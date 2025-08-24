Live TV

Soluția găsită de Donald Trump pentru oprirea imigranților ilegali: zidul de la granița cu Mexicul trebuie vopsit în negru

zidul de la granița SUA-Mexic / Kristi Noem vopsește în negru zidul
Trump speră că, odată vopsit în negru, zidul de la granița cu Mexicul va deveni prea fierbinte pentru ca imigranții ilegali să îl mai poată escalada. Colaj foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a ordonat ca întregul zid de la granița cu Mexicul să fie vopsit în negru pentru a deveni prea fierbinte ca să fie escaladat de imigranții care vor să intre ilegal în SUA, potrivit secretarei pentru securitate internă, Kristi Noem.

Noem a vizitat zona de graniță din New Mexico și a spus că echipele de muncitori au început deja să vopsească o parte din zidul format din bare de oțel înalte de 9 metri.

Noem a dezvăluit că directiva a venit din partea lui Trump cu scopul de a preveni formarea ruginii și de a descuraja imigranții să escaladeze zidul care acum se va încinge și mai tare sub soarele arzător al deșertului.

„Vom vopsi întregul zid de la graniță în negru”, le-a spus Noem reporterilor. Cât despre criticii care spun că această decizie va face ca situația și așa precară a imigranților să fie încă și mai dificilă, Noem le-a răspuns: „Nu îl atingeți. Oamenii au de ales.”

EL PASO, TEXAS - AUGUST 12: Aerial view of a new secondary wall under construction along the U.S.-Mexico border to reinf
Numărul de arestări în zona de graniță dintre SUA și Mexic a scăzut la un nivel nemaivăzut de zeci de ani din cauza măsurilor de securitate foarte stricte implementate de administrația Trump. Foto: Profimedia Images

Noem nu a precizat cât va costa proiectul sau când va fi finalizat. Șefa departamentului securității interne a Statelor Unite a vopsit demonstrativ o parte mică din zid în timpul evenimentului televizat din Santa Teresa, o localitate din New Mexico învecinată cu orașul El Paso din Texas.

Vizita lui Noem a venit într-o perioadă în care arestările în zona de graniță dintre SUA și Mexic au scăzut la un nivel nemaivăzut de zeci de ani din cauza măsurilor de securitate foarte stricte implementate de această administrație, potrivit Bloomberg.

Media de arestări zilnice calculată pe șapte zile a scăzut până la 41, de la 400, acum un an, și 2.300 în 2023, potrivit agentului-șef al patrulei de frontieră pentru sectorul El Paso, Walter Slosar. În prezent, nouă imigranți pe zi reușesc, în medie, să treacă granița fără să fie opriți.

Extinderea zidului de la graniță a continuat și în al doilea mandat de președinte al lui Trump – în jur de 11 kilometri de bariere noi au fost instalate. Congresul american a autorizat un buget de 47 de miliarde de dolari pentru continuarea lucrărilor și pentru mentenanță.

