Senatul SUA votează o rezoluție privind puterile militare ale lui Trump, în timp ce conflictul din Iran continuă

Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterea militară în caz de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona noi acțiuni militare în Iran, informează BBC.

Măsura ar presupune retragerea forțelor americane din conflict, cu excepția cazului în care Congresul aprobă operațiunea. Însă eforturile anterioare au eșuat și nu este clar cât de mult ar schimba succesul său războiul.

Democrații susțin că Trump a marginalizat Congresul și a oferit motive diferite pentru război. Majoritatea republicanilor spun că vor bloca rezoluția, dar și-ar putea schimba poziția dacă războiul se extinde.

Votul are loc la cinci zile după ce SUA și Israelul au început atacurile asupra Iranului. Teheranul a răspuns lansând atacuri asupra Israelului și a statelor aliate cu SUA din Golf.

De atunci, unii legislatori au fost în impas, așteptând să vadă ce rol vor juca în atacurile în curs.

„Fiecare senator va trebui să declare public dacă este în interesul nostru să ne trimitem fiii și fiicele în conflict împotriva Iranului”, a declarat senatorul Tim Kaine, un democrat din Virginia, care a susținut proiectul de lege.

„Mă rog ca colegii mei să voteze pentru a pune capăt acestui război periculos și inutil, care a dus deja la pierderea a șase militari și la rănirea altora.”

E de așteptat ca o majoritate a democraților din Senat să susțină măsura. Numărul exact al republicanilor care o vor susține rămâne neclar, dar proiectul de lege ar avea nevoie de o majoritate - peste 50 de voturi - pentru a fi adoptat.

Dacă va fi adoptată, va trebui să treacă totuși prin Camera Reprezentanților din SUA, care urmează să voteze, joi.

Apoi, ar trebui să supraviețuiască unui veto așteptat din partea președintelui. Pentru a anula un veto, ambele camere ar trebui să adopte măsura cu o majoritate de două treimi.

Deși președintele are autoritate largă de a lansa acțiuni militare fără o declarație oficială de război, Congresul, conform legii, trebuie să fie notificat în termen de 48 de ore de la începerea ostilităților.

Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat în repetate rânduri că administrația Trump a respectat această cerință.

Înalții lideri ai Congresului au fost notificați înainte de începerea atacurilor inițiale, iar Trump a informat Congresul într-o scrisoare de luni - deși a susținut că nu era necesar.

Editor : Ș.R.