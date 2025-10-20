Live TV

Serviciul Secret al SUA a descoperit un stand de vânătoare care viza direct locul în care Trump coboară din avion în Florida

Data publicării:
donald trump air force one
Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Serviciul Secret al SUA, care asigură protecția președintelui american, a descoperit joi un stand de vânătoare suspect în apropierea Aeroportului Internaţional Palm Beach, cu vedere directă către locul în care preşedintele Donald Trump coboară din Air Force One, relatează NBC News

FBI desfăşoară în prezent o investigaţie cu privire la această descoperire, a declarat Anthony Guglielmi, purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret al Statelor Unite, într-un comunicat. 

„Serviciul Secret al SUA colaborează îndeaproape cu FBI şi cu partenerii noştri din forțele de ordone din Palm Beach County. În timpul pregătirilor de securitate prealabile sosirii la Palm Beach, care au inclus utilizarea tehnologiei şi verificări fizice cuprinzătoare, echipele noastre au identificat obiecte suspecte în apropierea Aeroportului Internaţional Palm Beach”, a declarat Guglielmi. 

El a adăugat că „nu a existat niciun impact asupra mişcărilor şi nicio persoană nu era prezentă sau implicată la faţa locului”. 

Trump a călătorit vineri în Florida şi îşi petrece weekendul în West Palm Beach, unde stă adesea la Mar-a-Lago pentru a juca golf. 

Preşedintele american a fost ţinta mai multor ameninţări în ultimii doi ani, începând cu campania electorală de anul trecut şi continuând după ce a fost ales pentru un nou mandat. 

Anul trecut, el a fost ţinta a două tentative de asasinat: prima dată în iulie, când a fost vizat într-un atac armat în timpul unui miting electoral în Butler, Pennsylvania, şi a doua oară în septembrie, în timp ce juca golf în Florida. 

În Pennsylvania, Thomas Crooks, un bărbat de 20 de ani din zona Butler, a fost ucis de agenţii Serviciului Secret după ce a deschis focul asupra lui Trump de pe acoperişul unei clădiri din apropierea locului mitingului. 

În cazul din Florida, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a ascuns în tufişurile unui teren de golf din West Palm Beach, într-un complot descris de procurori ca fiind unul de asasinare a candidatului la preşedinţie de atunci. Însă un agent al Serviciului Secret l-a zărit pe Routh înainte ca Trump să ajungă în acea parte a terenului, ceea ce a dus în cele din urmă la arestarea lui Routh. 

Luna trecută, un juriu l-a găsit pe Routh vinovat de tentativa de asasinat din Florida. Sentinţa va fi pronunţată în decembrie. 

În acest an, poliţia din West Palm Beach a arestat un bărbat de 46 de ani pentru că ar fi ameninţat pe reţelele de socializare că îl va ucide pe Trump înainte de învestirea sa. 

