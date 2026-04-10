Live TV

Singurul motiv pentru care iranienii mai sunt în viață este pentru a negocia, afirmă Donald Trump înainte de discuțiile din Pakistan

Data publicării:
Înainte de negocierile programate în acest weekend la Islamabad, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că singurul motiv pentru care iranienii sunt încă în viață „este acela de a negocia”. Mai mult, liderul american consideră că Teheranul se pricepe „mai bine la gestionarea mass-mediei care difuzează știri false și la «relații publice» decât la luptă”.

„Iranienii nu par să-și dea seama că nu au niciun atu, în afară de șantajul pe termen scurt al comunității internaționale prin utilizarea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care mai sunt în viață astăzi este acela de a negocia!

Iranienii se pricep mai bine la gestionarea mass-mediei care difuzează știri false și la «relații publice» decât la luptă!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totodată, într-un interviu telefonic acordat vineri ziarului New York Post, liderul de la Casa Albă a sugerat că Statele Unite își înarmează navele de război cu „cele mai bune arme” în cazul în care negocierile de pace cu Iranul eșuează, conform BBC.

„Înarmăm navele cu cele mai bune arme fabricate vreodată, chiar la un nivel mai ridicat decât cel pe care îl folosim pentru o decimare completă. Și dacă nu ajungem la un acord, le vom folosi și le vom folosi foarte eficient”, a adăugat el.

Despre iranieni, el a afirmat că sunt oameni despre care „nu știi dacă spun sau nu adevărul”.

Amintim că vicepreședintele american JD Vance a declarat vineri că așteaptă cu interes negocierile „constructive” cu Iranul, în momentul în care a plecat spre Pakistan pentru discuții, adresând în același timp un avertisment Teheranului să nu „se joace cu noi”.

Între timp, războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 42-a zi, iar negocierile americano-iraniene urmează să înceapă în acest weekend la Islamabad, după ce prim-ministrul pakistanez a invitat oficial ambele părți să participe la discuții.

Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a transmis că Teheranul va aborda negocierile de pace cu Statele Unite cu mult mai multă prudență decât în cazul negocierilor anterioare, din cauza unei lipse de încredere.

„Nu avem deloc încredere în cealaltă parte. Forțele noastre militare își mențin starea de alertă, dar între timp vom participa la negocieri pentru a vedea cât de serioasă este cealaltă parte”, a spus el,  potrivit Reuters.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Air travel in Venice, Italy - 8 Apr 2026
Temeri crescânde în Europa privind anularea vacanțelor de vară din cauza unei penurii de combustibil pentru avioane
Switzerland Davos Trump
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, în criză de fonduri: din zece țări, doar trei au contribuit cu bani
trump maga biroul oval casa alba washington
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
JD Vance, vicepreședintele SUA
„Cel mai puternic atu al iranienilor”. JD Vance, în fața unui test al abilităților sale de negociere în cadrul discuțiilor cu Iranul
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Geneva
Negocieri SUA - Iran. Trimișii lui Trump vor cere Teheranului eliberarea cetățenilor americani reținuți (Washington Post)
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. JD Vance afirmă că Trump a...
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în...
Ultimele știri
Haos în a patra zi de proteste față de prețurile la combustibil în Irlanda. Manifestații și în Norvegia, țară producătoare de petrol
Răzvan Lucescu, cuvânt emoţionant în biserică înainte de înmormântarea tatălui său: „A fost un luptător, a învins, a pierdut”
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Andreea Esca, în lacrimi la Ştirile ProTV după înmormântarea lui Mircea Lucescu! Legătura neştiută a...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Concediul medical în Codul Muncii. De ce se suspendă contractul de muncă, situații exacte
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...