Cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului, Iranul simula în exerciții militare preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz. Semnalele au fost publice, însă administrația Trump pare să fi subestimat atât intențiile, cât și capacitatea Teheranului de a bloca una dintre cele mai importante artere ale comerțului mondial cu petrol. Astăzi, controlul asupra strâmtorii a devenit unul dintre cele mai puternice instrumente de presiune ale Iranului în negocierile cu Washingtonul, arată, într-o analiză, jurnaliștii The New York Times.

La jumătatea lunii februarie, cu puțin timp înainte ca președintele Trump să declanșeze războiul împotriva Iranului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a desfășurat exerciții de tragere cu muniție reală în apele sale teritoriale. Presa de stat iraniană a mediatizat exercițiul, al cărui nume oficial îi clarifica scopul: „Controlul inteligent al Strâmtorii Ormuz”.

Exercițiul a reprezentat un semnal de alarmă puternic pentru administrația Trump - unul care, din motive care încă nu sunt pe deplin clare, a rămas în mare parte ignorat.

La câteva zile de la începerea războiului, armata iraniană a preluat controlul asupra strâmtorii, amenințând petrolierele comerciale cu ambarcațiuni, rachete și drone. Transportul maritim s-a oprit. Prețurile la energie au crescut vertiginos. Iar Trump a fost împins într-un colț strategic.

Trei luni mai târziu, controlul Iranului asupra strâmtorii a devenit cea mai puternică armă a sa, o sursă de pârghie enormă în negocierile cu Donald Trump privind programul nuclear al țării.

Pariul riscant al lui Trump

Un președinte obișnuit să-și supună adversarii voinței sale s-a străduit să-și ascundă exasperarea. Într-o postare pe rețelele sociale din aprilie, Trump a cerut, folosind un limbaj obscen, ca „nenorociții nebuni” care conduc Iranul să deschidă strâmtoarea, „altfel veți trăi în iad”. Armata iraniană a ridiculizat amenințarea lui Trump, considerând-o un semn de neputință.

Dar răspunsul Iranului nu a fost nici nebunesc, nici surprinzător, spun numeroși foști oficiali americani care au petrecut ore întregi simulând răspunsul probabil al Teheranului la un atac major al SUA.

De ani de zile, guvernul SUA organizează exerciții militare care simulează potențiale conflicte cu Iranul, inclusiv unele desfășurate la Pentagon, la care participă zeci de oficiali militari și responsabili politici. De fiecare dată, spun participanții, au ajuns la concluzia că Iranul ar răspunde la un atac american de amploare prin închiderea Strâmtorii Ormuz.

De fiecare dată, primul lucru pe care ne-am concentrat a fost strâmtoarea - fără excepție, a declarat Dennis B. Ross, un înalt oficial de securitate națională din administrația Obama. Am presupus că, dacă se va intra în război cu Iranul, acesta ar fi fost contraargumentul lor

Trump era conștient de acest risc încă din primul său mandat prezidențial. John Bolton, care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui american în primul său mandat, și-a amintit că a încercat în zadar să-l convingă să lanseze un război pentru schimbarea regimului împotriva Teheranului. Strâmtoarea Ormuz a fost întotdeauna un element central al acelor discuții, a afirmat Bolton.

„Este imposibil de crezut că Trump a fost surprins de închiderea strâmtorii”, a spus domnul Bolton. Adevărata întrebare, a adăugat el, era de ce administrația Trump părea atât de nepregătită pentru acest rezultat.

Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că, datorită unei planificări detaliate, „întreaga administrație era pregătită pentru orice acțiune întreprinsă de regimul iranian”.

Președintele Trump știa că Iranul va încerca să împiedice libertatea de navigație și libera circulație a energiei și a luat măsuri pentru a distruge numeroase mine și peste 40 de nave de minare, a adăugat ea.

Însă o privire retrospectivă asupra perioadei premergătoare războiului arată clar că Donald Trump a subestimat atât capacitatea Iranului de a închide strâmtoarea, cât și a supraestimat capacitatea Americii de a o redeschide, dacă ar fi fost necesar. Deși Casa Albă nu a dezvăluit detaliile planificării sale, experții și foștii oficiali au afirmat că dovezile disponibile public sugerează mai mulți vinovați probabili.

Cum a transformat Iranul Strâmtoarea Ormuz într-o armă strategică

O explicație simplă este că Trump s-ar fi putut aștepta ca guvernul iranian să cadă înainte de a putea închide strâmtoarea. Unii oficiali ai lui Trump au crezut, de asemenea, în mod eronat, că Iranul nu ar putea închide calea navigabilă fără a-și sacrifica propriile exporturi de petrol și că nu ar comite „sinucidere economică”, după cum a numit-o unul dintre ei.

