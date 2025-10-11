Live TV

„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee

Data publicării:
Screenshot 2025-10-11 213821
Foto. h_useyin987/ X

O explozie devastatoare s-a produs vineri la o fabrică de explozibili din Bucksnort, statul american Tennessee, lăsând 18 persoane dispărute și fără speranță de supraviețuire. Clădirea a fost complet distrusă, iar resturile au fost aruncate pe o rază de aproape un kilometru. Peste 300 de pompieri și salvatori au fost mobilizați la fața locului, însă autoritățile au confirmat că „nu există niciun supraviețuitor”. Cauza deflagrației rămâne necunoscută, iar FBI efectuează teste ADN pentru identificarea victimelor, potrivit BBC.

„Pe măsură ce avansăm în anchetă, descoperim că situația este chiar mai devastatoare decât am crezut inițial”, a declarat șeriful din comitatul Humphreys, Chris Davis, într-o conferință de presă.

Deocamdată, nu se cunoaște cauza exploziei produse la uzina din localitatea Bucksnort, aflată la aproximativ 90 de kilometri sud-vest de Nashville. Fabrica este specializată în dezvoltarea și producția de materiale explozive.

Imagini filmate vineri arată flăcări încă active, vehicule carbonizate și un nor gros de fum care se ridica din clădirea distrusă complet. Autoritățile au precizat că deșeurile și fragmentele au fost împrăștiate pe o rază de aproape un kilometru în jurul locului unde se afla fabrica.

Compania Accurate Energetic Systems, care administrează instalația, și-a suspendat toate operațiunile.

Potrivit șerifului Davis, peste 300 de pompieri și salvatori din structurile locale și de stat au lucrat la fața locului de la primele ore ale dimineții de vineri, dar nu au găsit niciun supraviețuitor.

„Ne așteptăm ca oricine se afla în interiorul clădirii să fie decedat”, a declarat el presei sâmbătă.

În cursul dimineții, misiunea de salvare s-a transformat într-o operațiune de recuperare, a adăugat Davis, care a precizat că ancheta continuă.

La locul tragediei se află și FBI, care efectuează teste ADN rapide pentru identificarea victimelor și notificarea familiilor, precum și Biroul pentru Alcool, Tutun și Arme de Foc, implicat în investigarea cauzelor exploziei.

Șeriful din comitatul vecin Hickman, Jason Craft, a declarat pentru BBC că prioritatea autorităților este „să acorde toată atenția posibilă familiilor victimelor”.

Aceeași fabrică a mai fost scena unei explozii fatale în 2014, potrivit presei americane.

Explozia a fost atât de puternică încât a fost auzită de locuitorii din localități aflate la peste 25 de kilometri distanță, a spus șeriful Davis.

„Deodată s-a auzit o explozie puternică. Nu știam dacă e o armă sau altceva”, a povestit o femeie care locuiește la aproximativ 20 de minute de fabrică.

O altă localnică, Lucy Garton, care trăiește de șase ani în zonă, nu a auzit explozia, dar a văzut consecințele acesteia în timp ce se întorcea de la serviciu.

„Când am ajuns acasă, drumurile erau blocate de polițiști. Trebuia să arăți un act care să dovedească faptul că locuiești acolo ca să te lase să treci. Erau multe ambulanțe, mașini de pompieri, totul parcat lângă benzinărie”, a spus ea.

Femeia a adăugat că soțul ei cunoaște oameni care lucrau la fabrică.

„Cred că această tragedie va afecta puternic întreaga zonă. Este o comunitate unită, de oameni simpli, care merg la muncă zilnic și își îngrijesc familiile. Le va fi foarte greu să se întoarcă la lucru după o astfel de tragedie.”

