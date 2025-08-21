Senatorul american Lindsey Graham amenință Kremlinul: Eliberați copiii ucraineni, altfel Rusia va fi desemnată stat terorist

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că Statele Unite ar putea desemna oficial Rusia drept stat sponsor al terorismului dacă nu eliberează copiii ucraineni răpiți.

Graham a menționat pe X că Rusia a răpit peste 19.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina.

El a declarat că intenționează să introducă un proiect de lege care ar desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului.

Dacă o astfel de decizie ar fi adoptată, cooperarea cu Rusia ar deveni inacceptabilă pentru alte țări și întreprinderi, a subliniat senatorul.

Din 2022, Ucraina a ridicat în discuție cu Washingtonul problema desemnării Rusiei drept stat sponsor al terorismului.

Acest lucru ar duce la izolarea internațională a Moscovei și ar obliga SUA să impună restricții suplimentare țărilor care interacționează cu Kremlinul.

Administrația fostului președinte american Joe Biden a respins aceste cereri, afirmând că acest lucru ar limita angajamentul SUA cu Rusia în ansamblu și ar bloca orice eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În 2023, Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a desemnat Rusia drept stat sponsor al companiei militare private Wagner – armata din umbră a Moscovei și grup terorist.

