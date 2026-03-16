Șefa de cabinet a lui Donald Trump are cancer la sân. „În curând se va simţi mai bine ca niciodată!”, anunță președintele SUA

Şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu incipient, dar îşi va continua activitatea pe durata tratamentului, a anunţat luni preşedintele Donald Trump într-o postare pe reţelele sociale, scrie News.ro.

Trump a spus că prognosticul lui Wiles este „excelent” şi a descris-o ca fiind „una dintre cele mai puternice persoane pe care le cunoaşte”.

El a precizat că Wiles intenţionează să înceapă tratamentul imediat, dar nu a sugerat că se va retrage din activitatea sa, ea fiind unul dintre cei mai apropiaţi consilieri ai săi.

„În timpul perioadei de tratament, ea îşi va petrece practic tot timpul la Casa Albă, ceea ce mă face, în calitate de preşedinte, foarte fericit!”, a spus Trump pe platforma sa Truth Social. „În curând se va simţi mai bine ca niciodată!”, prognozează preşedintele.

Anunţul lui Trump despre Susie Wiles intervine în contextul în care preşedintele republican se confruntă cu provocări tot mai mari pe plan global şi naţional, de la războiul din Iran şi creşterea vertiginoasă a preţurilor petrolului până la alegerile de la jumătatea mandatului din această toamnă şi îngrijorările americanilor cu privire la accesibilitatea preţurilor.

Wiles, în vârstă de 68 de ani, este o aliată de lungă durată a lui Trump, care a avansat de la copreşedintă a campaniei sale la cel mai apropiat consilier şi sfătuitor al său. Prima femeie care a devenit şefă de cabinet la Casa Albă, Wiles a petrecut zeci de ani ca lobbyistă şi activistă politică în Florida şi a condus campania lui Trump din 2016 în acest stat.

Deşi evită în general lumina reflectoarelor, ea a atras atenţia în decembrie cu un interviu neobişnuit de sincer acordat revistei Vanity Fair, în care a făcut remarci critice la adresa liderilor administraţiei Trump, inclusiv a vicepreşedintelui JD Vance şi a procurorului general Pam Bondi. Trump şi-a subliniat încrederea în Wiles în urma acestui incident, calificând interviul drept un „articol de denigrare” şi descriind-o pe Wiles ca fiind „fantastică”.

În postarea sa de luni, Trump a reiterat că Wiles este „fermă şi profund dedicată servirii poporului american”.

„Melania şi cu mine suntem alături de ea în toate privinţele şi aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Susie la multele lucruri mari şi minunate care se întâmplă în beneficiul ţării noastre”, a spus Trump.

