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Analiză Simulări electorale: Ce se întâmplă dacă americanii votează la prezidențialele din 2028 ca în 2026? Trei state pot decide totul în SUA

Data publicării:
Alegeri SUA
Foto: Profimedia
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Din articol
Tinerii americani și-au schimbat semnificativ preferințele electorale Democrații au obținut 56 de mandate în Senat. Cum ar fi putut arăta un alt rezultat Trei state ar putea modifica decisiv configurația Colegiului Electoral în 2028 Ce arată simularea pentru alegerile din 2028 De ce rezultatele din 2026 nu pot fi considerate o prognoză pentru 2028 Alegerile din 2028, în centrul atenției după scrutinul din noiembrie

Rezultatele alegerilor legislative din Statele Unite, desfășurate pe 3 noiembrie 2026, arată o schimbare semnificativă a preferințelor electorale ale americanilor, în special în rândul tinerilor. O analiză realizată de publicația spaniolă El País arată că modificări relativ mici ale votului în anumite categorii demografice ar putea schimba configurația Colegiului Electoral la prezidențialele din 2028. Trei state, în care Donald Trump a obținut victorii la limită în 2024, joacă un rol central în simulările realizate de jurnaliști.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept midterms, reprezintă un indicator important al evoluției preferințelor politice din Statele Unite.

Scrutinul din 3 noiembrie 2026 a adus câștiguri importante Partidului Democrat, care a obținut controlul Senatului, în contextul nemulțumirilor unei părți a electoratului față de administrația președintelui Donald Trump.

Pornind de la aceste rezultate, El País a realizat două simulatoare electorale, bazate pe sondajele efectuate la ieșirea de la urne, pentru a analiza modul în care schimbările de comportament electoral ar putea influența rezultatul alegerilor prezidențiale din 2028.

Analiza urmărește votul în funcție de vârstă, sex și nivel de educație și compară rezultatele prezidențialelor din 2024 cu cele ale alegerilor legislative din 2026.

Tinerii americani și-au schimbat semnificativ preferințele electorale

Una dintre cele mai importante constatări ale analizei privește diferențele de comportament dintre generații.

Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, alegătorii cu vârste între 18 și 29 de ani au înregistrat cea mai mare schimbare de orientare electorală față de scrutinul prezidențial din 2024.

În cazul acestora, deplasarea relativă către Partidul Democrat a fost de 37 de puncte procentuale.

Schimbări importante au fost observate și în celelalte categorii de vârstă, dar amploarea lor a fost diferită.

18–29 de ani: deplasare de 37 de puncte către democrați;

30–44 de ani: 22 de puncte;

45–64 de ani: 15 puncte;

peste 65 de ani: un singur punct.

Datele indică o diferență importantă între alegătorii tineri, care și-au modificat considerabil opțiunile față de 2024, și cei vârstnici, ale căror preferințe au rămas relativ stabile.

Aceste evoluții au contribuit la schimbarea raportului de forțe în Congresul american.

Democrații au obținut 56 de mandate în Senat. Cum ar fi putut arăta un alt rezultat

Potrivit datelor utilizate de El País, Partidul Democrat și aliații săi au obținut 56 de mandate în Senatul american, față de 44 pentru republicani.

Analiza arată însă că rezultatul ar fi putut fi diferit în cazul în care anumite categorii de alegători și-ar fi păstrat preferințele din 2024.

De exemplu, dacă fiecare grupă de vârstă ar fi votat în 2026 la fel ca la alegerile prezidențiale precedente, simularea indică faptul că republicanii ar fi obținut încă 11 victorii în cursele pentru Senat.

În acest scenariu ipotetic, republicanii ar fi ajuns la 55 de mandate, suficiente pentru a controla camera superioară a Congresului.

Un alt exercițiu realizat de publicația spaniolă arată că o deplasare de 10 puncte a votului femeilor în direcția republicanilor, aplicată uniform la nivel național, ar fi modificat controlul Senatului.

Rezultatele evidențiază importanța schimbărilor electorale înregistrate în anumite grupuri demografice, mai ales în statele unde diferențele dintre candidați au fost reduse.

