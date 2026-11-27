Luna trecută, într-o pădure din apropiere de Fort Bragg, Carolina de Nord, genişti militari, dotaţi cu buldozere şi excavatoare, împreună cu capelani militari, au început să se antreneze pentru o misiune pe care Armata americană nu a mai desfăşurat-o de aproape 80 de ani: săparea unor gropi comune pentru militarii americani căzuţi în luptă, relatează Reuters, într-un amplu articol publicat joi.

Potrivit relatărilor celor care au participat la exerciţiu, făcute unui ofiţer de relaţii publice însărcinat cu redactarea comunicatului de presă, experienţa a fost instructivă pentru toţi participanţii. Ultima dată când SUA au fost nevoite să sape gropi comune pentru propriii militari, într-un număr semnificativ, a fost în timpul Războiului din Coreea (1950-1953), notează Agerpres.

În fiecare conflict de atunci, evacuarea medicală rapidă şi superioritatea aeriană a SUA au făcut relativ uşoară transportarea, în regim de urgenţă, a personalului rănit sau decedat către spitale, morgi şi teritoriul continental al Statelor Unite. Totuşi, acest lucru ar putea să nu fie uşor sau chiar posibil în cazul în care SUA s-ar afla în război cu China în regiunea Pacificului sau, eventual, cu Rusia în Europa de Est.

„Acest exerciţiu ne permite să analizăm critic modul în care îi respectăm şi îi onorăm pe militarii căzuţi şi cum ne ocupăm, în mod sistematic, de rămăşiţele lor pământeşti într-un conflict de mare intensitate”, a declarat sergentul Delbert Ruede, potrivit unui comunicat de presă al armatei.

„Dacă am intra în război mâine, am fi nevoiţi să improvizăm pe parcurs. Ceea ce facem aici este să adoptăm o abordare ştiinţifică, testată în condiţii reale, astfel încât să putem menţine un control ferm”, a spus el.

Exerciţiul a inclus efectuarea unor teste pentru a găsi cea mai bună modalitate de a utiliza un buldozer pentru a acoperi gropile comune, fără a deteriora ceea ce, într-un conflict real, ar fi fost rămăşiţele umane aflate dedesubt.

După finalizarea testelor, planificatorii au ajuns la concluzia că o companie de geniu, dotată cu buldozere şi excavatoare, ar putea pregăti şi acoperi tranşee pentru până la 2.400 de decedaţi la fiecare 24 de ore, în regim de funcţionare continuă.

Acest număr reprezintă, într-o singură zi, mai mult decât cele 2.354 de decese pe care Pentagonul le atribuie, în general, intervenţiei americane în Afganistan de după 11 septembrie 2001.

Departamentul de relaţii publice al armatei americane nu a răspuns întrebărilor adresate de Reuters cu privire la faptul dacă exerciţiile de înhumare au fost mediatizate ca parte a unei strategii de comunicare mai ample; totuşi, acest lucru ar putea fi un alt indiciu al gradului de îngrijorare a Pentagonului faţă de situaţia globală actuală.

Exerciţiile transmit semnale

Oricum ar fi, faptul că Armata americană a făcut public exerciţiul într-o manieră atât de explicită a fost, cu siguranţă, captat de mecanismele de colectare a informaţiilor de la Moscova şi Beijing, tot mai mult augmentate prin inteligenţa artificială, iar informaţiile au fost transmise planificatorilor şi factorilor de decizie, comentează agenţia de presă citată.

Din această perspectivă, exerciţiul va fi, cel mai probabil, perceput ca parte a unei serii mai ample de exerciţii globale ale Pentagonului, menite să semnaleze capacităţile militare ale SUA atât aliaţilor, cât şi adversarilor. Unele dintre aceste exerciţii au fost de o amploare mai mare decât în anii precedenţi, în ciuda angajamentelor SUA în regiunea Golfului.

Acest exerciţiu reaminteşte, de asemenea, într-un mod brutal, că, într-o măsură tot mai mare, mesajul de descurajare nu poate fi transmis decât printr-o disponibilitate clară şi vizibilă de a accepta pierderi umane considerabile pentru atingerea unui obiectiv. În schimb, este mult mai puţin evident dacă Statele Unite ale Americii de astăzi mai sunt cu adevărat pregătite să facă un sacrificiu atât de însemnat.

Comandanţii americani, atât în teatrul de operaţiuni din Pacific, cât şi în cel european, au avut tendinţa de a sugera că armamentul american de înaltă tehnologie ar putea fi suficient pentru a înfrânge o ofensivă chineză sau rusă, fie împotriva Taiwanului şi a aliaţilor SUA din apropiere, fie împotriva statelor membre NATO din est.

Evenimentele din 2026, în special Operaţiunea EPIC FURY împotriva Iranului, declanşată la sfârşitul lunii februarie, au epuizat semnificativ stocurile SUA de rachete, atât pentru lovituri cu rază lungă de acţiune, cât şi pentru apărare antiaeriană; înlocuirea acestora ar putea dura acum ani de zile.

Izolaţi timp de săptămâni, fără posibilitatea de a primi provizii

În regiunea Golfului, SUA şi-au retras o mare parte din personal din zona imediată înainte de a începe atacurile; totuşi, menţinerea capacităţii de descurajare faţă de Kremlin sau Beijing va necesita, cel mai probabil, menţinerea unui număr semnificativ de membri ai personalului american în locaţii potenţial expuse.

În luna mai, comandantul adjunct al Corpului Puşcaşilor Marini ai SUA în Pacific, generalul-maior Matthew Mowery, a declarat pentru publicaţia americană Defense One că forţele americane aflate în interiorul primului lanţ de insule, care include Taiwanul, Filipinele şi insula japoneză Okinawa, ar putea rămâne izolate timp de 45 de zile, fără posibilitatea de a fi reaprovizionate, în cazul izbucnirii unui conflict.

