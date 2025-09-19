Senatorii americani vor să sancționeze „flota fantomă” a Rusiei. Măsura ar putea viza și baza industrială de apărare a Moscovei

Un grup bipartid de senatori americani intenționează să introducă pe 19 septembrie o lege pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva așa-numitei „flote fantomă” de petroliere a Rusiei, scrie Financial Times.

Flota fantomă a Rusiei a fost din ce în ce mai vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile din petrolul rusesc, care contribuie la finanțarea mașinii de război a Moscovei.

Flota fantomă include sute de petroliere mai vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor țări și au o transparență redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancțiunilor de către autoritățile de reglementare.

Proiectul de lege propus privind flota fantomă , sponsorizat de senatorii americani Jim Risch și Jeanne Shaheen, ar extinde sancțiunile asupra navelor care au permis Rusiei să ocolească restricțiile energetice occidentale de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Legiuitorii au declarat că măsura va viza și proiectele rusești de gaze naturale lichefiate (GNL) și baza industrială de apărare a Moscovei.

„(Președintele rus Vladimir) Putin va folosi toate trucurile posibile pentru a eluda sancțiunile SUA, iar SUA ia măsuri dure împotriva acestei flote paralele ilicite de nave pe care el o folosește pentru a-și finanța războiul”, a declarat Risch într-un comunicat.

Proiectul de lege are sprijinul atât al Partidului Republican, cât și al Partidului Democrat, inclusiv al aliaților lui Trump, Lindsey Graham și Tom Cotton, potrivit Financial Times.

Acesta urmează altor propuneri recente din Congres de a intensifica presiunea economică asupra Moscovei, inclusiv eforturile de a eticheta Rusia ca stat sponsor al terorismului pentru deportarea copiilor ucraineni.

Această inițiativă vine în contextul în care diplomația lui Trump cu Putin nu a dat rezultate. Președintele SUA l-a primit pe Putin în Alaska în august, avertizându-l asupra consecințelor în cazul în care Moscova ar respinge un acord de încetare a focului.

Până în prezent, Trump nu a impus sancțiuni majore Rusiei.

Editor : Sebastian Eduard