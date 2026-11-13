Șeful agenției israeliene Mossad, în vizită la Washington pentru discuții cu înalți oficiali ai administrației Trump (Axios)

Directorul agenției de spionaj israeliene Mossad se află vineri la Washington pentru discuții cu înalți oficiali ai administrației Trump cu privire la războiul din Iran, potrivit a trei surse care au cunoștințe despre acest subiect, relatează Axios.

Vizita lui Roman Gofman, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Benjamin Netanyahu, are loc într-un moment în care prim-ministrul israelian îl presează pe președintele american Donald Trump să reia războiul împotriva Iranului.

Gofman se întâlnește cu directorul CIA, John Ratcliffe, au declarat sursele. De asemenea, se preconizează că acesta va călători la Miami pentru a se întâlni cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, a precizat una dintre surse.

Mossad, CIA și Casa Albă au refuzat să comenteze.

Până în prezent, Trump a respins presiunile exercitate de Netanyahu pentru a relua conflictul. Cei doi au discutat despre războiul cu Iranul în cadrul unei convorbiri telefonice din 5 noiembrie, potrivit unui oficial american.

În schimb, liderul SUA s-a aliat cu Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite pentru a continua blocada navală și campania de presiune economică împotriva Iranului, în timp ce analizează dacă este posibilă încheierea unui acord.

„Aș putea pune capăt situației imediat. La cererea națiunilor pe care doresc să le protejez, procedăm într-un mod care durează puțin mai mult, într-un mod ceva mai civilizat”, a declarat joi Trump. „Arabia Saudită mi-a cerut să las lucrurile așa cum sunt acum pentru o vreme, pentru că [Iranul] se destramă. Qatarul, Kuweitul, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul – toate aceste țări ar prefera cu mult o perioadă de așteptare”.

Netanyahu și-a pierdut majoritatea în parlament în urma alegerilor din 27 octombrie din Israel. Adversarul său, Gadi Eisenkot, a primit mandatul de a forma un nou guvern. Nu este clar dacă va reuși să facă acest lucru.

Între timp, liderii opoziției israeliene sunt îngrijorați că Netanyahu ar putea încerca să lanseze un atac asupra Iranului — sau să provoace Iranul să atace Israelul — pentru a submina eforturile lui Eisenkot, potrivit unor surse. Dacă Eisenkot va reuși, Netanyahu ar fi îndepărtat de la putere.

Joi, Netanyahu s-a întâlnit cu Eisenkot timp de două ore și l-a informat cu privire la situația din Iran. O sursă apropiată lui Eisenkot a declarat că acesta nu consideră că situația actuală impune o acțiune militară imediată împotriva Iranului.

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Editor : A.M.G.