Jensen Huang și-a dat demisia din funcțiile de conducere deținute la Nvidia, a anunțat consiliul de administrație al companiei, relatează BBC.

„Contribuțiile lui Jensen la Nvidia sunt semnificative”, se menționează în comunicat. „Nvidia este una dintre cele mai influente companii din domeniul tehnologiei la nivel mondial”, consiliul de administrație și compania „îi mulțumesc lui Jensen pentru contribuțiile sale incomensurabile la dezvoltarea companiei și a industriei”.

Colette Kress a acceptat să ocupe funcția de director general interimar, a precizat consiliul de administrație. Ea ocupa deja funcția de vicepreședinte executiv și director financiar al companiei.

„Colette a contribuit la conducerea companiei Nvidia într-o perioadă de creștere extraordinară și are o înțelegere profundă a activității noastre, a clienților, a operațiunilor și a situației financiare”, a declarat Harvey Jones, membru al consiliului de administrație.

„Vom continua să dezvoltăm activitatea care a făcut din Nvidia un lider în domeniul calculului accelerat și al inteligenței artificiale și vom valorifica oportunitățile care ne stau în față”, a declarat Colette Kress, director general interimar.

„Prioritatea noastră rămâne satisfacerea nevoilor clienților, partenerilor, dezvoltatorilor și acționarilor noștri”, a mai transmis consiliul de aministrație al Nvidia.

Anunțul vine în contextul în care gigantul tehnologic american Nvidia a anunțat, la începutul acestei luni, deschiderea unei anchete independente după apariția unor informații potrivit cărora directorul general Jensen Huang ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj chinezesc. Investigația vine în urma dezvăluirilor despre relația acestuia cu o femeie de afaceri suspectată că transmitea informații către Beijing, despre care a fost informat și președintele american Donald Trump.

Alice Huang, o directoare din domeniul tehnologiei, este femeia acuzată că a spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia, specializat în cipuri pentru inteligență artificială, potrivit relatărilor din presă.

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Editor : A.M.G.