Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul

Data actualizării: Data publicării:
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
Kash Patel. Foto: Profimedia

FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.

În această dimineaţă, FBI a dejucat un potenţial atac terorist şi a arestat mai multe persoane în Michigan care ar fi pus la cale un atac violent în weekendul de Halloween. Mai multe detalii vor urma”, a scris Kash Patel pe X.

„Mulţumim bărbaţilor şi femeilor din FBI şi forţelor de ordine de pretutindeni care stau de pază 24 de ore din 24 şi îndeplinesc misiunea noastră de a apăra patria”, adaugă Patel.

Deocamdată, autorităţile nu au anunţat alte detalii.

