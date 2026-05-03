Șeful diplomației SUA se va întâlni cu Papa după ce administrația Trump l-a jignit pe suveranul pontif

Secretarul de stat american Marco Rubio. Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va călători la Vatican şi în Italia pentru întâlniri săptămâna viitoare, au relatat duminică două ziare italiene şi o sursă diplomatică de la Vatican, în contextul în care preşedintele american Donald Trump i-a atacat pe papa Leon al XIV-lea şi pe premierul italian Giorgia Meloni, informează duminică Reuters.

O sursă de rang înalt, familiarizată cu agenda papei, a declarat sub protecţia anonimatului că prima întâlnire faţă în faţă dintre papa Leon şi un membru al cabinetului american în aproape un an este aşteptată joi.

Rubio s-a întâlnit ultima dată cu papa Leon, primul papă american, în mai 2025, alături de vicepreşedintele JD Vance. Cei doi oficiali americani au participat la slujba inaugurală a noului papă în Piaţa Sfântul Petru, la 18 mai, şi au avut o întâlnire privată cu pontiful a doua zi.

Pe 8 mai se împlineşte un an de când Leon a fost ales papă, ocazie pe care o va sărbători vizitând sanctuarul Fecioarei Maria de la Pompei, potrivit EFE.

Papa, care a menţinut un profil relativ discret pe scena mondială în primele luni de pontificat, a devenit în ultimele săptămâni un critic tot mai deschis al războiului condus de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a criticat aspru politicile antiimigraţie intransigente ale administraţiei Trump. La rândul său, republicanul l-a criticat pe papă pe reţelele de socializare de mai multe ori în aprilie, la un moment dat numindu-l pe pontif "groaznic".

Rubio urmează totodată să poarte discuţii cu miniştrii de externe şi al apărării din Italia, au relatat ziarele, adăugând că vizita are ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două ţări după criticile directe de luna trecută ale lui Trump la adresa prim-ministrului italian Giorgia Meloni, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai săi. Programul nu a fost încă finalizat, a relatat Corriere della Sera, iar o întâlnire cu Meloni nu este exclusă, a adăugat La Repubblica.

Călătoria are loc după ce Pentagonul a anunţat vineri retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania, unde se află cea mai mare bază a sa din Europa, în contextul în care ruptura privind războiul din Iran şi tensiunile tarifare au pus şi mai multă presiune pe relaţiile dintre SUA şi Europa.

Italia se numără printre ţările europene cu cea mai mare prezenţă de trupe americane, cu aproape 13.000 de soldaţi activi la sfârşitul anului 2025, distribuiţi în şase baze.

Departamentul de Stat al SUA, biroul de presă al Vaticanului şi un purtător de cuvânt al guvernului italian nu au răspuns imediat la întrebările legate de aceste relatări.

Editor : A.R.

