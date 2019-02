Și-a sunat mama în panică: „Cred că voi muri”. Opt zile mai târziu, trupul ei a fost găsit într-o valiză

În ziua de 28 ianuarie, Valerie Reyes, în vârstă de 24 de ani, și-a sunat mama în panică, din apartamentul ei din New Rochelle, New York, unde locuia singură, scrie The New York Times.

Foto: Norma Sanchez

„Vorbea despre cât de teamă îi este să mai stea în acel apartament. Auzise despre femei care fuseseră ucise”, a povestit mama femeii, Norma Sanchez.

Nu exista un suspect care să o amenințe direct pe Reyes, însă tânăra a avut un presentiment de-a dreptul macabru: „Simt că cineva o să mă omoare”.

În ziua următoare, nu a ajuns la muncă. Marți, la opt zile de la telefonul dat în panică mamei ei, trupul neînsuflețit al lui Valerie a fost găsit într-o valiză, la marginea unui drum rezidențial liniștit din Greenwich, Connecticut. Se afla la 22,5 kilometri de locuința ei. Era legată la încheieturile de la mâini și picioare.

Poliția din Greenwich este cea care se ocupă de ancheta la care participă cel puțin trei departamente diferite de poliție. Nu au anunțat niciun suspect până acum. Cât despre legiști, aceștia au spus că vor trece săptămâni până vor stabili cu exactitate cauza decesului.

Valerie a fost văzută de familie pentru ultima dată în data de 27 ianuarie, o duminică. Luni a mers la muncă și totul părea normal, au spus colegii femeii. Luni seara, însă, și-a sunat panicată mama și i-a spus că are sentimentul că va muri. I-a promis însă și că se va calma și i-a dat femeii un mesaj de noapte bună, în care i-a spus că se simte mai bine și și-a luat ceva de mâncare.

După ce nu a mai dat niciun semn în data de 29 ianuarie și nu a ajuns la birou, o prietenă a scris pe Twitter că ultima dată a fost văzută lângă gara din New Rochelle. Nu a mai răspuns însă la mesaje, iar apelurile telefonice erau preluate direct de robot, semn că telefonul fusese închis.

Miercuri a fost în New York. Detectivii care lucrează la cazul ei i-au arătat mamei femeii o fotografie de pe o cameră de supraveghere și părintele a recunoscut-o.

În data de 31 ianuarie, departamentul de poliție din New York a postat o fotografie de-a lui Reyes pe pagina oficială de Twitter, în speranța că cineva o va recunoaște. La fel și prietenii femeii. Nimeni nu a putut ajuta.

Marți, în data de 5 februarie, muncitori care lucrau la autostrada din Greenwich au găsit valiza cu trupul neînsuflețit al femeii. Miercuri seara, Valerie a fost identificată.

Nimeni nu știe deocamdată ce s-a întâmplat cu tânăra. Potrivit mamei, era o fire liniștită, care nici măcar nu mergea în cluburi.

