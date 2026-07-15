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Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat întâlnirea și cine a participat: „Situația se va înrăutăți cu adevărat”

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Președintele Donald J. Trump în Camera de criză (Situation Room), în timp ce SUA loveau Iranul, 21 iunie 2025. Foto Facebook / Casa Albă
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Președintele american Donald Trump a convocat marți o ședință în Situation Room pentru a discuta despre o ofensivă de amploare în Iran, care va avea o anvergură mai mare decât atacurile actuale din zona Strâmtorii Ormuz, au declarat trei surse bine informate, relatează Axios.

Liderul de la Casa Albă pare dispus să intensifice conflictul pentru a provoca pagube suficient de mari încât regimul iranian să deschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte cererile sale în materie nucleară.

Trump a convocat ședința în timp ce armata americană desfășura atacuri în zona Strâmtorii Ormuz și de-a lungul coastei sudice a Iranului, pentru a patra zi consecutivă. Majoritatea țintelor erau sisteme de apărare aeriană și radar, poziții de rachete antinavă și baze de lansare a dronelor.

Oficialii americani au declarat că scopul atacurilor a fost acela de a reduce semnificativ capacitatea Iranului de a lansa atacuri împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz. Iranul a ripostat continuând să lanseze rachete și drone asupra bazelor americane din Iordania, Kuweit și Bahrain.

Marți seară, blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare.

Comandantul Comandamentului Central al armatei SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat într-un comunicat că, în ultima săptămână, Iranul „a vizat în mod intenționat civili din întreaga regiune, atacând șapte nave comerciale, ceea ce a dus la moartea, dispariția sau rănirea a aproape o duzină de membri ai echipajului civil”.

În ciuda atacurilor, armata americană a reușit să coordoneze tranzitul a 300 de nave prin strâmtoare în ultima săptămână, au declarat oficialii americani.

Surse au declarat că, în Situation Room, lui Trump i s-a alăturat echipa sa de vârf în domeniul securității naționale, din care fac parte vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, directorul CIA John Ratcliffe, trimisul Casei Albe Steve Witkoff și alți înalți oficiali.

Sursele au afirmat că întâlnirea s-a axat pe noi planuri privind lovituri devastatoare asupra unor ținte strategice din Iran, pe lângă atacurile asupra țintelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz. Casa Albă a refuzat să comenteze.

Într-un interviu acordat Fox News înaintea ședinței din Situation Room, cel de-al 47-lea președinte american a declarat că atacurile se vor intensifica în zilele următoare. Armata americană va lovi Iranul „cu toată forța” în următoarele trei zile, a spus el, subliniind apoi că atacurile s-ar putea intensifica semnificativ după aceea.

„Săptămâna viitoare, situația se va înrăutăți cu adevărat pentru ei, pentru că săptămâna viitoare urmează centralele electrice”, a spus Trump. „Săptămâna viitoare urmează podurile. Le vom distruge toate centralele electrice. Le vom distruge toate podurile, dacă nu se vor așeza la masa negocierilor”.

Trump a declarat că Statele Unite monitorizează activitățile suspecte ale Iranului la Muntele Pickaxe, un sit subteran adânc pe care SUA și Israelul consideră că Iranul intenționează să-l utilizeze pentru programul său nuclear și care va fi ferit de atacurile aeriene.

El a afirmat că bombele americane de tip bunker buster „pot pătrunde adânc” și a susținut că „nimeni nu știe” dacă Muntele Pickaxe este rezistent la un astfel de atac.

„Apropo, nimeni nu știe dacă se întâmplă ceva în Pickaxe. E doar ceva ce se menționează din când în când. Avem camere de supraveghere acolo. Activitatea e foarte redusă. Dar, chiar dacă ar fi vorba doar de o activitate minoră, vom interveni și o vom face cu toată forța”, a spus el.

Liderul american a declarat că negociatorii săi au purtat discuții cu oficialii iranieni marți și le-au transmis mesajul că Iranul trebuie să se așeze la masa negocierilor.

„Am spus: «Ai face bine să închei o înțelegere, [altfel] n-o să-ți mai rămână nimic»”, a declarat Trump.

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Editor : A.M.G.

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