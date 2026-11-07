Singurul oraș din SUA care a spus „da” centrelor de date AI. Ce i-a determinat pe locuitori să voteze împotriva curentului

Alegătorii americani au criticat dur centrele de date în propunerile de pe buletinele de vot din întreaga țară, marți. Cu excepția unui mic oraș din Dakota de Nord. Cetățenii din Harwood, care sunt în număr de aproximativ 940, au respins o măsură care le-ar fi oferit locuitorilor un cuvânt mai important de spus în modul în care sunt construite proiecte mari în oraș, cum ar fi centrele de date pentru inteligență artificială, scrie Business Insider.

Nici votul nu a fost tocmai strâns. Aproximativ 325 de persoane au votat împotriva măsurii, comparativ cu 105 care au votat pentru, potrivit biroului secretarului de stat din Dakota de Nord.

Dintre toate cele 45 de propuneri legate de centrele de date de pe buletinele de vot din întreaga țară, de marți, Harwood s-a remarcat ca singurul electorat care le-a susținut. Celelalte 44 s-au îndreptat spre partea anti-centre de date, potrivit Redbud Consulting, o firmă de urmărire a buletinelor de vot.

Iar pentru locuitorii din Harwood, problema este pertinentă. Un centru de date pentru inteligență artificială, în valoare de 3 miliarde de dolari, de dimensiunea a 17 terenuri de fotbal, este în construcție în apropierea comunității. Compania care îl construiește speră să angajeze 200 de persoane - un număr echivalent cu aproximativ 20% din populația orașului.

„Este frustrant”, a declarat pentru Business Insider Mark Coolidge, un rezident în vârstă de 59 de ani care a votat pentru măsură. „Noi suntem oamenii care trebuie să trăiască cu acest tip de industrie ca vecini”, a spus Mike Swartz, un locuitor în vârstă de 47 de ani care a pledat pentru propunere. „Nu avem niciun cuvânt de spus în ceea ce ne dorim pentru comunitatea în care unii au investit decenii în a o numi acasă?”

Într-un interviu, Blake Hankey, primarul orașului Harwood, a declarat că nu susține măsura. El a spus că limbajul propunerii era imprecis și că unele dintre stipulații „ar fi fost împovărătoare din punct de vedere financiar pentru un oraș de mărimea noastră”.

„Acest amendament la carta autonomiei locale nu a fost destinat strict centrelor de date”, a spus el. „Era vorba de orice fel de afaceri care veneau în oraș.”

El a mai spus că propunerea nu era un referendum privind centrele de date. „Nu era cazul dacă urma să existe un moratoriu”, a adăugat el.

Dacă propunerea ar fi fost adoptată, nu ar fi afectat centrul de date existent, care urmează să fie finalizat anul viitor. Mai degrabă, s-ar fi aplicat tuturor proiectelor de construcții viitoare care îndeplineau un criteriu de anvergură. De exemplu, o nouă benzinărie nu s-ar fi calificat, dar un nou centru de date mare ar fi fost supus unor evaluări independente și unor audieri publice obligatorii.

Swartz a spus că măsura a fost necesară pentru că oamenii din oraș au fost „luați prin surprindere” de cât de repede a fost aprobat centrul de date actual. „Mulți din oraș nici măcar nu știau ce era sau ce însemna asta”, a spus el. „Totuși, au trecut doar 21 de zile de la momentul anunțului până la începerea construcției.”

Hankey, care a declarat că a semnat un acord de confidențialitate cu Applied Digital, compania care construiește centrul de date, a descris decizia ca fiind una pe care el și consiliul local trebuiau să o ia rapid, ca nu cumva orașul vecin Fargo să obțină contractul primul.

„Nu regret că l-am semnat”, a spus el despre acordul de confidențialitate. „Dacă nu aș fi făcut-o, centrul de date respectiv s-ar afla aproape sigur în orașul Fargo chiar acum, fără niciun fel de taxă pe vânzări sau taxă pe proprietate pentru comunitatea noastră.”

Pe măsură ce dezvoltatori majori, inclusiv SpaceX, Microsoft, Google, Amazon, OpenAI și alții, caută noi centre de date pentru inteligență artificială pentru a-și alimenta produsele, aceștia s-au confruntat cu o rezistență acerbă la primăriile și consiliile orășenești din Statele Unite. Americanii sunt îngrijorați de impactul asupra mediului, de facturile la electricitate sau de alimentarea cu apă. Multora pur și simplu nu le place inteligența artificială.

După o serie de ședințe controversate ale consiliului local din Harwood, inclusiv una în care protestatarii anti-centre de date au fost dați afară de șerifi, Coolidge a declarat că Swartz a adunat suficiente semnături pentru a înscrie oficial propunerea pe buletinul de vot.

În cele din urmă, alegătorii au respins-o, au spus Swartz și Coolidge, parțial pentru că locuitorii orașului nu au fost de acord cu privire la faptul dacă măsura s-ar aplica și clădirilor și afacerilor mai mici, nu doar celor mari.

„Totul are legătură cu banii”, a spus Coolidge. „Ar putea să le pese de noi, cetățenii.”

Editor : Ș.R.