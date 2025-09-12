Senatori americani au introdus un proiect de lege pentru a eticheta Rusia și Belarus drept state care sponsorizează terorismul

Un grup bipartid de senatori americani a introdus un proiect de lege pentru a eticheta Rusia și Belarus ca state care sponsorizează terorismul din cauza răpirii copiilor ucraineni.

Conform Axios, joi, 11 septembrie, senatorii Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Amy Klobuchar și Katie Britt au prezentat un nou proiect de lege menit să crească presiunea asupra Kremlinului.

Legislația ar desemna Rusia și Belarus drept state care sponsorizează terorismul dacă nu vor returna cei peste 19.000 de copii care, potrivit Ucrainei, au fost răpiți în timpul războiului.

În prezent, lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul include doar Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria.

„Este greu să ajungi pe lista aceea. Ei bine, să vă spun ceva, Rusia și-a câștigat dreptul de a fi pe această listă”, a declarat Graham.

Graham a adăugat că grupul va îndemna liderii ambelor partide să permită discutarea și votarea măsurii: „Vrem să o punem în aplicare chiar acum”.

Senatorul solicită, de asemenea, sprijinul Casei Albe pentru un proiect de lege separat, bipartizan, privind sancțiunile împotriva Rusiei, care are deja peste 80 de co-sponsori.

„Vom încerca să creăm un alt front împotriva Rusiei lui Putin. Rușii au invadat Ucraina și au răpit, credem noi, 19.546 de copii ucraineni de lângă familiile lor din Ucraina. Care este răspunsul corect? Să facem ceva în această privință. Să ne mișcăm ca lume și să facem acest lucru inacceptabil”, a adăugat el.

Din 2022, Ucraina a îndemnat SUA să declare Rusia stat sponsor al terorismului. Acest lucru ar izola Moscova pe plan internațional și ar obliga Washingtonul să impună restricții suplimentare țărilor care interacționează cu Kremlinul.

