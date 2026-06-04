Live TV

Șeful diplomației americane neagă că o delegație oficială din SUA participă la „Davosul” lui Putin

Data publicării:
marco rubio
Secretarul de stat american Marco Rubio. Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că „nu are cunoștință” de existența unei delegații americane „oficiale” la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF). Șeful Departamentului de Stat a făcut această declarație în cadrul unei audieri în Congres.

Subiectul a fost adus în discuție de senatorul democrat Dick Durbin, care a întrebat de ce Washingtonul a trimis „o delegație oficială la «Davosul rusesc» al lui Vladimir Putin pentru a discuta despre dezvoltarea economică a Rusiei”, în condițiile în care în Ucraina se desfășoară un război.

„Nu am cunoștință despre o delegație care s-ar fi deplasat acolo. Știu despre acest eveniment, știu că îl organizează, dar nu cred că este vorba despre oficiali de rang înalt”, a spus Rubio. Durbin a precizat că, potrivit informațiilor sale, din delegație face parte actorul Steven Seagal. „Știu cine este. Cu siguranță nu este un funcționar public”, a remarcat secretarul de stat.

Anterior, consilierul președintelui rus, Iurii Ușakov, a anunțat că la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg „va sosi, pentru prima dată în ultimii ani, o delegație oficială americană”. Potrivit acestuia, delegația va fi condusă de Rodney Mims Cook, șeful Comisiei pentru Arte Frumoase din cadrul Administrației Președintelui SUA.

Anterior, Cook însuși a declarat că Departamentul de Stat al SUA i-a aprobat deplasarea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg și participarea la ședința plenară la care va lua cuvântul Putin. Cook este fondatorul și președintele Fundației Naționale pentru Monumente din SUA și expert în Rusia în cadrul Fundației Mondiale pentru Monumente.

În calitate de expert independent, el a participat la restaurarea Catedralei Învierii din Mănăstirea Nou-Ierusalim, a ținut discursuri la Ambasada Rusiei din Washington și a susținut prelegeri despre arhitectură la Camera Armelor din Kremlin, la Yasnaya Polyana și la conacul Arkhangelskoye.

Anul trecut, când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Washingtonul a refuzat să trimită un reprezentant oficial la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg din cauza abordării „mai agresive” a Rusiei față de criza ucraineană. Atunci, administrația președintelui SUA a declarat că „revenirea la relații normale” cu Rusia prezintă „riscuri economice și de reputație evidente”.

Forumul se desfășoară anual la Sankt Petersburg din 1997. Evenimentul servește drept una dintre principalele platforme pentru discutarea problemelor economice cheie, atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării internaționale. Organizatorul forumului este fundația „Roskongress”. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
olguta vasilescu
3
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
4
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
5
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Digi Sport
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio
Marco Rubio, îngrijorat de riscul unei „escaladări” a războiului. „Ucraina a devenit din ce în ce mai eficientă”
President Donald Trump closes his eyes during a joint news conference with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy - close up
Marco Rubio, confruntat în Congres pe tema stării cognitive a lui Trump: „Continuaţi să minţiţi”
Trump Hosts Israeli and Lebanese Envoys in the Oval Office
„Se înţeleg minunat”. Trump crede că un tandem Vance-Rubio ar fi imbatabil la alegerile prezidenţiale din 2028
sua si cuba steaguri
„Îşi arată adevărata faţă.” Reacția Cubei după ce Marco Rubio a acuzat guvernul de la Havana că sponsorizează terorismul
photo-collage.png (64)
Vizita lui Trump în China nu a schimbat poziția SUA faţă de Taiwan, dă asigurări Rubio
Recomandările redacţiei
protest ANAF cluj
Protest la Finanțe: angajații din Minister și de la ANAF opresc...
firma psd de la intrarea in sediu
PSD pune condiții pentru viitorul Guvern: ce variantă exclud...
Avertizare meteo de furtuni
Noi alerte de vreme rea: cod galben de furtuni puternice în aproape...
ambulanta
„Cel mai mare protest al serviciilor publice de ambulanţă” în...
Ultimele știri
Incident armat în California: un veteran al armatei americane, ucis după ce a luat ostatici într-o bancă. „15 ore de calvar”
Cifra de afaceri din comerț a scăzut cu 5,8% în primele patru luni din an. Ce categorie de produse a fost cea mai afectată
Avertismentul dur al șefului NATO, Mark Rutte, către tinerii ruși care vor să lupte în Ucraina: „Veți fi lăsați să muriți în noroi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, impecabilă în costum de baie la 51 de ani. Cum arată acum vedeta, după transformarea...
Cancan
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A...
Fanatik.ro
„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Culisele viitorului documentar „Nadia”, dezvăluite de Tudor Giurgiu la Digi FM: Legătura emoționantă dintre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma! Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
Digi FM
Elon Musk, la un pas de o premieră absolută în istorie. Pragul financiar pe care nimeni nu l-a atins vreodată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„N-am văzut niciodată ceva asemănător”. O nouă specie de caracatiță, albastră, descoperită în arhipelagul...
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...