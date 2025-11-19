Live TV

Situație ironică în SUA: JD Vance, condamnat la închisoare pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance

Data publicării:
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
JD Vance, vicepreședintele SUA. Foto: Getty Images

Inițialele lor sunt aceleași. La fel și numele de familie. Unul este la un pas de președinție, iar celălalt, JD Vance, a fost condamnat luni la doi ani de închisoare pentru amenințările adresate vicepreședintelui și președintelui american Donald Trump pe rețelele sociale, relatează The New York Times.

Bărbatul care a formulat amenințările, James Donald Vance Jr., în vârstă de 67 de ani, din Grand Rapids, Michigan, a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare penale în luna iulie, potrivit documentelor depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite din Kalamazoo, Michigan.

Agenții Serviciului Secret l-au arestat pe Vance – nu pe vicepreședinte – în iunie, după ce l-au legat de o serie de postări pe rețelele sociale din martie și aprilie pe Bluesky, în care promitea să-i ucidă pe președinte și vicepreședinte, au declarat autoritățile.

Procurorii federali au declarat că acesta a lansat amenințări și la adresa miliardarului Elon Musk, care a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, și a lui Donald Trump Jr., ca răspuns la o postare pe rețelele sociale care sugera că fiul cel mare al liderului american ar putea candida la președinție în 2028.

„Dacă Trump, Vance sau Musk vor mai veni vreodată în orașul meu, vor pleca de aici într-un sac pentru cadavre”, a spus Vance, potrivit unei plângeri penale. „Ori voi fi împușcat de un lunetist al serviciilor secrete, ori îmi voi petrece restul vieții în închisoare. Oricum, mai am doar vreo 10 ani de trăit”.

Într-o altă postare, Vance a scris că îl va „ucide” pe Donald Trump Jr. „înainte să primească protecția serviciilor secrete”.

Avocatul public federal al bărbatului nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din ziua de marți.

În luna iulie, acesta a pledat vinovat pentru amenințarea cu moartea sau vătămarea corporală a președintelui și vicepreședintelui, precum și pentru transmiterea de comunicări amenințătoare interstatale. Fiecare cap de acuzare pentru infracțiune gravă este pasibil de o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Într-un document depus înaintea ședinței de pronunțare a sentinței de luni, avocata din oficiu, Helen C. Nieuwenhuis, a scris că Vance ar trebui să primească o pedeapsă cu suspendare în loc de închisoare, deoarece era „la prima abatere și avea probleme grave de sănătate fizică și mentală”.

„Declarațiile sale, deși inacceptabile, erau niște simple vorbe, nu planuri, și el nu a întreprins niciodată vreo acțiune pentru a face rău cuiva”, a scris apărătoarea bărbatului. „El a cooperat imediat, a consimțit la percheziții și și-a recunoscut fapta.”

Avocata lui Vance a explicat că problemele lui de sănătate mintală sunt din cauza abuzurilor din copilărie, spunând că nu a fost învățat cum să folosească toaleta.

„Lui Vance încă îi place să poarte scutece”, a scris ea despre clientul ei, care folosea pseudonimul „Diaperjdv” pe rețelele sociale.

Procurorii federali au solicitat judecătorului să-l condamne pe Vance – inculpatul – la cel puțin 30 de luni de închisoare, subliniind că acesta a fost anchetat în 2018 pentru că a postat amenințări la adresa lui Trump pe Facebook și că avea antecedente de amenințări la adresa mai multor alte persoane.

Într-un memorandum privind sentința, procurorii au atras atenția asupra a ceea ce au numit o altă postare a bărbatului pe Bluesky în februarie, în care acesta arăta o armă și scria: „Instrument anti-MAGA. Și da, asta e arma mea”.

„Amenințările la adresa liderilor națiunii noastre și a familiilor acestora nu vor fi tolerate”, a declarat luni William Shink, agent special responsabil al biroului din Detroit al Serviciului Secret al Statelor Unite.

Citește și:

O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor

JD Vance a găsit explicația pentru creșterea prețurilor la locuințe: „Imigranții ilegali”. Economiștii îl contrazic

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
dmitri-medvedev-profimedia
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de...
home and lifestyle concept,buying using credit card working with packaging startup entrepreneur small business e-commerce owner
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în...
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute...
Ultimele știri
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități
Percheziții în județele Bacău și Satu Mare la persoane cercetate pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
Trump acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat investiții de un trilion de dolari în SUA
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou politicile președintelui Donald Trump. „Este lipsă de respect”
White House
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina, anunță Axios
Vladimir Putin și Donald Trump
Oferta pe care Putin nu o poate refuza. De ce actuala strategie a lui Trump privind Ucraina ar putea duce la două scenarii de coșmar
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd reintră în Scorpion și schimbă complet atmosfera. Zodia care nu-și mai poate ascunde...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”