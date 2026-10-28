Serghei Lavrov se deplasează în SUA pentru summitul miniștrilor de Externe G20

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov urmează să efectueze o vizită în Statele Unite vineri şi sâmbătă, pentru a asista la o reuniune a miniştrilor de Externe ai ţărilor membre G20, a anunțat, miercuri, diplomația de la Moscova, potrivit AFP.

Serghei Lavrov „va conduce delegaţia noastră la reuniunea miniştrilor de Externe ai G20”, prevăzută la Atlanta, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Miniştrii de Externe ai Grupului Celor 20 de mari puteri din lume se întâlnesc în acest weekend la Atlanta, în statul american Georgia.

Editor : Ș.R.