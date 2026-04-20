Șef al Armatei americane: Vladimir Putin se pregătește pentru un atac nuclear de tip „Pearl Harbor în spațiu”

Vladimir Putin plănuiește un atac de tip „Pearl Harbor” împotriva sateliților din spațiu, care ar putea provoca haos la nivel mondial, a avertizat un șef al armatei americane.

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, a declarat că administrația Trump este „foarte îngrijorată” de planurile Kremlinului, scrie Daiy Mail.

Whiting a declarat pentru The Times: „Ei se gândesc să plaseze pe orbită o armă nucleară antisatelit care ar pune în pericol sateliții tuturor aflați pe orbita joasă a Pământului, iar acesta ar fi un rezultat pe care pur și simplu nu l-am putea tolera.”

El a adăugat: „Rusia rămâne o putere spațială sofisticată și continuă să investească în arme antispațiale.”

Întrebat de ce Rusia ar dori să plaseze arme nucleare în spațiu, el a răspuns: „Din perspectiva Rusiei, ei privesc Statele Unite, privesc NATO și văd acolo o superioritate a armelor convenționale.

„Și ei cred că modalități noi de a încerca să submineze Statele Unite și NATO, cum ar fi neutralizarea capacităților noastre spațiale, îi ajută să echilibreze câmpul de luptă.”

El a refuzat să comenteze modul în care SUA a ajuns la această concluzie.

Dacă acest lucru s-ar confirma, ar fi o încălcare majoră a Tratatului privind spațiul cosmic, la care Rusia este semnatară.

Ar fi, de asemenea, cea mai recentă evoluție a strategiei Rusiei de a-și intensifica agresiunea în spațiu, care, potrivit lui Whiting, include „bruiajul susținut al comunicațiilor prin satelit și al GPS-ului” la o scară atât de mare încât pune „în pericol avioanele civile”.

Având în vedere agresivitatea crescută a Rusiei, șefii UE și NATO au discutat în aceste zile despre eforturile de a consolida producția de arme a Europei, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, pune la îndoială angajamentul Washingtonului față de alianța transatlantică.

„Trebuie să investim mai mult, să producem mai mult și să facem ambele lucruri mai repede”, a postat online președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după întâlnirea cu șeful NATO, Mark Rutte.

Națiunile europene se grăbesc să-și consolideze forțele armate în fața războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a presiunii exercitate de Trump.

Temerile privind rolul Washingtonului în NATO s-au intensificat, întrucât imprevizibilul lider american a amenințat că ar putea părăsi alianța, supărat pe reacția europeană la războiul său cu Iranul.

Aliații NATO s-au angajat anul trecut să majoreze cheltuielile de bază pentru apărare la 3,5% din PIB, în încercarea de a potoli criticile lui Trump potrivit cărora Europa nu cheltuiește suficient pentru apărare.

Însă există în continuare nemulțumiri cu privire la faptul că industria europeană de apărare nu reușește să țină pasul și nu este capabilă să facă față noilor cerințe mai ridicate, în ciuda unei serii de inițiative din partea UE.

Oficialii NATO afirmă că problema producției industriale va fi unul dintre subiectele centrale ale viitorului summit al alianței de la Ankara.

Rutte – care a purtat discuții cu Trump la Washington săptămâna trecută – a postat online că „o Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”.

El a scris că a discutat cu von der Leyen „despre cum să consolidăm și mai mult cooperarea esențială dintre NATO și UE, inclusiv prin creșterea producției industriale de apărare, continuarea sprijinului vital acordat Ucrainei și protejarea infrastructurii critice”.

Statele Unite au declarat că doresc ca aliații europeni să preia apărarea convențională a continentului lor, astfel încât Washingtonul să se poată concentra mai mult pe alte amenințări, cum ar fi China.

Între timp, țările europene sunt conștiente că deceniile în care s-au bazat pe America pentru a menține Europa în siguranță s-au încheiat și că vor trebui să-și asume din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru propria securitate.

UE – care a evitat mult timp problemele de apărare – și-a intensificat masiv eforturile de consolidare a industriei în ultimii ani, iar unele țări se întreabă dacă aceasta poate juca un rol mai important.

Oficialii NATO insistă că blocul ar trebui să se concentreze pe punctele sale forte principale, cum ar fi mobilizarea fondurilor, și să nu se abată de la domeniul tradițional al alianței, și anume planificarea militară.

