Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele

Senatul SUA va examina joi o rezoluție care l-ar împiedica pe președintele Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, fără autorizarea Congresului. Susținătorii acesteia au declarat că măsura ar putea fi adoptată cu o majoritate strânsă. Însă, pentru a deveni lege, rezoluția ar trebui să treacă de Camera Reprezentanților condusă de republicani și să supraviețuiască unui veto preconizat al lui Trump, ceea ce ar necesita o majoritate de două treimi în ambele camere, anunță Reuters.

La câteva zile după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într-un raid militar dramatic la Caracas, senatorii vor vota cea mai recentă dintr-o serie de măsuri privind puterile de război introduse de când administrația a intensificat presiunea militară asupra țării, cu atacuri asupra navelor din largul coastelor sale în septembrie.

Republicanii au blocat toate măsurile, dar ultimul vot a fost doar 49-51, deoarece doi senatori din partidul lui Trump s-au alăturat democraților în susținerea unei rezoluții în noiembrie. Oficialii administrației le-au spus atunci parlamentarilor că nu intenționează să schimbe regimul sau să lanseze atacuri pe teritoriul venezuelean.

După capturarea lui Maduro, unii parlamentari au acuzat administrația că a indus în eroare Congresul, inclusiv democrații în mod public și unii republicani în culise.

„Am vorbit astăzi cu cel puțin doi republicani care nu au votat anterior pentru această rezoluție și care se gândesc să o facă”, a declarat senatorul Rand Paul, un republican din Kentucky care co-sponsorizează rezoluția, într-o conferință de presă înaintea votului.

„Nu vă pot garanta cum vor vota, dar cel puțin doi se gândesc la asta, iar unii dintre ei vorbesc public despre îndoielile lor în această privință”, a spus Paul, vorbind alături de senatorul democrat Tim Kaine din Virginia, un alt lider al rezoluției.

El nu a identificat republicanii. Partidul lui Trump deține o majoritate de 53-47 de locuri în Senat.

Noi obstacole

Legiuitorii au recunoscut obstacolele, dar au spus că unii republicani ar putea fi reticenți față de o campanie prelungită și costisitoare de schimbare a regimului în Venezuela.

Miercuri, Trump a declarat pe site-ul său Truth Social că dorește ca bugetul militar al SUA să crească de la 1 trilion de dolari la 1,5 trilioane de dolari.

Kaine a menționat că forțele armate americane atacă de luni de zile navele venezuelene și a menționat declarația lui Trump potrivit căreia SUA ar „conduce” Venezuela și ar confisca petrolul venezuelean, afirmând: „Nu este vorba în niciun caz de o operațiune chirurgicală de arestare”.

Constituția SUA prevede că orice președinte trebuie să obțină aprobarea Congresului înainte de a lansa o operațiune militară de lungă durată.

Potrivit senatorilor care se opun rezoluției privind puterile de război, capturarea lui Maduro este o operațiune de aplicare a legii, nu o acțiune militară. Maduro este judecat într-un tribunal american pentru acuzații de trafic de droguri și arme, la care a pledat nevinovat.

Ei spun, de asemenea, că Trump are dreptul, în calitate de comandant suprem, să lanseze acțiuni militare limitate pe care le consideră necesare pentru securitatea națională.

Editor : C.A.