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Senatorul republican Mitch McConnell, în vârstă de 84 de ani, a oferit detalii despre sănătatea sa, după săptămâni de absență

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Mitch McConnell
Mitch McConnell. Foto: Profimedia
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Senatorul republican Mitch McConnell, o figură marcantă a vieţii politice din Statele Unite, a risipit misterul din jurul stării sale de sănătate, dezvăluind duminică faptul că a fost spitalizat din cauza unei pierderi de cunoştinţă provocate de o căzătură, urmată de o pneumonie, informează AFP.

În ultimele săptămâni au apărut numeroase întrebări legate de absenţa acestui ales în vârstă de 84 de ani din statul Kentucky (est), fost lider al majorităţii republicane din Senat, potrivit Agerpres.

McConnell a fost spitalizat pe 14 iunie. De atunci, echipa sa a repetat în mod constant că acesta primeşte îngrijiri excelente, fără a preciza însă motivul absenţei sale.

Luna trecută, am avut o căzătură care m-a dus la spital (...) Nu am avut un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Nu am tumori sau hemoragii. Dar mi-am pierdut cunoştinţa pentru scurt timp şi am fost dus la spital”, a explicat el într-un comunicat publicat duminică însoţit de o fotografie.

Senatorul a pus căzătura pe seama problemelor de mobilitate care se agravează odată cu vârsta, legate de poliomielita pe care a contractat-o în copilărie.

De asemenea, am avut de-a face cu o pneumonie uşoară”, a adăugat el.

Senatorul a menţionat că s-a internat într-un centru de recuperare. El nu a comunicat o dată exactă privind revenirea sa în camera superioară a Congresului, unde a votat ultima dată la începutul lunii iunie.

O absenţă prelungită a lui Mitch McConnell ar genera numeroase probleme pentru republicanii din Senat, în special în cadrul unei comisii bugetare extrem de importante din care face parte. Fără el, această comisie s-ar găsi în blocaj, având un număr egal de membri democraţi şi republicani.

Republicanii deţin o majoritate fragilă de 53 de locuri faţă de cele 47 ale democraţilor în Senat şi au o marjă redusă de manevră în cazul unor absenţe sau dezertări. Situaţia este cu atât mai dificilă cu cât o altă figură importantă a partidului din camera superioară, Lindsey Graham, a încetat din viaţă fulgerător sâmbătă la vârsta de 71 de ani.

Anul trecut, McConnell a anunţat că se va retrage din activitate la finalul mandatului său actual, în luna ianuarie a anului viitor.

În ultimii ani, starea sa de sănătate a fost intens dezbătută. El a mai fost spitalizat în anul 2023 în urma unei căzături care i-a provocat o comoţie cerebrală, iar ulterior a părut blocat de două ori în timpul unor apariţii publice, provocând consternare în rândul publicului prezent. 

Editor : Ș.R.

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