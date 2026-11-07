Live TV

Singurul oraș din SUA care a spus „da” centrelor de date AI. Ce i-a determinat pe locuitori să voteze împotriva curentului

Data actualizării: Data publicării:
A server administrator in a data center.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Alegătorii americani au criticat dur centrele de date în propunerile de pe buletinele de vot din întreaga țară, marți. Cu excepția unui mic oraș din Dakota de Nord. Cetățenii din Harwood, care sunt în număr de aproximativ 940, au respins o măsură care le-ar fi oferit locuitorilor un cuvânt mai important de spus în modul în care sunt construite proiecte mari în oraș, cum ar fi centrele de date pentru inteligență artificială, scrie Business Insider.

Nici votul nu a fost tocmai strâns. Aproximativ 325 de persoane au votat împotriva măsurii, comparativ cu 105 care au votat pentru, potrivit biroului secretarului de stat din Dakota de Nord.

Dintre toate cele 45 de propuneri legate de centrele de date de pe buletinele de vot din întreaga țară, de marți, Harwood s-a remarcat ca singurul electorat care le-a susținut. Celelalte 44 s-au îndreptat spre partea anti-centre de date, potrivit Redbud Consulting, o firmă de urmărire a buletinelor de vot.

Iar pentru locuitorii din Harwood, problema este pertinentă. Un centru de date pentru inteligență artificială, în valoare de 3 miliarde de dolari, de dimensiunea a 17 terenuri de fotbal, este în construcție în apropierea comunității. Compania care îl construiește speră să angajeze 200 de persoane - un număr echivalent cu aproximativ 20% din populația orașului.

„Este frustrant”, a declarat pentru Business Insider Mark Coolidge, un rezident în vârstă de 59 de ani care a votat pentru măsură. „Noi suntem oamenii care trebuie să trăiască cu acest tip de industrie ca vecini”, a spus Mike Swartz, un locuitor în vârstă de 47 de ani care a pledat pentru propunere. „Nu avem niciun cuvânt de spus în ceea ce ne dorim pentru comunitatea în care unii au investit decenii în a o numi acasă?”

Într-un interviu, Blake Hankey, primarul orașului Harwood, a declarat că nu susține măsura. El a spus că limbajul propunerii era imprecis și că unele dintre stipulații „ar fi fost împovărătoare din punct de vedere financiar pentru un oraș de mărimea noastră”.

„Acest amendament la carta autonomiei locale nu a fost destinat strict centrelor de date”, a spus el. „Era vorba de orice fel de afaceri care veneau în oraș.”

El a mai spus că propunerea nu era un referendum privind centrele de date. „Nu era cazul dacă urma să existe un moratoriu”, a adăugat el.

Dacă propunerea ar fi fost adoptată, nu ar fi afectat centrul de date existent, care urmează să fie finalizat anul viitor. Mai degrabă, s-ar fi aplicat tuturor proiectelor de construcții viitoare care îndeplineau un criteriu de anvergură. De exemplu, o nouă benzinărie nu s-ar fi calificat, dar un nou centru de date mare ar fi fost supus unor evaluări independente și unor audieri publice obligatorii.

Swartz a spus că măsura a fost necesară pentru că oamenii din oraș au fost „luați prin surprindere” de cât de repede a fost aprobat centrul de date actual. „Mulți din oraș nici măcar nu știau ce era sau ce însemna asta”, a spus el. „Totuși, au trecut doar 21 de zile de la momentul anunțului până la începerea construcției.”

Hankey, care a declarat că a semnat un acord de confidențialitate cu Applied Digital, compania care construiește centrul de date, a descris decizia ca fiind una pe care el și consiliul local trebuiau să o ia rapid, ca nu cumva orașul vecin Fargo să obțină contractul primul.

„Nu regret că l-am semnat”, a spus el despre acordul de confidențialitate. „Dacă nu aș fi făcut-o, centrul de date respectiv s-ar afla aproape sigur în orașul Fargo chiar acum, fără niciun fel de taxă pe vânzări sau taxă pe proprietate pentru comunitatea noastră.”

Pe măsură ce dezvoltatori majori, inclusiv SpaceX, Microsoft, Google, Amazon, OpenAI și alții, caută noi centre de date pentru inteligență artificială pentru a-și alimenta produsele, aceștia s-au confruntat cu o rezistență acerbă la primăriile și consiliile orășenești din Statele Unite. Americanii sunt îngrijorați de impactul asupra mediului, de facturile la electricitate sau de alimentarea cu apă. Multora pur și simplu nu le place inteligența artificială.

După o serie de ședințe controversate ale consiliului local din Harwood, inclusiv una în care protestatarii anti-centre de date au fost dați afară de șerifi, Coolidge a declarat că Swartz a adunat suficiente semnături pentru a înscrie oficial propunerea pe buletinul de vot.

În cele din urmă, alegătorii au respins-o, au spus Swartz și Coolidge, parțial pentru că locuitorii orașului nu au fost de acord cu privire la faptul dacă măsura s-ar aplica și clădirilor și afacerilor mai mici, nu doar celor mari.

„Totul are legătură cu banii”, a spus Coolidge. „Ar putea să le pese de noi, cetățenii.”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Elon Musk
2
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
giurgiu
3
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
4
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Harmeet Dhillon
5
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata...
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum arată în prezent
Digi Sport
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum arată în prezent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
schita 3 capete roboti umanoizi
Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse
Photo Illustrations - Google Announces Gemini 4 Argon, Its New AI Model, Creteil, France - 01 Oct 2026
Google va dezactiva instrumentele AI din serviciile oferite elevilor
grafica inteligenta artificiala
Agenții AI care scapă de sub control ar putea să nu fie cel mai mare pericol. Ce amenințare identifică un nou studiu
Main CNM
Medicina anului 2030, în prim-plan la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife
antiquary,antique,art,Bologna,brocantage,dealer,exhibition,exhibitions,fair,furnishings,furniture,Mercante in Fiera,modern,objects,old,Parma,people,precious,trade,vertical
Misterul Sfintei Agnes, inteligența artificială și furtul de opere de artă: cum a găsit poliția italiană un tablou furat acum 20 de ani
Recomandările redacţiei
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia: cinci morți și 12 răniți. Autorul a fost...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Descoperire macabră pe nava lovită de dronă în largul României...
În urma accidentului mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a și răsturnat FOTO cfr.ro
Accident feroviar în Suceava. Mai multe vagoane au deraiat iar unul...
Sunset and takeoff in Milan airport
Rusia, vinovata cea mai probabilă pentru amenințările asupra...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană
„Nu reușesc să-mi acopăr cheltuielile”. O nouă zi de proteste în Franța: 170.000 de oameni sunt așteptați să iasă în stradă
Oamenii de știință au detectat semnale la cea mai mică scară explorată vreodată. Ce este „zeptoversul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, din ce în ce mai nesigur pe mariajul cu Meghan Markle? "Se simte singur și izolat. E panicat...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! 2 morți și 10 răniți până...
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Litigiu înainte de FCSB – Corvinul! Detalii de culise și miza financiară
Adevărul
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
În acest apartament imagina crimele. Fosta locuință a Agathei Christie este scoasă la vânzare pentru o sumă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Laurențiu Reghecampf, dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de...
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un cuplu în dormitor, atunci când s-a întors de la muncă: „Doar în Australia poți...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...