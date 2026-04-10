Singurul motiv pentru care iranienii mai sunt în viață este pentru a negocia, afirmă Donald Trump înainte de discuțiile din Pakistan

Înainte de negocierile programate în acest weekend la Islamabad, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că singurul motiv pentru care iranienii sunt încă în viață „este acela de a negocia”. Mai mult, liderul american consideră că Teheranul se pricepe „mai bine la gestionarea mass-mediei care difuzează știri false și la «relații publice» decât la luptă”.

„Iranienii nu par să-și dea seama că nu au niciun atu, în afară de șantajul pe termen scurt al comunității internaționale prin utilizarea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care mai sunt în viață astăzi este acela de a negocia!

Iranienii se pricep mai bine la gestionarea mass-mediei care difuzează știri false și la «relații publice» decât la luptă!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA pe Truth Social.

Totodată, într-un interviu telefonic acordat vineri ziarului New York Post, liderul de la Casa Albă a sugerat că Statele Unite își înarmează navele de război cu „cele mai bune arme” în cazul în care negocierile de pace cu Iranul eșuează, conform BBC.

„Înarmăm navele cu cele mai bune arme fabricate vreodată, chiar la un nivel mai ridicat decât cel pe care îl folosim pentru o decimare completă. Și dacă nu ajungem la un acord, le vom folosi și le vom folosi foarte eficient”, a adăugat el.

Despre iranieni, el a afirmat că sunt oameni despre care „nu știi dacă spun sau nu adevărul”.

Amintim că vicepreședintele american JD Vance a declarat vineri că așteaptă cu interes negocierile „constructive” cu Iranul, în momentul în care a plecat spre Pakistan pentru discuții, adresând în același timp un avertisment Teheranului să nu „se joace cu noi”.

Între timp, războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 42-a zi, iar negocierile americano-iraniene urmează să înceapă în acest weekend la Islamabad, după ce prim-ministrul pakistanez a invitat oficial ambele părți să participe la discuții.

Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a transmis că Teheranul va aborda negocierile de pace cu Statele Unite cu mult mai multă prudență decât în cazul negocierilor anterioare, din cauza unei lipse de încredere.

„Nu avem deloc încredere în cealaltă parte. Forțele noastre militare își mențin starea de alertă, dar între timp vom participa la negocieri pentru a vedea cât de serioasă este cealaltă parte”, a spus el, potrivit Reuters.