Aproape toate eseurile premiate în cadrul unui concurs al Corpului Puşcaşilor Marini, publicate luna aceasta în revista Proceedings a Institutului Naval al SUA, au abordat diverse provocări interconectate din regiunea Pacificului, în contextul unei capacităţi semnificative a inamicului de a întrerupe fluxurile esenţiale de reaprovizionare şi evacuare medicală.

Un studiu din 2023, realizat de grupul de reflecţie Center for Strategic and International Studies din Washington, D.C., a sugerat că SUA ar putea pierde zeci de mii de militari într-un conflict de amploare pentru apărarea Taiwanului, chiar dacă, cel mai probabil, ar provoca pierderi şi mai mari Beijingului.

De atunci, unităţi ale Armatei SUA şi-au sporit, de asemenea, prezenţa în Filipine, în zone apropiate de Strâmtoarea Taiwan, inclusiv prin desfăşurarea unor baterii de rachete şi a altor elemente din cadrul Diviziei 25 Infanterie a Armatei SUA, cu baza în Hawaii.

În ciuda disputelor tot mai publice dintre administraţia Trump şi mai multe puteri europene, inclusiv pe tema viitorului Ucrainei, publicaţia Politico a relatat, în luna septembrie, că Armata americană era pe punctul de a confirma, în sfârşit, o prezenţă permanentă şi consolidată a SUA în Polonia.

Poate cel mai semnificativ aspect este faptul că presa din statele baltice a relatat despre revenirea unor unităţi blindate americane, inclusiv în Estonia, statul NATO probabil cel mai expus din Europa de Est, pentru restul iernii; totuşi, sosirea anunţată a unui contingent blindat, provenit din unităţi deja staţionate pe continent, a părut a fi de o anvergură mai mică decât cea a escadronului de tancuri de anul trecut.

America nu este singura naţiune care recurge la astfel de tactici în ceea ce priveşte transmiterea de mesaje: în luna ianuarie, potrivit unor relatări ulterioare din presa daneză, guvernul de la Copenhaga a trimis în mod deliberat rezerve de sânge şi muniţie reală în Groenlanda, pentru a transmite clar Washingtonului că orice tentativă de a pune stăpânire pe acest teritoriu va întâmpina rezistenţă militară.

Germania, Polonia, precum şi statele baltice şi nordice şi-au intensificat propriile demersuri de planificare în eventualitatea unor pierderi umane pe timp de război - incluzând, în unele cazuri, evacuarea în masă a civililor, planurile statelor baltice luând în calcul, în mod special, pierderi masive încă de la început.

Semnale contradictorii privind gradul de pregătire

Naţiunile europene, Japonia, Taiwanul şi alte ţări aflate sub ameninţare investesc, de asemenea, masiv în drone şi rachete cu rază lungă de acţiune, deşi, în majoritatea cazurilor, mai durează câţiva ani până când acestea vor intra în serviciu.

Între timp, Rusia a demonstrat că este dispusă să accepte pierderi umane uriaşe în Ucraina. La începutul acestui an, serviciile de informaţii europene au estimat numărul total al celor decedaţi la peste 500.000, în timp ce, săptămâna aceasta, o estimare actualizată a unor canale media anti-Kremlin a indicat cifra de 700.000.

Analiştii rămân profund divizaţi cu privire la posibilitatea ca Beijingul să rişte, în mod deliberat, pierderi similare pentru a cuceri Taiwanul. Totuşi, este puţin probabil ca actuala administraţie americană să fie încântată să transmită semnalul că este dispusă să accepte pierderi umane masive.

Luând cuvântul la Colegiul Naţional de Război al SUA în luna mai, Elbridge Colby, subsecretar al apărării pentru politici în cadrul guvernului SUA, al treilea oficial ca rang în Pentagon şi considerat o forţă intelectuală motrice, a susţinut că planificatorii americani trebuie „să se asigure că strategia militară pe care o pregătesc menţine costurile şi riscurile unui conflict într-o corelaţie raţională cu ceea ce este, în realitate, în joc pentru americani”.

Vicepreşedintele JD Vance, care a fost trimis în Irak ca puşcaş marin american, dar nu a luat parte la lupte, a vorbit, de asemenea, despre importanţa de a nu sacrifica forţele americane în mod inutil.

Alături de Trump, amândoi au vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca aliaţii SUA, din ambele părţi ale lumii, să facă mai mult pentru propria apărare. Realitatea este, însă, nu doar că acest proces necesită timp, ci şi că ar putea fi în continuare nevoie de prezenţa a cel puţin câtorva americani în prima linie pentru a-i convinge pe potenţialii adversari că Washingtonul se va alătura luptei, dacă va fi necesar.

Formaţiunea americană care a desfăşurat exerciţiile de înhumare la Fort Bragg, Corpul 18 Aeropurtat, cuprinde Diviziile 82 şi 101 Aeropurtate, Divizia 10 de Munte şi Divizia 3 Infanterie, puternic dotată cu tancuri; este vorba despre unităţi care au participat la aproape toate conflictele majore recente ale SUA şi care, cel mai probabil, ar fi printre primele implicate în orice conflict viitor.

La fel ca în Coreea şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, planul ar fi ca cei înhumaţi în gropi comune să fie mutaţi în cimitire adecvate, în mod ideal după victoria SUA. Dacă alegătorii americani, aliaţii sau principalii lideri politici au înţeles deja amploarea pe care ar putea-o avea un asemenea moment, aceasta este o altă chestiune.

Editor : Ș.R.