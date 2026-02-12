Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este convins că liderii americani cunosc în detaliu atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv atacurile asupra instalațiilor civile. „Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina”, spune Rutte, conform European Pravda.

Potrivit unui corespondent al publicației, întrebat de jurnaliști dacă guvernul SUA este „pe deplin conștient” de presiunea la care este supusă Ucraina din cauza atacurilor rusești și dacă a putut discuta personal cu președintele american Donald Trump și să-i împărtășească evaluarea sa asupra situației din Ucraina, Rutte a răspuns afirmativ la ambele întrebări.

„De două ori da, pentru a fi precis”, a declarat Rutte într-o conferință de presă la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rutte a refuzat să dea mai multe detalii despre dialogul său cu Trump, spunând că nu va dezvălui niciodată conținutul unei astfel de conversații.

„Dar vreau să spun că președintele american, administrația americană, este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina. În contactul meu regulat cu președintele american, desigur, ne informăm reciproc... Da, există o claritate absolută în SUA cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nu există nicio îndoială”, a adăugat el.

Anterior, în timpul vizitei sale în Ucraina, Rutte a declarat că, pe baza acțiunilor Rusiei, aceasta nu caută pacea. El a comentat, de asemenea, pe 11 februarie, absența șefului Pentagonului de la reuniunea miniștrilor apărării din NATO.

Mark Rutte a mai spus că angajamentul NATO față de Ucraina este în prezent activ și se desfășoară în mai multe formate.

Editor : C.A.