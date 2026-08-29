Live TV

Video Șeful Fed avertizează că inflația SUA rămâne prea ridicată. „Dobânzile ar putea crește dacă presiunile asupra prețurilor persistă”

Data publicării:
taxe sua inflatie somaj germania
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, a transmis vineri un mesaj mult mai ferm privind inflaţia, sugerând că Fed ar putea majora dobânzile dacă presiunile asupra preţurilor nu se reduc. Discursul de la Jackson Hole îl plasează totodată în opoziţie cu preşedintele Donald Trump, care cere reducerea dobânzilor, potrivit CNBC.

Warsh a reafirmat ţinta de inflaţie de 2% a Fed, pe care a numit-o o ţintă fermă şi fixă”. Inflaţia măsurată prin indicele PCE a fost de 3,7% în iulie, iar indicele preţurilor de consum indică o rată de 3,4%.

Şeful Fed a arătat că 54% dintre componentele indicelui PCE au înregistrat în ultimele 12 luni o inflaţie anualizată de peste 3%. În opinia sa, diferiţii indicatori transmit acelaşi semnal: inflaţia rămâne prea ridicată.

Warsh a precizat şi că dobânzile pe termen scurt rămân principalul instrument al Fed pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Mesajul este mai dur decât cel transmis după şedinţa din iulie, când banca centrală a menţinut rata dobânzii la 3,5%-3,75%.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Warsh a temperat şi ideea că dezvoltarea inteligenţei artificiale ar putea justifica în prezent reducerea dobânzilor. Fed analizează efectele AI asupra economiei, însă aceste evoluţii nu influenţează momentan deciziile de politică monetară.

El nu a oferit o indicaţie explicită privind decizia din septembrie, dar discursul sugerează că o majorare a dobânzilor este o opţiune reală dacă inflaţia nu continuă să scadă.

Poziţia îl îndepărtează de Trump, care continuă să solicite dobânzi mai mici. Următoarea şedinţă a Fed, din septembrie, devine astfel un test important pentru direcţia politicii monetare americane.

Citește și: Efecte imediate după acordul SUA-Iran: petrolul se ieftinește, iar bursele asiatice cresc. Ce spun experții

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
profimedia-0973430131
3
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Principesa Margareta și Principele Radu
4
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
5
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...
"Este incredibil". Șumudică nu s-a putut abține în direct la TV: "Mă ceartă Radu Naum!"
Digi Sport
"Este incredibil". Șumudică nu s-a putut abține în direct la TV: "Mă ceartă Radu Naum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Trump visits Japan
Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american
Recomandările redacţiei
explozie nucleara profimedia-0148308083
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare...
militari americani se antreneaza in romania
Relocarea trupelor lui Trump în Europa: O delegație SUA discută la...
Cessna 172 profimedia-1089623627
Alertă în Ungaria după ce un avion furat a ajuns în zona centralei...
Distrugătoare navale văzute din avion în timpul unor manevre de luptă.
Ankara îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei, după atacuri asupra...
Ultimele știri
„Medicamentul” care alină bolnavilor dorul de casă
Alertă privind inteligența artificială: Record de incidente în care sistemele mint, ignoră instrucțiunile și ocolesc regulile
Producţia de benzină a Rusiei acoperă doar 70% din cererea internă după atacurile cu drone
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zi dificilă pentru 3 zodii pe 30 august 2026. Saturn retrograd scoate la suprafață probleme pe care le-au...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți...
Adevărul
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui...
Playtech
Diferența uriașă dintre pensia după 35 și 45 de ani de muncă. Exemple pentru salarii de 4.000 și 7.000 de lei
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Istvan Kovacs a dictat penalty și decizia face înconjurul lumii!
Pro FM
Jennifer Lopez, cea mai fițoasă divă de la Hollywood? Cerințele bizare și ieșirile care i-au consolidat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Islanda decide azi dacă se apropie de UE. Vot la limită, mize uriașe și frica de a pierde controlul asupra...
Newsweek
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea unui organ vital. Descoperirea care i-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când stăpâna lui a făcut accident: „A ieșit pe geamul mașinii și a fugit”
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja