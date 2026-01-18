Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de până la 2 milioane de dolari

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziţionat obligaţiuni municipale şi corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie şi sfârşitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declaraţii financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.

Printre acestea se numără şi obligaţiuni emise de Netflix şi Warner Bros. Discovery, în valoare de până la 2 milioane de dolari, cumpărate la doar câteva săptămâni după ce cele două companii au anunţat planurile de fuziune, notează News.ro.

Documentele depuse joi şi vineri arată că cea mai mare parte a investiţiilor lui Trump au fost direcţionate către obligaţiuni municipale, emise de oraşe, districte şcolare, utilităţi publice şi spitale, însă o parte semnificativă a mers şi către obligaţiuni corporative.

Pe lângă Netflix şi Warner Bros. Discovery, portofoliul include titluri de datorie emise de companii precum Boeing, Occidental Petroleum şi General Motors.

Achiziţiile vin într-un moment sensibil, având în vedere că Trump a declarat public, în decembrie, că va avea un cuvânt de spus în privinţa aprobării tranzacţiei prin care Netflix intenţionează să preia activele Warner Bros. Discovery, într-un acord estimat la peste 80 de miliarde de dolari.

Fuziunea este contestată de un ofertant rival, Paramount Skydance, şi va necesita avize de reglementare din partea autorităţilor americane.

Investiţiile preşedintelui în obligaţiuni ale companiilor implicate au reaprins astfel dezbaterile privind potenţiale conflicte de interese.

Portofoliul de investiţii al lui Trump s-a extins considerabil în ultimele luni şi include expuneri în sectoare care ar putea beneficia direct de politicile promovate de administraţia sa.

Anterior, Trump raportase achiziţii de obligaţiuni de cel puţin 82 de milioane de dolari în perioada august–octombrie, semn că aceste instrumente financiare joacă un rol central în strategia sa de conservare a capitalului.

Un oficial de la Casa Albă, care a vorbit sub protecţia anonimatului, a declarat că portofoliul de acţiuni şi obligaţiuni al preşedintelui este administrat independent de instituţii financiare terţe şi că nici Trump, nici membrii familiei sale nu au posibilitatea de a influenţa sau direcţiona deciziile de investiţii. Oficialul a subliniat că, asemenea altor persoane cu averi mari, Trump utilizează frecvent obligaţiuni ca parte a unui portofoliu diversificat.

Cu toate acestea, faptul că investiţiile includ titluri emise de companii aflate sub incidenţa unor decizii de reglementare luate chiar de administraţia sa continuă să atragă atenţia observatorilor politici şi financiari, care avertizează asupra riscului de percepţie a unor conflicte între interesele publice şi cele private.

