Șeful Patrulei de Frontieră a SUA, scos din dispozitiv. Gregory Bovino a fost demis după decesul a doi americani în Minneapolis

Gregory Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Patrulei de Frontieră a SUA și se va întoarce la fostul său loc de muncă din California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând, a raportat luni Atlantic, citând un oficial al Departamentului Securității Interne și două persoane care au cunoștință despre această schimbare.

Departamentul Securității Interne al SUA, Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Luni dimineață, președintele Donald Trump și guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, au adoptat un ton conciliant după o convorbire telefonică privată pe tema aplicării legilor privind imigrația, un semn că cele două părți căutau o soluție pentru a pune capăt impasului creat de campania de deportare care a dus la moartea a doi cetățeni americani în Minneapolis.

„I-am spus guvernatorului Walz că îl voi pune pe Tom Homan (însărcinatul cu frontiera din administrația Trump – n.red) să-l sune și că ceea ce căutăm sunt orice fel de infractori pe care îi au în custodie”, scrie Trump pe rețelele sociale, potrivit BBC.

Președintele spune că Walz a fost receptiv și că „s-a bucurat” că Tom Homan urma să meargă în Minnesota.

Casa Albă: „Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni”

Casa Albă a declarat luni că preşedintele Donald Trump nu doreşte să vadă cum sunt răniţi sau ucişi oameni pe străzile din Statele Unite şi consideră că uciderea infirmierului la Minneapolis de către ofiţeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul "rezistenţei deliberate şi ostile" a democraţilor, relatează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a avut un briefing de presă cu jurnaliştii după ce uciderea infirmierului Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, sâmbătă, de către ofiţeri federali a stârnit indignarea americanilor. A fost al doilea atac armat mortal asupra unui cetăţean american în Minnesota în această lună.

