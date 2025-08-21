Live TV

Senatorul american Lindsey Graham amenință Kremlinul: Eliberați copiii ucraineni, altfel Rusia va fi desemnată stat terorist

Data publicării:
Sen Lindsey Graham
Sen (R) Lindsey Graham. Foto Profimedia

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că Statele Unite ar putea desemna oficial Rusia drept stat sponsor al terorismului dacă nu eliberează copiii ucraineni răpiți.

Graham a menționat pe X că Rusia a răpit peste 19.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina.

El a declarat că intenționează să introducă un proiect de lege care ar desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului.

Dacă o astfel de decizie ar fi adoptată, cooperarea cu Rusia ar deveni inacceptabilă pentru alte țări și întreprinderi, a subliniat senatorul.

Din 2022, Ucraina a ridicat în discuție cu Washingtonul problema desemnării Rusiei drept stat sponsor al terorismului.

Acest lucru ar duce la izolarea internațională a Moscovei și ar obliga SUA să impună restricții suplimentare țărilor care interacționează cu Kremlinul.

Administrația fostului președinte american Joe Biden a respins aceste cereri, afirmând că acest lucru ar limita angajamentul SUA cu Rusia în ansamblu și ar bloca orice eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În 2023, Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a desemnat Rusia drept stat sponsor al companiei militare private Wagner – armata din umbră a Moscovei și grup terorist.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
soldati rusi (2)
3
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
accident autostrada a1 ambulante masini politie
5
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Digi Sport
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul...
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Vreau să fiu...
vlad pascu escortat de politisti
Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Comportamentul periculos în...
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Ultimele știri
Ce spune Ilie Bolojan despre varianta demisiei din funcția de premier și în ce condiții ar lua o astfel de decizie
Prim-ministrul a anunțat data „de principiu” a alegerilor pentru primăria Capitalei. Cine este în topul încrederii
Noi imagini cu vizita la Roşia Montană, publicate de Nicuşor Dan. Preşedintele şi familia au vizitat galeria antică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump îl critică pe Joe Biden că nu a permis Ucrainei să atace Rusia cu arme americane
Tamás Sulyok
Președintele Ungariei și-a exprimat regretul cu privire la atacul din regiunea Transcarpatia, apoi a șters cuvântul „rus” din postare
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia nu va semna cu Zelenski un acord de pace. Noile motive invocate de către Serghei Lavrov
furt
Soldații lui Putin au supus civili din zonele ocupate la „torturi sexuale oribile", acuză ONU
coada rusia
Rușii stau la cozi kilometrice pentru a putea cumpăra benzină. Cum s-a ajuns în această situație
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...