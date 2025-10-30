Senatul a amânat audierea candidatei lui Trump pentru funcția de chirurg șef al SUA după ce aceasta a intrat în travaliu

Audierea Senatului pentru candidata lui Donald Trump la funcția de chirurg șef, Casey Means, a fost amânată după ce candidata a intrat în travaliu cu primul ei copil.

Means intenționa să intre în istorie ca prima candidată care să apară virtual în fața comisiei Senatului pentru sănătate, educație, muncă și pensii, din cauza sarcinii sale, joi. Audierea era programată inițial pentru două zile după data nașterii.

Nu se știe încă când va fi reprogramată audierea.

Trump a nominalizat-o pe Means în luna mai pentru funcția de chirurg șef al SUA („surgeon general”), a doua alegere a președintelui pentru rolul adesea supranumit „medicul națiunii”. Means, o influenceriță în domeniul sănătății și medic cu licență medicală inactivă, urmează retragerea bruscă a primei candidate a lui Trump, dr. Janette Nesheiwat, a cărei audiere de confirmare a fost anulată pe fondul criticilor din partea dreptei și al întrebărilor privind calificările sale.

Cine e Casey Means

Means, în vârstă de 38 de ani, este o antreprenoare medicală din Los Angeles care a devenit cunoscută în cercurile conservatoare de wellness pentru criticile sale la adresa medicinei tradiționale și pentru susținerea îmbunătățirii aprovizionării cu alimente a națiunii.

Ea este autoarea bestsellerului Good Energy și o figură de frunte a mișcării „Make America healthy again” (Maha). Alegerea ei subliniază influența crescândă a secretarului pentru sănătate, Robert F Kennedy Jr, în cadrul administrației.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a spus că Means „are calificări „Maha” impecabile”.

„Realizările sale academice, împreună cu munca sa de-o viață, sunt absolut remarcabile”, a spus Trump. „Dr. Casey Means are potențialul de a fi unul dintre cei mai buni chirurgi generali din istoria Statelor Unite.”

Întrebat despre nominalizare la scurt timp după ce a fost anunțată, Trump a spus: „Nu o cunosc. Am ascultat recomandarea lui Bobby.”

Editor : Sebastian Eduard