Șeful unei companii din SUA le-a cumpărat tuturor angajaților huse de saltea de 3.000 de dolari bucata. Are și o explicație

Șeful unei companii din SUA adoptat o tactică neobișnuită de gestionare a talentelor: anul trecut, le-a cumpărat tuturor angajaților huse de saltea de 3.000 de dolari, relatează Business Insider.

Factory, un startup de inteligență artificială, a crescut rapid de la înființarea sa în 2023. Factory are acum 120 de angajați și a strâns 150 de milioane de dolari în aprilie de la investitori.

CEO-ul companiei, Matan Grinberg, a povestit că a cumpărat fiecărui angajat o husă de saltea Eight Sleep în valoare de 3.000 de dolari, când startup-ul avea 30 de angajați.

„Decadența startup-urilor, nu-i așa?”, a spus el.

Husele de saltea Eight Sleep folosesc lichid intern pentru a răci și încălzi un pat. Sistemul poate, de asemenea, să se separe pe mijlocul patului, permițând partenerilor să aibă temperaturi diferite ale patului. Modelele mai noi includ funcții de ridicare și coborâre.

Grinberg și-a comparat angajații cu sportivii profesioniști. La fel ca jucătorii NBA, inginerii săi au nevoie de odihnă, a spus el.

„Vreau să mă asigur că toată lumea își stoarce fiecare gram de putere intelectuală pe care o are. Ca să faci asta, trebuie să dormi bine”, a spus el.

Grinberg a spus că limitează și zahărul procesat la birou, deoarece crede că nu este bun pentru concentrare. În schimb, cheltuiește pe gustări mai sănătoase și mai scumpe, cum ar fi chipsuri proteice și matcha la conservă.

Compania sa nu încearcă să fie ca Google în anii 2010. Grinberg nu este un fan al epocii „dăruiește tuturor un castel gonflabil”. De altfel, firmee mari de tehnologie își retrag beneficiile generoase. Aceste avantaje „nu aveau legătură cu munca”, a spus el.

Dar Grinberg nu este nici un fan al ceea ce vede la concurenții săi: „muncă grea” și un program infernal – de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână.

„Nu suntem la creșă. Nu trebuie să impun anumite ore,” spune el.

Husele de saltea scumpe, a spus el, au fost genul potrivit de beneficii pentru angajați. Grinberg nu a oferit încă produsele Eight Sleep noilor angajați ai Factory, dar a spus că se gândește să le transforme într-un „beneficiu standard”.

Deși, de obicei, nu au resursele financiare suficiente ale giganților tehnologici, startup-urile oferă beneficii decadente pentru a atrage talente sau pentru a-și face angajații mai productivi. CEO-ul Series, Nathaneo Johnson, a declarat pentru Business Insider că a angajat un bucătar privat - și că a fost mai benefic decât un șef de cabinet.

Și alți șefi de companii au acordat prioritate somnului. CEO-ul companiei de dispozitive portabile Whoop a declarat în 2024 că le-a dat bonusuri de 100 de dolari pe lună angajaților cu o calitate a somnului de „85% sau peste”.

Editor : M.B.