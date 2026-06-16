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Șeful CIA pune sub semnul întrebării intențiile Iranului: John Ratcliffe avertizează că Teheranul ar putea refuza concesiile nucleare

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U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Directorul CIA, John Ratcliffe. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst
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Memorandumul de înțelegere lasă multe probleme nerezolvate Fondurile înghețate și Strâmtoarea Ormuz, printre cele mai sensibile subiecte Trump ascultă opinii diferite, dar decizia îi aparține

Directorul CIA, John Ratcliffe, și alți membri importanți ai administrației Trump au exprimat rezerve serioase cu privire la disponibilitatea Iranului de a face concesiile nucleare cerute de Washington, potrivit unor surse citate de Axios. Divergențele din interiorul echipei președintelui american apar în contextul în care memorandumului de înțelegere anunțat duminică îi lipsesc încă detaliile esențiale, iar viitorul unui acord nuclear depinde de negocierile din următoarele 60 de zile.

Directorul CIA, John Ratcliffe, le-a transmis președintelui Donald Trump și principalilor săi consilieri că informațiile culese de agențiile americane ridică semne de întrebare cu privire la disponibilitatea Teheranului de a accepta concesiile nucleare dorite de SUA.

Potrivit surselor, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth, și-au exprimat, la rândul lor, îngrijorarea în cadrul discuțiilor interne. În schimb, vicepreședintele JD Vance și emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner s-au pronunțat în favoarea memorandumului de înțelegere anunțat duminică.

În timpul mai multor reuniuni la nivel înalt, Trump și echipa sa au analizat informații potrivit cărora modul în care oficialii iranieni discută acordul între ei ar fi diferit de mesajele transmise mediatorilor și Statelor Unite.

„Informațiile arată că intențiile iraniene nu sunt în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul acordului”, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile.

Memorandumul de înțelegere lasă multe probleme nerezolvate

Documentul reprezintă doar un cadru temporar, menit să prelungească încetarea focului și să deschidă o perioadă de negocieri de 60 de zile, care poate fi extinsă.

Potrivit unei surse care a avut acces la text, Iranul ar putea obține mai multe beneficii decât oferă prin acest acord provizoriu, dacă nu va accepta ulterior un acord nuclear care să răspundă cerințelor Washingtonului.

Memorandumul prevede menținerea actualului program nuclear iranian pe durata negocierilor, în timp ce SUA se angajează să nu impună noi sancțiuni și să nu suplimenteze prezența militară în regiune.

În schimb, dacă se va ajunge la un acord final, Washingtonul ar urma să retragă forțele mobilizate pentru conflict și să ridice sancțiunile împotriva Iranului conform unui calendar stabilit de comun acord.

Fondurile înghețate și Strâmtoarea Ormuz, printre cele mai sensibile subiecte

Unul dintre cele mai controversate puncte îl reprezintă accesul Iranului la activele sale înghețate și perspectiva unui fond de 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției și dezvoltării economice a țării.

Oficialii americani susțin însă că orice relaxare a sancțiunilor sau eliberare de fonduri va fi condiționată de pași concreți din partea Teheranului.

Documentul prevede, de asemenea, redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Iranul s-ar angaja să asigure, timp de 60 de zile, trecerea liberă a navelor comerciale fără taxe, în timp ce SUA ar elimina treptat blocada, astfel încât aceasta să fie complet ridicată în decurs de 30 de zile.

Mass-media de stat iraniană a sugerat însă că, după expirarea acestei perioade, ar putea fi introduse taxe de tranzit.

Trump ascultă opinii diferite, dar decizia îi aparține

Casa Albă a transmis că Donald Trump ia în considerare toate punctele de vedere exprimate în interiorul administrației, însă decizia finală îi aparține exclusiv.

Între timp, vicepreședintele JD Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu oficiali iranieni, alături de mediatori pakistanezi și qatari, pentru a discuta următoarea etapă a negocierilor.

Un oficial american a declarat că Washingtonul va afla în următoarele două-trei săptămâni dacă Iranul este dispus să facă concesii reale. În caz contrar, procesul diplomatic ar putea eșua înainte ca Teheranul să beneficieze de relaxarea semnificativă a sancțiunilor.

Senatorul republican Lindsey Graham a cerut publicarea imediată a documentului și a admis că există diferențe între modul în care Washingtonul și Teheranul interpretează acordul.

„Sunt oarecum îngrijorat că viziunea Iranului asupra acordului pare diferită de ceea ce susține echipa americană de negociatori”, a declarat acesta pentru Axios.

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Editor : C.A.

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