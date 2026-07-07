Sfatul fostului consilier al lui Trump pentru aliații NATO: „Dacă nu se va întâmpla nimic la Ankara, va fi o victorie pentru Alianță”

Într-un articol de opinie publicat în The Washington Post, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA Donald Trump, John Bolton, îi îndeamnă pe aliații din Alianța Nord-Atlantică să „îl tolereze” pe actualul lider de la Casa Albă și să încerce să „păstreze o oarecare aparență de NATO funcțional” până la sfârșitul mandatului celui de-al 47-lea președinte american, relatează European Pravda.

Bolton a constatat că, în ciuda creșterii recente a cheltuielilor europene pentru apărare, Trump este în continuare nemulțumit de aliați, rămânând la părerea că „America apără Europa, Europa profită de asta și se poartă viclean, iar America nu primește nimic”.

El a subliniat că este de părere că această percepție este eronată, întrucât SUA „beneficiază de foarte multe: adâncime teritorială strategică, legături economice și politice esențiale, o organizație militară funcțională, pe care nu este nevoie să o creeze din nou odată cu apariția unei noi amenințări, precum și o interoperabilitate fără precedent a armamentului, a sistemelor de informații și de comunicații”.

„NATO și celelalte alianțe ale noastre nu sunt acte de caritate. Ele s-au bazat pe calcule reci ale intereselor americane, care, de asemenea, au adus, pe bună dreptate, numeroase beneficii colaterale aliaților noștri”, a subliniat Bolton.

Revenind la summitul de la Ankara, Bolton a remarcat că „nimeni nu poate prevedea starea de spirit a lui Trump” și că liderii ar trebui să acționeze cu reținere și prudență.

„Prioritatea principală trebuie să fie «a nu face rău» – în special în ceea ce privește Ucraina și Iranul. Dacă nu se va întâmpla nimic la Ankara, aceasta va fi o victorie pentru Alianță”, a subliniat el.

„Obiectivul trebuie să fie acela ca, până la 20 ianuarie 2029, să se păstreze măcar o imagine a unui NATO funcțional. Indiferent de reacțiile liderilor față de Trump, nu este momentul să se acumuleze puncte în favoarea agendei politice personale sau naționale. Dacă aveți îndoieli cu privire la ce să spuneți într-o anumită situație, mai bine zâmbiți și spuneți «mulțumim pentru trilionul lui Trump», a sfătuit John Bolton.

Sfatul vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump s-a declarat din nou, marţi, „foarte decepţionat” de NATO în timpul războiului pe care l-a declanşat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara cu prilejul unui summit al Alianţei.

Citește și:

Donald Trump, după discuțiile cu Putin și Zelenski despre războiul din Ucraina: „Amândoi vor să rezolve problema”

Mark Rutte, despre Donald Trump: „Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”

Editor : A.M.G.