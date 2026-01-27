Live TV

Șeful Patrulei de Frontieră a SUA, scos din dispozitiv. Gregory Bovino a fost demis după decesul a doi americani în Minneapolis

Data publicării:
Gregory Bovino Anti Ice Protest - Minneapolis
Șeful Patrulei de Frontieră a SUA, Gregory Bovino. Sursa: Profimedia
Din articol
Casa Albă: „Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni”

Gregory Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Patrulei de Frontieră a SUA și se va întoarce la fostul său loc de muncă din California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând, a raportat luni Atlantic, citând un oficial al Departamentului Securității Interne și două persoane care au cunoștință despre această schimbare.

Departamentul Securității Interne al SUA, Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Luni dimineață, președintele Donald Trump și guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, au adoptat un ton conciliant după o convorbire telefonică privată pe tema aplicării legilor privind imigrația, un semn că cele două părți căutau o soluție pentru a pune capăt impasului creat de campania de deportare care a dus la moartea a doi cetățeni americani în Minneapolis.

„I-am spus guvernatorului Walz că îl voi pune pe Tom Homan (însărcinatul cu frontiera din administrația Trump – n.red) să-l sune și că ceea ce căutăm sunt orice fel de infractori pe care îi au în custodie”, scrie Trump pe rețelele sociale, potrivit BBC.

Președintele spune că Walz a fost receptiv și că „s-a bucurat” că Tom Homan urma să meargă în Minnesota. 

Casa Albă: „Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni”

Casa Albă a declarat luni că preşedintele Donald Trump nu doreşte să vadă cum sunt răniţi sau ucişi oameni pe străzile din Statele Unite şi consideră că uciderea infirmierului la Minneapolis de către ofiţeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul "rezistenţei deliberate şi ostile" a democraţilor, relatează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a avut un briefing de presă cu jurnaliştii după ce uciderea infirmierului Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, sâmbătă, de către ofiţeri federali a stârnit indignarea americanilor. A fost al doilea atac armat mortal asupra unui cetăţean american în Minnesota în această lună. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Digi Sport
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump vorbește la telefon în biroul oval
Trump și guvernatorul Tim Walz au discutat telefonic. Reducerea numărului agenților federali, posibilă în Minnesota
profimedia-1069224051
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis
Karol Nawroki
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE
ICE Crackdown 2026: Minneapolis Operation Metro Surge
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici
proteste în Statele Unite după uciderea lui George Floyd
Verdict în cazul uciderii lui George Floyd: Derek Chauvin a fost găsit vinovat de crimă
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin...
autoritatea vamala romana facebook
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție...
ilie bolojan in parlament
Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi...
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ultimele știri
Dmitri Peskov se plânge că Polonia și Țările Baltice „demonizează Rusia”. URSS a sute de mii de oameni în acea zonă
Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară
SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Noi oportunități pentru Raci, echilibru și liniște pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Transilvania, miza care poate decide viitorul Ungariei. Cum a ajuns Ardealul să fie în centrul luptei pentru...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
La 80 de ani, Dolly Parton este sinceră cu privire la operațiile estetice: „Am supraviețuit atâtor chirurgi...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”