Trei state ar putea modifica decisiv configurația Colegiului Electoral în 2028

Pentru alegerile prezidențiale din 2028, analiza pornește de la rezultatul scrutinului din 2024, când Donald Trump a obținut 312 voturi în Colegiul Electoral, iar Kamala Harris a primit 226.

Sistemul electoral american prevede că, în aproape toate statele, candidatul care obține cele mai multe voturi primește toate voturile electorale ale statului respectiv.

Pentru câștigarea președinției sunt necesare cel puțin 270 de voturi electorale.

Deși diferența dintre Trump și Harris a fost de 86 de voturi electorale, rezultatele din anumite state-cheie au fost foarte strânse.

În Wisconsin, Trump a câștigat cu mai puțin de un punct procentual. În Michigan, diferența a fost de 1,4 puncte, iar în Pennsylvania, de 1,7 puncte.

Cele trei state însumează 44 de voturi electorale.

Dacă acestea ar fi revenit candidatei democrate în 2024, distribuția ar fi fost de 270 de voturi pentru Harris și 268 pentru Trump.

Prin urmare, modificări relativ reduse ale preferințelor electorale din cele trei state ar fi fost suficiente pentru schimbarea rezultatului scrutinului precedent.

Ce arată simularea pentru alegerile din 2028

Pornind de la distribuția voturilor din 2024, El País a analizat ce s-ar întâmpla dacă anumite categorii de alegători și-ar modifica opțiunile cu doar câteva puncte procentuale.

Potrivit simulării, o deplasare uniformă de patru puncte către democrați în rândul bărbaților, femeilor sau alegătorilor albi fără studii universitare, menținând neschimbate celelalte variabile, ar modifica rezultatele în Michigan, Pennsylvania și Wisconsin.

Acest exercițiu este relevant deoarece, între 2024 și 2026, schimbările observate în aceste categorii demografice au fost cuprinse între 11 și 14 puncte.

Un alt scenariu analizat arată că o deplasare de cinci puncte către democrați a votului persoanelor cu vârste între 45 și 64 de ani ar fi suficientă, în modelul utilizat, pentru modificarea distribuției voturilor electorale în raport cu rezultatul din 2024.

Aceste calcule nu indică însă intențiile actuale de vot pentru 2028, ci ilustrează sensibilitatea rezultatelor electorale la schimbări relativ mici în anumite grupuri de alegători.

De ce rezultatele din 2026 nu pot fi considerate o prognoză pentru 2028

Autorii analizei atrag atenția că simulările nu reprezintă predicții electorale.

Modelele pornesc de la rezultatele prezidențialelor din 2024 și aplică modificări ipotetice ale votului în diferite categorii demografice, folosind informațiile din sondajele la ieșirea de la urne.

Pentru simplificarea calculelor, schimbările sunt aplicate uniform în toate statele americane. În realitate, comportamentul electoral poate varia considerabil de la un stat la altul.

De asemenea, participarea la vot este diferită între alegerile prezidențiale și cele legislative de la jumătatea mandatului.

Prezența la urne, candidații desemnați de cele două partide, contextul economic și evenimentele politice din următorii doi ani pot modifica substanțial distribuția voturilor.

Datele folosite de El País provin din sondajele la ieșirea de la urne realizate de NBC News și din rezultatele oficiale ale alegerilor din 2024, respectiv din rezultatele legislative din 2026.

Alegerile din 2028, în centrul atenției după scrutinul din noiembrie

Rezultatele alegerilor legislative din 3 noiembrie oferă partidelor americane primele indicii despre schimbările produse în electorat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Analiza El País evidențiază două aspecte importante: modificarea considerabilă a votului în rândul alegătorilor tineri și importanța statelor câștigate la diferențe mici în 2024.

Michigan, Pennsylvania și Wisconsin rămân repere relevante pentru înțelegerea mecanismului prin care variații reduse ale votului pot influența distribuția mandatelor din Colegiul Electoral.

Totuși, rezultatele din 2026 nu pot fi extrapolate direct asupra alegerilor prezidențiale din 2028. Simulările arată cum s-ar modifica harta electorală în anumite condiții, fără să stabilească dacă aceste condiții se vor regăsi la următorul scrutin.

Editor : Sebastian Eduard

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