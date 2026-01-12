Live TV

Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța”

trump groenlanda
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
Senatorii SUA, avertisment asupra stabilității NATO Anexarea Groenlandei, o „prioritate de securitate naţională”

Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”. Comentariile democratului au venit ca răspuns la o întrebare referitoare la faptul dacă măsura propusă de administraţia Trump ar duce efectiv la desfiinţarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Murphy nu este, însă, singurul politician americn care a criticat public planurile lui Donald Trump privind Groenlanda.

„NATO ar avea obligaţia de a apăra Groenlanda, ceea ce ar ridica întrebarea dacă am intra în război cu Europa, cu Anglia, cu Franţa”, a spus Murphy.

Groenlanda este un teritoriu al Danemarcei, membru NATO. Articolul 5 din Carta NATO stipulează că un atac asupra unui membru al Alianței Nord-Atlantice trebuie considerat un atac asupra tuturor membrilor NATO. Articolul 5 a fost invocat o singură dată, în sprijinul SUA după atacurile din 11 septembrie 2001.

La scurt timp după operaţiunea SUA de capturare a lui Nicolas Maduro, Katie Miller, aliata preşedintelui Donald Trump, a postat pe reţelele sociale o fotografie cu steagul american pe Groenlanda, scriind „ÎN CURÂND!”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a condamnat presiunea exercitată de Trump pentru a prelua controlul asupra teritoriului, spunând că este „atât de lipsită de respect”. Reuters a transmis că Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, a declarat pentru postul public de televiziune DR că „dacă Statele Unite atacă o altă ţară NATO, totul se opreşte”.

Murphy a susţinut în interviu că Trump nu se concentrează suficient asupra poporului american.

„Să vorbim şi despre ce este în joc aici”, a spus el. „Preşedintele îşi petrece fiecare zi gândindu-se la invadarea Groenlandei, gestionarea economiei venezuelene, construirea unei săli de bal. Nu se gândeşte deloc la poporul american.”

Alţi democraţi au adoptat un ton similar, avertizând că acţiunea SUA împotriva Groenlandei ar putea duce la sfârşitul alianţei NATO.

Senatorii SUA, avertisment asupra stabilității NATO

Senatorul Mark Warner a declarat într-un interviu la „Fox News Sunday” că, dacă Trump „ar lua măsuri împotriva Groenlandei, asta ar distruge complet NATO”.

În mod similar, senatorul Mark Kelly, democrat din Arizona, a afirmat pe X că, dacă administraţia Trump ar încerca să cucerească Groenlanda cu forţa, „acest preşedinte este mai prost şi mai incompetent decât credeam majoritatea dintre noi”.

„Adăugaţi un secretar al apărării necalificat şi avem reţeta pentru cea mai mare greşeală geopolitică a Statelor Unite din istoria ţării noastre”, a adăugat el.

Senatorul Tim Kaine, democrat din Virginia, a declarat într-un interviu la emisiunea „Face the Nation” de la CBS News că el crede că Trump ar putea fi oprit de Congres dacă ar încerca să preia Groenlanda.

„Vom forţa un vot în Senat împotriva oricărei acţiuni militare a SUA în Groenlanda sau Danemarca, dacă va fi necesar”, a spus el. „Vom obţine un sprijin bipartizan copleşitor, deoarece este o prostie din partea preşedintelui să sugereze măcar aşa ceva.”

Senatorul Rand Paul, republican din Kentucky, a criticat, de asemenea, retorica Casei Albe cu privire la Groenlanda într-un interviu acordat emisiunii „This Week” de la ABC News.

El a discutat despre posibilitatea ca SUA să încerce să cumpere Groenlanda, spunând: „Nu poţi ajunge acolo supărând şi denigrând oamenii care locuiesc acolo şi spunând: «Vom trimite trupele marine şi o vom cuceri dacă nu ne-o vindeţi»”.

„Nu îi face să fie vânzători foarte dispuşi”, a adăugat el.

Anexarea Groenlandei, o „prioritate de securitate naţională”

Casa Albă a prezentat dorinţa administraţiei de a controla Groenlanda ca o „prioritate de securitate naţională”. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că administraţia nu a exclus utilizarea armatei pentru a prelua controlul asupra Groenlandei. Statele Unite au deja o bază militară în Groenlanda.

„Preşedintele şi echipa sa discută o serie de opţiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă şi, desigur, utilizarea armatei SUA este întotdeauna o opţiune la dispoziţia comandantului suprem”, a declarat ea într-un comunicat.

La sfârşitul săptămânii trecute, Trump a escaladat retorica, spunând: „Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu”. El a afirmat că, în caz contrar, teritoriul ar fi preluat de Rusia sau China.

Săptămâna trecută, Trump a postat pe Truth Social că se îndoieşte că NATO „AR FI ALĂTURI DE NOI DACĂ AM AVEA CU ADEVĂRAT NEVOIE DE EI”, dar a recunoscut că SUA „vor fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”.

Într-un interviu acordat New York Times, preşedintele american a recunoscut că „ar putea fi o alegere” între păstrarea alianţei NATO şi achiziţionarea Groenlandei.

Citește și:

„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede”