Donald Trump și înalții săi oficiali păreau, de asemenea, să creadă că, dacă Iranul ar fi încercat să preia controlul asupra strâmtorii, aliații americani ar fi ajutat forțele SUA să recâștige controlul asupra căii navigabile. Și aceasta a fost o eroare de calcul.

Tacticile Iranului ar fi putut surprinde armata americană. Planificarea Pentagonului s-a concentrat pe ipoteza că Iranul ar fi minat intens calea navigabilă. În schimb, Iranul s-a bazat în principal pe rachete amplasate pe țărm și pe arsenalul său relativ nou de drone ieftine pentru a ataca și a amenința navele.

Convorbirea telefonică prin care Benjamin Netanyahu l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul a avut loc cu cinci zile înainte de declanșarea războiului. Colaj foto: Profimedia Images

Donald Trump a moștenit o problemă geografică care îi preocupă pe strategii americani încă de la începutul Războiului Rece, când se temeau că Uniunea Sovietică ar putea încerca să controleze canalul prin care trec în prezent aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol.

În ultimele două decenii, pe fondul tensiunilor crescânde legate de programul său nuclear, Iranul a perturbat adesea traficul în strâmtoare și a amenințat chiar că va închide această cale navigabilă.

După o serie de astfel de amenințări, la sfârșitul anului 2011, Barack Obama a trimis un mesaj secret liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, avertizându-l că interferența cu strâmtoarea reprezintă o „linie roșie” pentru SUA, care ar atrage o reacție militară severă. Iranul a dat înapoi. Lecția, a spus Ross, a fost că Iranul nu și-ar risca supraviețuirea conducerii sale pentru strâmtoare.

Dar atacul lui Trump de la sfârșitul lunii februarie a inversat acest calcul, lansând lovituri aeriene care l-au ucis pe domnul Khamenei și pe alți oficiali iranieni și cerând căderea guvernului iranian.

„Ne îndreptam spre o schimbare de regim”, a spus Kenneth M. Pollack, fost analist de informații al CIA și vicepreședinte pentru politici la Institutul pentru Orientul Mijlociu. „Asta este cheia - de aceea iranienii au închis strâmtoarea.”

Avertismente ignorate, consecințe globale

Trump s-ar putea să se fi așteptat - sau cel puțin să fi sperat - la o schimbare rapidă a guvernului care ar fi împiedicat acțiunea Iranului în strâmtoare. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a asigurat că guvernul Iranului ar putea fi răsturnat. Iar domnul Trump era încă pe val după o operațiune de comando din ianuarie în urma căreia fusese capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro.

Cel puțin unii dintre oficialii administrației Trump se îndoiau că Iranul ar dori măcar să închidă strâmtoarea, presupunând că o astfel de mișcare ar pune capăt veniturilor lucrative din petrol ale Teheranului. Iranul a reușit de mult timp să se sustragă sancțiunilor severe impuse de SUA prin exportul ilegal de petrol prin strâmtoare.

„Ar fi o sinucidere economică pentru ei dacă ar face asta”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pentru Fox Business în iunie anul trecut. „Și noi ne păstrăm opțiunile pentru a face față acestei situații.”

Dar scenariul „sinuciderii economice” al lui Rubio se baza și pe o altă presupunere eronată: că Iranul nu ar putea opri cea mai mare parte a traficului prin strâmtoare fără a renunța la propriile exporturi de petrol.

Președintele Donald J. Trump în Camera de criză (Situation Room), în timp ce SUA loveau Iranul, 21 iunie 2025. Foto Facebook / Casa Albă

La o audiere a Senatului marți, senatori democrați furioși l-au presat pe Marco Rubio să le asigure că Trump nu va face concesii Iranului doar pentru a readuce strâmtoarea la statutul său dinainte de război.

Majoritatea analiștilor au presupus de mult timp că Iranul ar face ca această cale navigabilă să devină impracticabilă prin amplasarea a zeci sau chiar sute de mine în apele sale. Acest lucru ar face ca strâmtoarea să devină prea periculoasă chiar și pentru propriile sale petroliere, arată The New York Times.

Faptul că Iranul nu a încercat să închidă strâmtoarea după o serie de atacuri aeriene americane, cunoscută sub numele de „Operațiunea Midnight Hammer”, împotriva principalelor sale instalații nucleare, în urmă cu un an, ar fi putut susține punctul de vedere al lui Rubio.

Însă Iranul a ocolit această problemă folosind mai puține mine decât se aștepta - poate datorită atacurilor americane asupra navelor sale miniere - și bazându-se pe rachete și drone pentru a teroriza transportul maritim. Navele care transportau petrol iranian, care nu au fost ținta atacurilor cu rachete sau drone, au continuat să traverseze strâmtoarea timp de săptămâni, până când Donald Trump a impus o contra-blocadă asupra traficului maritim iranian în aprilie.

