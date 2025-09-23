Serviciul Secret din SUA au dejucat un complot care voia să saboteze Adunarea Generală a ONU

O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicaţiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunţat marţi autorităţile americane.

"În plus faţă de permiterea efectuării de apeluri telefonice anonime conţinând ameninţări, aceste dispozitive pot fi folosite pentru a desfăşura o varietate de atacuri ce vizează telecomunicaţiile", a declarat, într-un comunicat, Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecţia înalţilor funcţionari politici americani, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Aceasta include oprirea funcţionării antenelor de telefonie mobilă, posibilitatea de a desfăşura atacuri de tip refuzare a serviciului şi de facilitare a comunicărilor anonime şi criptate între actori potenţial rău intenţionaţi şi organizaţii infracţionale", conform sursei citate.

Preşedintele american, Donald Trump, are programat să susţină marţi o intervenţie la ONU în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, care reuneşte lideri din întreaga lume.

Serviciul Secret a anunţat că dispozitivele electronice confiscate se aflau pe o rază de aproximativ 50 de de kilometri în jurul sediului ONU din New York.

Agenţia federală americană a distribuit imagini care arată zeci de cartele SIM conectate la dispozitive electronice.

"Având în vedere momentul, locul şi riscul unei perturbări semnificative a telecomunicaţiilor din New York pe care aceste dispozitive le reprezentau, agenţia a acţionat rapid pentru a dezmembra această reţea", conform comunicatului.

Examinarea dispozitivelor şi investigaţia sunt încă în curs de desfăşurare, dar "primele analize dovedesc existenţa unor comunicări între actori statali ce reprezintă o ameninţare pentru state şi indivizi cunoscuţi de autorităţi", se arată în comunicatul Serviciului Secret american.

Editor : A.R.