Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că „nu are cunoștință” de existența unei delegații americane „oficiale” la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF). Șeful Departamentului de Stat a făcut această declarație în cadrul unei audieri în Congres.

Subiectul a fost adus în discuție de senatorul democrat Dick Durbin, care a întrebat de ce Washingtonul a trimis „o delegație oficială la «Davosul rusesc» al lui Vladimir Putin pentru a discuta despre dezvoltarea economică a Rusiei”, în condițiile în care în Ucraina se desfășoară un război.

„Nu am cunoștință despre o delegație care s-ar fi deplasat acolo. Știu despre acest eveniment, știu că îl organizează, dar nu cred că este vorba despre oficiali de rang înalt”, a spus Rubio. Durbin a precizat că, potrivit informațiilor sale, din delegație face parte actorul Steven Seagal. „Știu cine este. Cu siguranță nu este un funcționar public”, a remarcat secretarul de stat.

Anterior, consilierul președintelui rus, Iurii Ușakov, a anunțat că la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg „va sosi, pentru prima dată în ultimii ani, o delegație oficială americană”. Potrivit acestuia, delegația va fi condusă de Rodney Mims Cook, șeful Comisiei pentru Arte Frumoase din cadrul Administrației Președintelui SUA.

Anterior, Cook însuși a declarat că Departamentul de Stat al SUA i-a aprobat deplasarea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg și participarea la ședința plenară la care va lua cuvântul Putin. Cook este fondatorul și președintele Fundației Naționale pentru Monumente din SUA și expert în Rusia în cadrul Fundației Mondiale pentru Monumente.

În calitate de expert independent, el a participat la restaurarea Catedralei Învierii din Mănăstirea Nou-Ierusalim, a ținut discursuri la Ambasada Rusiei din Washington și a susținut prelegeri despre arhitectură la Camera Armelor din Kremlin, la Yasnaya Polyana și la conacul Arkhangelskoye.

Anul trecut, când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Washingtonul a refuzat să trimită un reprezentant oficial la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg din cauza abordării „mai agresive” a Rusiei față de criza ucraineană. Atunci, administrația președintelui SUA a declarat că „revenirea la relații normale” cu Rusia prezintă „riscuri economice și de reputație evidente”.

Forumul se desfășoară anual la Sankt Petersburg din 1997. Evenimentul servește drept una dintre principalele platforme pentru discutarea problemelor economice cheie, atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării internaționale. Organizatorul forumului este fundația „Roskongress”.

Editor : A.R.