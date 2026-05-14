Senatorii americani au votat pentru a li se suspenda salariile în caz de paralizie bugetară

Senatorii americani au acceptat joi să li se suspende plăţile în caz de paralizie bugetară, după modelul funcţionarilor federali afectaţi de aceste aşa-numite „shutdowns”, foarte nepopulare în rândul opiniei publice din SUA, relatează AFP.

„În octombrie, am paralizat statul timp de 43 de zile. Este cel mai lung 'shutdown' din istoria SUA”, a reamintit înainte de vot senatorul republican John Kennedy, autorul rezoluţiei adoptate în unanimitate.

Fie că este vorba despre agenţii FBI, despre „ranger”-ii din parcurile naţionale, despre cercetătorii din agenţiile sanitare şi chiar despre asistenţii parlamentari, „nimeni nu a fost plătit în acel moment”, a subliniat alesul din Louisiana, care nu are nicio legătură de rudenie cu fostul preşedinte Kennedy.

„Trei luni mai târziu, am paralizat Departamentul Securităţii Interne timp de 76 de zile”, a adăugat John Kennedy.

„Ar trebui să ne ascundem faţa. Asta trebuie să înceteze. Paralizia statului nu trebuie să fie soluţia noastră în faţa refuzului de a ne rezolva problemele şi diferenţele”, le-a spus Kennedy colegilor.

„Este o chestiune de sacrificiu împărtăşit”, a adăugat el.

Măsura nu îi va afecta decât pe senatori şi nu pe deputaţii din Camera Reprezentanţilor.

Ce se întâmplă în caz de „shutdown”

Atunci când Congresul SUA nu reuşeşte să adopte un buget înainte de data limită, statul federal intră în situaţia de „shutdown”.

Sute de mii de funcţionari intră atunci în şomaj tehnic, dar cei consideraţi lucrători esenţiali - precum controlori aerieni, poliţişti, militari - continuă să muncească, însă trebuie să aştepte cu toţii încheierea paraliziei bugetare pentru a-şi primi salariile.

Din acest motiv, numeroşi funcţionari preferă să demisioneze decât să muncească fără a fi plătiţi. Este în special cazul TSA, agenţia însărcinată cu controlul securităţii în aeroporturi.

În primele săptămâni ale celei mai recente paralizii bugetare, transportul aerian a fost puternic perturbat în SUA, pe anumite aeroporturi existând cozi de mai multe ore.

