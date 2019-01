Și-a ucis soția și i-a înscenat crima fiicei de 12 ani. Cum a acționat criminalul

Rod Covlin, un fost agent de bursă, este acuzat că și-a ucis soția, bancher, Shele Danishefsky Covlin, cadavrul fiind găsit de fiica celor doi, Anna, în baia apartamentului din Manhattan. Scena a avut loc în anul 2009, însă abia acum bărbatul se află în fața judecătorilor pentru a da explicații pentru fapta sa.

Inițial catalogat drept un accident, câțiva ani mai târziu criminaliștii au descoperit dovezile unei crime a cărei mize era averea de 4 milioane de dolari a femeii. Shele a fost strangulată apoi lăsată cu fața în jos în cadă pentru a da impresia unui înec accidental. Bărbatul a folosit o lovitură de arte marțiale pentru a-i rupe gâtul, fără a lăsa prea multe semne. Familia femeii a refuzat autopsia, însă, în 2015, au apărut primele suspiciuni ale unei crime.

La momentul faptei, cei doi se aflau în divorț și se luptau pentru custodia copiilor. Pentru a distrage atenția anchetatorilor, câțiva ani mai târziu, tatăl a încercat să-i însceneze întreaga faptă fiicei, care avea 12 ani când mama sa a fost ucisă, lăsând pe calculatorul acesteia o scrisoare în care copila mărturisea crima.

„În toți acești ani mi-a fost extrem de frică și m-am simțit extrem de vinovată cu privire la noaptea în care mama a murit. Am mințit, nu a căzut. Ne-am certat pentru că mă deranjau întâlnirile ei amoroase. Am fost supărată pe ea și am împins-o, dar nu cred că atât de tare. Nu am vrut să o rănesc, jur. A căzut și am auzit un zgomot groaznic, apa s-a făcut roșie. Am încercat să-i țin capul la suprafață dar a rămas nemișcată,” scria în falsa mărturisire lăsată pe calculatorul fetei la aproape patru ani de la crimă, potrivit dailymail.co.uk.

Deși bărbatul nu a recunoscut crima, procurorii cred că au suficiente dovezi pentru a-l condamna.

