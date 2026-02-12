Live TV

Video Șeful NATO spune că Trump „e pe deplin conștient de situația gravă din Ucraina”, după atacurile rusești. „De două ori am vorbit cu el”

Data actualizării: Data publicării:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Foto: Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este convins că liderii americani cunosc în detaliu atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv atacurile asupra instalațiilor civile. „Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina”, spune Rutte, conform European Pravda.

Potrivit unui corespondent al publicației, întrebat de jurnaliști dacă guvernul SUA este „pe deplin conștient” de presiunea la care este supusă Ucraina din cauza atacurilor rusești și dacă a putut discuta personal cu președintele american Donald Trump și să-i împărtășească evaluarea sa asupra situației din Ucraina, Rutte a răspuns afirmativ la ambele întrebări.

„De două ori da, pentru a fi precis”, a declarat Rutte într-o conferință de presă la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rutte a refuzat să dea mai multe detalii despre dialogul său cu Trump, spunând că nu va dezvălui niciodată conținutul unei astfel de conversații.

„Dar vreau să spun că președintele american, administrația americană, este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina. În contactul meu regulat cu președintele american, desigur, ne informăm reciproc... Da, există o claritate absolută în SUA cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nu există nicio îndoială”, a adăugat el.

Anterior, în timpul vizitei sale în Ucraina, Rutte a declarat că, pe baza acțiunilor Rusiei, aceasta nu caută pacea. El a comentat, de asemenea, pe 11 februarie, absența șefului Pentagonului de la reuniunea miniștrilor apărării din NATO.

Mark Rutte a mai spus că angajamentul NATO față de Ucraina este în prezent activ și se desfășoară în mai multe formate.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
3
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump-juncker-tusk-tw
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Asaltul asupra Capitoliului
Un bărbat grațiat de Trump pentru atacul asupra Capitoliului a fost găsit vinovat de abuz asupra copiilor. „Riscă închisoare pe viață”
donald trump
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Document prezentat la Casa Albă: „Am semnat adeziunea”
petrol venezuela
Operaţiuni „prea costisitoare şi prea poluante”. Companiile petroliere, reticente să revină în Venezuela, în ciuda dorinței lui Trump
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Day Three
Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului
Recomandările redacţiei
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de...
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre Europa „cu două viteze”: Nu trebuie să fim...
victor rebengiuc si mariana mihut
Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu...
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European...
Ultimele știri
Ministrul Justiției a discutat cu comisarul european pentru Justiție despre combaterea corupției și statul de drept
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare
Atac sângeros în Sofia: un tânăr a fost ucis, două persoane rănite. Un alt incident violent a avut loc la metrou
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
James Van Der Beek spunea că boala a fost "cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat", cu doar două luni...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Nick Nolte a împlinit 85 de ani. În copilărie visa să ajungă un mare fotbalist. Cele mai noi filme în care...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online