Controlul Strâmtorii Ormuz schimbă ecuația conflictului

Conform unui fost înalt oficial, scenariile de război ale administrației Biden nu au prevăzut că dronele vor juca un rol atât de important în închiderea strâmtorii.

„Nu s-au concentrat suficient pe drone”, a spus Bolton despre oficialii administrației Trump.

În timpul unei audieri a Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului din iunie anul trecut, legislatorii l-au interogat pe amiralul Brad Cooper, care urma să devină șeful Comandamentului Central al SUA, cu privire la amenințarea iraniană la adresa strâmtorii și la capacitatea armatei de a o contracara. Amiralul Cooper s-a referit la „războiul cu mine” și la capacitățile SUA de dragare a minelor, dar nu a menționat dronele.

În ciuda mai multor încercări de a reface acordul nuclear din care Trump a retras SUA în 2018, toate eforturile au eșuat. Foto: Profimedia Images

Recunoscând că un astfel de scenariu ar fi „complex”, el a indicat că armata ar putea face față situației în câteva „săptămâni și luni”.

Un fost oficial al Pentagonului a declarat că Marina SUA era perfect conștientă de amenințarea pe care dronele o pot reprezenta pentru transportul maritim, datorită atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Roșie lansate de militanții Houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au început la sfârșitul anului 2023. Însă armata SUA s-a străduit să dezvolte sisteme eficiente de apărare împotriva dronelor.

Oficialii administrației Trump păreau, de asemenea, să spere că aliații americani le vor veni în ajutor dacă Iranul ar bloca strâmtoarea. „Cred că întreaga lume s-ar ridica împotriva lor dacă ar face asta”, a prezis Rubio într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” a postului CBS în iunie anul trecut.

Iranul controlează acum cheia pieței mondiale a petrolului

Pe 3 martie, președintele SUA a declarat pe rețelele sociale că navele de război americane vor începe să escorteze petrolierele prin strâmtoare „cât mai curând posibil”. La jumătatea lunii martie, secretarul său pentru energie, Chris Wright, a asigurat un reporter al CNBC că escortele militare erau „foarte probabile” până la sfârșitul acelei luni, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că escortele vor avea loc „de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar”.

Pe 10 martie, domnul Wright a postat chiar - apoi a șters rapid - o afirmație pe rețelele de socializare conform căreia Marina SUA ar fi escortat un petrolier prin strâmtoare. Oficialii au dat vina pe un membru al personalului, al cărui nume nu a fost dezvăluit, pentru această afirmație falsă.

Însă niciun aliat al SUA din afara regiunii imediate nu s-a oferit voluntar să se alăture ceea ce mulți consideră a fi războiul nesăbuit ales de domnul Trump.

O coaliție de țări condusă de Marea Britanie și Franța se declară dispusă să contribuie la asigurarea ordinii în strâmtoare, dar numai după ce Statele Unite și Iranul vor ajunge la un acord oficial privind redeschiderea acesteia.

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Trump a anunțat în luna mai o operațiune „umanitară” de amploare redusă, denumită „Proiectul Libertate”, menită să salveze petrolierele blocate în strâmtoare. Însă a renunțat la aceasta după doar o zi, în urma protestelor Arabiei Saudite, care a susținut că aceasta risca să ducă la o escaladare periculoasă a conflictului. În ultimele săptămâni, Statele Unite au ghidat în tăcere aproximativ 70 de nave comerciale prin strâmtoare, deși acest număr este departe de a fi suficient pentru a avea un impact asupra piețelor globale și a lanțurilor de aprovizionare, arată The New York Times.

O operațiune militară unilaterală a SUA pentru deschiderea strâmtorii ar implica un risc major pentru un președinte care se confruntă deja cu furia susținătorilor săi, care au crezut în promisiunile sale anterioare de a evita războaiele haotice din Orientul Mijlociu.

Pollack, care a condus sau a participat la mai multe simulări de conflicte între SUA și Iran, a afirmat că o astfel de operațiune ar necesita desfășurarea a cel puțin unei divizii a Armatei pe coasta Iranului pentru a vâna întregul său arsenal de ambarcațiuni, mine, rachete și drone. „Pentru a face acest lucru, trebuie să acționezi aproape din ușă în ușă pe țărmul nordic al strâmtorii”, a spus el.

„A fost întotdeauna o problemă foarte dificilă”, a adăugat el. „Nu m-a surprins nimic din ceea ce au făcut iranienii.”

Editor : C.A.