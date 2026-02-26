„Situația politică ar fi mai favorabilă” dacă Israelul ar ataca primul Iranul, spun oficialii de la Casa Albă: „Mai multe motive”

Consilierii principali ai președintelui Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul înainte ca Statele Unite să lanseze un atac asupra acestei țări, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile în curs, relatează Politico.

Acești oficiali ai administrației Trump susțin în privat că un atac israelian ar determina Iranul să riposteze, contribuind astfel la obținerea sprijinului alegătorilor americani pentru un atac al SUA.

Calculul este unul politic — că mai mulți americani ar accepta un război cu Iranul dacă Statele Unite sau un aliat ar fi atacate mai întâi. Sondajele recente arată că americanii, și în special republicanii, susțin schimbarea regimului în Iran, dar nu sunt dispuși să riște victime americane pentru a o realiza. Asta înseamnă că echipa lui Trump ia în considerare aspectul vizual al modului în care se desfășoară un atac, pe lângă alte justificări — cum ar fi programul nuclear al Iranului.

„În cadrul administrației și în jurul acesteia se consideră că situația politică ar fi mult mai favorabilă dacă israelienii ar acționa primii și singuri, iar iranienii ar riposta împotriva noastră, oferindu-ne mai multe motive să luăm măsuri”, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile. Ambelor persoane li s-a acordat anonimatul pentru a descrie conversațiile private.

Odată cu diminuarea speranțelor la Washington pentru o soluție diplomatică a impasului cu Iranul, întrebarea principală devine când și cum vor ataca Statele Unite.

Indiferent de dorința Israelului de a acționa primul, scenariul cel mai probabil ar putea fi o operațiune comună a Statelor Unite și Israelului, au afirmat cele două persoane.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat: „Mass-media poate continua să speculeze pe tema gândurilor președintelui cât dorește, dar numai președintele Trump știe ce va face sau nu va face”. Ambasada Israelului la Washington a refuzat să comenteze.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a aflat săptămâna trecută la Casa Albă, unde a făcut presiuni asupra administrației să facă tot ce este necesar pentru a zădărnici programul nuclear al Iranului, infrastructura sa de rachete balistice și sprijinul acordat milițiilor proxy din regiune. Între timp, echipa de negociatori a președintelui, formată din trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se îndreaptă joi spre Geneva pentru a încerca să încheie un acord cu iranienii.

Este vorba de un efort serios, dar cei mai apropiați colaboratori ai președintelui sunt de părere că „vom bombarda”, potrivit primei persoane familiarizate cu discuțiile.

Cu toate acestea, rămâne și problema domeniului de aplicare. Persoana familiarizată cu discuțiile a afirmat că două considerente cheie includ riscul epuizării stocurilor de muniție ale SUA, care, potrivit administrației, ar putea oferi Chinei ocazia de a cuceri Taiwanul, precum și probabilitatea producerii de victime americane în cazul în care SUA ar opta pentru cea mai agresivă variantă.

„Dacă vorbim despre un atac de amploare care să ducă la schimbarea regimului, Iranul va riposta foarte probabil cu toate mijloacele de care dispune. Avem multe active în regiune și fiecare dintre ele este o țintă potențială”, a declarat prima persoană familiarizată cu discuțiile. „Și acestea nu se află sub protecția Iron Dome. Așadar, există o probabilitate mare de victime americane. Iar acest lucru implică multe riscuri politice.”

Chiar și în perioade mai calme, SUA au mii de soldați staționați în baze din Orientul Mijlociu. Acum, Trump a trimis două grupuri de portavioane și zeci de avioane de vânătoare, avioane de supraveghere și avioane de realimentare aeriană pentru a viza Iranul, în cea mai mare acumulare de putere de foc americană din regiune de la invazia SUA din Irak din 2003.

În ultimele săptămâni, oficialii Pentagonului și legislatorii din Congres au avertizat din ce în ce mai des că atacurile prelungite asupra Iranului ar putea pune presiune pe stocurile militare ale SUA.

Comunitatea de informații a SUA este „îngrijorată și monitorizează” potențialele represalii asimetrice ale Iranului asupra instalațiilor și personalului american din Orientul Mijlociu și Europa, potrivit unui înalt oficial al serviciilor de informații americane.

Liderul american are la dispoziție o serie de opțiuni pentru a lovi Teheranul. Acestea includ un atac inițial limitat, care ar putea servi drept pârghie pentru a forța regimul islamist să accepte un acord pe care SUA îl pot accepta, potrivit unui oficial american familiarizat cu discuțiile privind Iranul. Dacă nu se ajunge la un acord, Trump ar putea ordona o serie de atacuri mai ample ulterior, a spus oficialul.

Opțiunile militare ar viza aproape sigur instalațiile nucleare iraniene — sau rămășițele acestora după atacurile americane din iunie anul trecut, a declarat oficialul. De asemenea, va fi lovită cu siguranță infrastructura de rachete balistice a Iranului, pe care Israelul o consideră o amenințare majoră la adresa siguranței sale.

În ceea ce privește daunele aduse regimului în sine, oficialul a declarat că o „lovitură de decapitare” este o opțiune, adică vizarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Sistemul de guvernare al Iranului, însă, nu se rezumă la o singură persoană și este conceput astfel încât oamenii să preia funcții superioare atunci când acestea devin vacante. Cu toate acestea, SUA ar putea viza în continuare instalații și mai multe niveluri ale guvernului, inclusiv rangurile superioare ale puternicei Gărzi Revoluționare Islamice.

O astfel de operațiune ar putea dura zile sau săptămâni, iar rezultatele sale ar putea fi imprevizibile, mai ales dacă SUA se bazează exclusiv pe puterea aeriană. În iunie anul trecut, în timpul războiului dintre Israel și Iran, la care s-au alăturat și SUA, Netanyahu a îndemnat iranienii obișnuiți să profite de moment și să-și răstoarne conducătorii.

Cel de-al 47-lea președinte american a afirmat că atacurile americane din iunie anul trecut au „distrus” programul nuclear al Iranului. Însă, în ultimele săptămâni, Trump a sugerat că nu este convins că Teheranul a renunțat la acest program.

Președintele Comisiei pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, a declarat că miercuri dimineață a primit un briefing din partea oficialilor administrației, care i-au furnizat detalii despre eforturile Iranului de a relua programul nuclear. El a afirmat că dovezile sunt clare și prezintă un argument convingător că oficialii americani ar putea fi nevoiți să intervină militar.

„Ei încearcă să obțină acel echipament”, a spus el.

Dar Rogers nu a putut spune când informațiile clasificate vor putea fi divulgate pe scară mai largă. Reprezentantul republican Don Bacon a declarat că i s-a spus că legislatorii vor primi în curând detalii suplimentare cu privire la amenințările nucleare. Democrații din comisie au declarat că nu au fost informați și că nu li s-a spus când vor primi răspunsuri la întrebările lor referitoare la Iran.

Guvernul iranian a insistat mult timp că nu urmărește să obțină arme nucleare, dar susține că are dreptul la un program nuclear pașnic, inclusiv în scopuri științifice și medicale. Statele Unite au fost mult timp sceptice față de promisiunile Iranului, mai ales având în vedere nivelurile sale de îmbogățire a uraniului.

Un oficial al guvernului iranian nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

