” asupra Iranului pentru a captura stocul nuclear al Teheranului
ali khamenei - mojtaba khamenei
Regimul iranian, încercuit de dușmani: poate supraviețui războiului cu SUA sub Donald Trump? „Situația internă va fi insuportabilă”
profimedia-1079776785
SUA sunt vinovate pentru atacul asupra unei școli din Iran, potrivit anchetei preliminare. Acum apar alte zeci de întrebări (NYT)
Recomandările redacţiei
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să...
Digi 24_2026_03_12_11_27_32
Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele Ucrainei va fi...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan cere soluții pentru blocarea schemelor „suveică” din...
Ultimele știri
DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025
Viktor Orban, atac la europarlamentarul român Nicu Ștefănuță. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Bază italiană din Kurdistanul Irakian, vizată de o rachetă. Reacția Romei: „Militarii noştri sunt teferi şi nevătămaţi în buncărul lor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Jack Osbourne, gest emoționant după moartea lui Ozzy. Și-a numit nou-născutul după tatăl său
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...